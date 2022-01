”UPM:n kuva työnantajana ja maine vastuullisena yhtiönä saa pitkäaikaisen ja syvän kolhun”, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Suomen ammattiliitojen keskusjärjestö SAK on tyytyväinen, että työehtosopimuskierros on tähän mennessä sujunut odotettua paremmin, ja sopimuksia on saatu aikaan laajasti niin valtakunnallisella kuin yritystasollakin – myös metsäteollisuudessa.

Erittäin huolissaan SAK:n hallitus on metsäyhtiö UPM:stä, jonka tehtailla SAK:laisen Paperiliiton lakko on jatkunut jo neljättä viikkoa.

Valtakunnansovittelijan olisi SAK:n mukaan jatkettava vahvasti pyrkimyksiä työriidan sovitteluun, jotta se ei heijastuisi laajemminkin työmarkkinoille.

SAK:n hallitus antaa tukensa Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n asettamalle saarrolle, jolla vauhditetaan neuvottelujen aloittamista. Saarto alkoi maanantaiaamuna.

”UPM menettää lakon seurauksena pahimmillaan 20 miljoonaa euroa voittoa viikossa. Kuinka kauan sijoittajat voivat katsoa sivusta johdon ideologisiin syihin perustuvaa työmarkkinoiden häiriköintiä ja omistajien rahan tuhlaamista?” SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kysyy tiedotteessa.

Elorannan mukaan tilanteesta kärsii nyt eniten UPM:n henkilöstö, jonka osaamiselle ja työlle työnantaja ei tunnu antavan sille kuuluvaa arvoa.

”Globaalin pörssiyhtiön toimitusjohtaja uhkailee ennemmin tehtaiden sulkemisella ja potkuilla, sen sijaan että pyrkisi edistämään neuvottelujen aloittamista ja kiistan ratkaisua. UPM:n kuva työnantajana ja maine vastuullisena yhtiönä saa pitkäaikaisen ja syvän kolhun”, Eloranta sanoo.

SAK kiirehtii myös työttömien tukitoimia, joita eduskunta käsittelee parhaillaan.

”Vetoamme päättäjiin, että työttömyysturvan omavastuuajan poistoa jatketaan kesäkuun loppuun saakka. Koronan aiheuttama epävarmuus ja lomautukset ovat jatkuneet monilla toimialoilla ja heikentäneet tuhansien työntekijöiden toimeentuloa kohta kahden vuoden ajan”, Eloranta sanoo.

Hallituksen koronaministerityöryhmä kertoi yritysten uudesta tukipaketista sekä yrittäjien että työntekijöiden työttömyysturvan muutoksista 14. tammikuuta.

Lisäksi SAK ehdottaa, että hallitus valmistelisi pikaisesti uusia tukitoimia niille työntekijöille, joiden työnteko on rajoitusten takia estynyt.

”Samalla tulisi toteuttaa valtion maksuosuus lomautusajan työttömyyspäivärahoista. Nyt hallituksen päättämät poikkeustoimet jäävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksen osalta työnantajien ja työntekijöiden kustannettavaksi”, SAK huomauttaa.