Puoluetta uhkaa tappiokierre, jos se ei ala panostaa selvästi enemmän myös muuhun kuin ilmastokriisiin ja tasa-arvoon, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Teemu Luukka.

Vihreiden aluevaalitulos oli surkea. Sen ääniosuus oli 7,4 prosenttia, mikä on heikompi tulos kuin vasemmistoliitolla.

Puolue menestyi kehnosti myös kuntavaaleissa viime kesänä. Silloin osa puolueesta pystyi selittämään kannatuspudotuksen kausivaihteluksi, joka johtui raskaasta hallitusyhteistyöstä.

Enää eivät selitykset auta. Puolue on tappiokierteessä, sanovat useat tätä kirjoitusta varten haastatellut vihreiden sisäpiiriläiset.

Kukaan haastatelluista ei syytä tuloksesta puheenjohtajan Maria Ohisalon sijaisena toimivaa Iiris Suomelaa, vaan vihreiden ongelmien syyt ovat syvemmällä.

Aluevaaleissa valittiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat päättäjät, joten vaalikeskustelu pyöri sote-aiheiden ympärillä.

Vihreät eivät yksinkertaisesti ole puhuneet ja profiloituneet riittävästi sote-asioista aikoihin tai juuri koskaan. Ei vihreät kahdessa viikossa muutu sote-puolueeksi, on aktiivien viesti.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela oli mukana Helsingin Sanomien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien aluevaalitentissä 19. tammikuuta.

Vihreät ei ole hallituskauden aikana ylipäätään onnistunut erottumaan juuri muussa kuin ilmasto- ja tasa-arvokysymyksissä.

Vihreät on se puolue, joka tappelee keskustan kanssa. Tämä on imago, joka ei tahdo äänestäjiä vetää.

Suomela sanoi HS:n haastattelussa maanantaina, että vihreiden pitää yksinkertaisesti pystyä erottumaan useamman selkeän teeman ja noston kautta. Tästä kaikki haastateltavat ovat samaa mieltä – muttei ilmasto- ja tasa-arvokysymysten kustannuksella.

Haastateltavien puheet alkavat erottua toisistaan, kun aletaan pohtia, miksi puolueen imago on niin yksipuolinen.

Osin syyt löytyvät historiasta.

Nykyisen europarlamentaarikon Ville Niinistön puheenjohtajakaudella (2011–2017) vihreiden kannatus kasvoi, kun puolue onnistui profiloitumaan oppositiossa maan johtavaksi koulutus- ja tutkimuspuolueeksi. Se halusi myös uudistaa taloutta.

Vihreät oli kasvamassa vahvaksi ilmasto- ja tasa-arvokysymyksiä korostavaksi yleispuolueeksi. Vihreiden kannatus huiteli kyselyissä jopa yli 17 prosentissa syksyllä 2017.

Seuraavaksi puheenjohtajaksi nousi jyväskyläläinen yleispuoluelinjaa ajanut Touko Aalto, mutta hän luopui puheenjohtajuudesta. Puolue ajautui kriisiin.

Puolueen ohjelmatyö jäi kesken, ja se lähti hallitusneuvotteluihin valmistautumatta. Tämä näkyy edelleen hallitustyöskentelyssä.

Maria Ohisalo nousi puolueen johtoon vuonna 2019 vasta sen jälkeen, kun tuolloinen Antti Rinteen (sd) hallitus oli jo aloittanut toimintansa.

Puolueen voi sanoa tyrineen pahasti loistavan tulevaisuutensa.

On jopa ristiriitaista, ettei vihreät ole suositumpi puolue. Sillä olisi kaikki ainekset menestykseen, sillä ilmasto ja tasa-arvo ovat viime vuosien suurimpia puheenaiheita.

Puolue on ollut aika lailla jyrkän vasemmisto–oikeisto-linjan ulkopuolella, mikä loi mahdollisuuksia houkutella monenlaisia nykyäänestäjiä.

Nyt moni mieltää vihreät vasemmistopuolueeksi, vaikka puolue yrittääkin väittää vastaan.

Vihreät ovat usein näyttäytyneet ponnettomina, kun hallituksessa on puhuttu työllisyydestä tai vaikkapa kestävyysvajeesta. Sen tarmo on mennyt ilmastokysymyksiin ja tasa-arvoon sekä tappeluun keskustan kanssa.

Vihreät on onnistunut kerta toisensa jälkeen näyttämään valittavalta häviäjältä, vaikka ilmastopäätöksiä on tehty paljon ja monet niistä vihreiden ansiosta.

Puolueen keskeisiin voimahahmoihin kuuluu nyt Ohisalon ja Suomelan lisäksi ympäristöministeri Emma Kari. Hän hävisi aikoinaan puheenjohtajakisan Touko Aallolle.

”Syy oli vielä tuolloin se, että Kari oli niin Helsingin Kallion kuplan sisällä”, sanoo yksi pitkän linjan vihreä.

”Kallion kuplan” ongelmana pidetään sitä, että kupla hylkii niitä, jotka eivät ajattele tai puhu samalla tavalla kuin kuplalaiset.

Puolue näyttää olevan nyt pääkaupunkilaisten hallussa.

Emma Kari on ympäristö- ja ilmastoministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa.

Osa haastateltavista sanoo, että puolueessa on välillä vaikea keskustella esimerkiksi miesäänestäjien puutteesta niin oikeaoppisilla termeillä, ettei osa naisista loukkaannu tai löydä puheesta vääriä termejä.

”On paljon oikeaoppisuuden vaatimusta ilmassa. On eri asia luennoida äänestäjille interseksuaalisuudesta kuin sanoa, että kaikilla pitää olla yhtäläiset oikeudet”, sanoo aktiivi.

Osa haastateltavista puolestaan ei näe tällaista ongelmaa. Heidän mukaansa puolueessa voi puhua, mutta on eri asia, halutaanko tai kyetäänkö uusia muutoksia tekemään.

Kaksi haastateltavaa sanoo, että vihreät etsivät kannattajia liikaa sieltä, missä se on puolueen nykylinjalla helpointa.

Tämä tarkoittaa, että voimat suunnataan vasemmistolaisittain ajatteleviin nuoriin ja naisiin, joille aivan ylivoimaisesti tärkeintä politiikassa ovat ilmastokriisi ja tasa-arvo.

Puolue teki tutkimuksen ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Sen mukaan vihreät äänestäjät haluavat vastapainoa Juha Sipilän (kesk) hallituksen leikkauspolitiikalle.

Tutkimus käytännössä suositteli puolueelle ehdokkaiksi vasemmistolaisesti ajattelevia naisia. Ongelma on, että heitä ei ole pilvin pimein, ja heistä ovat kiinnostuneet myös kaksi vasemmistopuoluetta.

Lopputulos näkyy eduskuntaryhmässä ja aluevaalien tuloksessa. Vihreiden eduskuntaryhmässä on 20 jäsentä, joista kolme on miehiä. Aluevaaleissa valituista vihreistä noin 85 prosenttia on ilmoittanut olevansa naisia.

Ongelma ei ole naisten määrä, vaan se, ettei puolue enää houkuttele miehiä eikä ikääntyneitä. Puolue ei tahdo kiinnostaa myöskään äänestäjiä, joiden mielestä politiikkojen pitää huolehtia arjen asioista laajalla skaalalla.

Vihreät on myös eräänlainen ilmastokriisin uhri.

Ilmastokriisi on ihmiskunnan suurin uhka, ja vihreät on ymmärrettävästi ja arvostettavasti panostanut eniten voimavarojaan siihen. Samalla voimia ei ole riittänyt muuhun toimintaan, ja osin tämän takia puolue pienenee ja puolueen voima taistella ilmastokriisiä vastaan heikkenee.

Kaksi vihreää aktiivia sanoo, että puolue voi joutua tai on jo joutunut itseään ruokkivaan kierteeseen.

HS:n haastattelema vihreä puhuu niin sanotusta Instagram-kierteestä. Kierteessä esimerkiksi oikeasanaiset tasa-arvopuheet tuovat runsaasti tykkäyksiä poliitikon omassa kuplassa, mutta tylsät työllisyyspuheet herättävät korkeintaan negatiivisia reaktioita, joten kiinnostus niihin hiipuu.

Vihreille voi siis olla iso kynnys lähteä houkuttelemaan taloudesta tai kestävyysvajeesta kiinnostuneita äänestäjiä, koska nämä aiheet voivat karkottaa nykyisiä ydinäänestäjiä.

Kriisissä olevien puolueiden on usein vaikea uusiutua, koska ne tarrautuvat jäljellä oleviin äänestäjiin kuin pelastusrenkaaseen. Siksi ne eivät opi uimaan uudella tavalla.