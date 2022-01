Sote-valiokunnasta tukea rajoitusten purulle: ”Pitäisi arvioida sitä, kuinka paljon rajoituksista on haittaa ja hyötyä”

”Minusta ravintolarajoitusten ja liikuntatilojen osalta välttämättömyysperusteita ei näyttäisi enää olevan”, sanoo sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi.

Jos eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saisi päättää asiasta, tiukat koronarajoitukset voisivat pian olla historiaa. Neljä HS:n haastattelemaa valiokunnan jäsentä olisivat valmiita höllentämään ruokaravintoloita koskevia rajoituksia sekä arvioimaan uudelleen muun muassa liikuntatilat laajasti sulkenutta suositusta.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) avasi keskustelua jo viime viikolla ehdottamalla, että ruokaravintolat saisivat olla auki iltakymmeneen helmikuun alusta lähtien, mikäli se nähdään alueella turvalliseksi.

Tiistaina myös pääministeri Sanna Marin (sd) ja useat ministerit vaativat rajoitusten höllentämistä.

HS:lle Lohi sanoo, että hallituksen olisi viisasta välittömästi tarkistaa asetusta ravintolarajoituksista.

Nykyrajoitusten mukaan ravintoloiden tulee sulkea ovensa koko maassa kello18, ja anniskelu päättyy kello 17. Asetus on voimassa 31. tammikuuta asti. Seuraava istunto hallituksella on torstaina, jolloin myös asetus on todennäköisesti esillä. Hallitus voi myös pitää ylimääräisen istunnon.

”Näitä rajoituksiahan ei saa meidän oikeusjärjestelmässämme tehdä pelkästään sillä perusteella, että ne katsottaisiin tarpeellisiksi, vaan niiden pitää olla välttämättömiä”, Lohi sanoo.

”Minusta ravintolarajoitusten ja liikuntatilojen osalta välttämättömyysperusteita ei näyttäisi enää olevan.”

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) on taipuvainen olemaan sitä mieltä, etteivät nykyiset tiukat koronarajoitukset ole oikeutettuja.

”Mitä tulee ravintolarajoituksiin, eihän viruksen leviäminen ole sidottu kellonaikaan. Mikä on oikeasti se peruste, että ruokaravintoloiden aukioloa rajoitetaan näin voimakkaasti kuin tällä hetkellä tehdään? Miksi juuri kuudelta alkaa se aika, jonka jälkeen ei voi mennä enää syömään?” Laiho kysyy.

Samaa on pohtinut myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps), joka vaatii selvempiä perusteita rajoituksille.

”Tähän mennessä rajoituksia on perusteltu tehohoidon kantokyvyllä. Nyt kysyisin, onko se kestävä peruste tässä tilanteessa, jossa tilastoidut tartuntamäärät ovat kuusinkertaistuneet joulukuun alkuun nähden ja tehohoidossa olevien määrä on sahannut suunnilleen samassa luvussa.”

Juvonen sanoo olevansa valmis purkamaan rajoituksia ruokaravintoloiden kohdalta. Niin ikään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluva Aki Lindén (sd) on varovaisempi sanoissaan.

”Asiat eivät ole yksinkertaisia, enkä ole tässä päättäjän asemassa, mutta voi olla, että varsinkin ruokaravintoloiden osalta joitakin lievennystä voitaisiin tehdä”, hän muotoilee.

”Tunne on se, että ruokaravintoloiden sulkeminen kello kuudelta on aika aikaista. Tilanne ei kuitenkaan ole sillä tavalla ohi, että ravintolat voitaisiin missään nimessä avata kokonaan täysin normaalisti niin, että ne ovat auki myöhäiseen iltaan ja yökerhotkin ovat auki.”

Lindén on sitä mieltä, että tilanne vaatii korkean asiantuntemuksen arviota. Rajoituksia ei pidä höllätä liian aikaisin, ettei tule takapakkia.

Mia Laiho on sitä mieltä, että nyt pitäisi todella pysähtyä miettimään, mikä on enää oikeasuhteista ja välttämätöntä tässä tilanteessa.

”Eikä niin, että rajoituksia pidetään vain varmuuden vuoksi, koska sekä taloudelliset että terveydelliset seuraukset ovat mittavat”, hän sanoo.

”Meidän pitäisi huomioida enemmän kokonaisuutta, arvioida sitä, kuinka paljon meillä on rajoituksista haittaa ja hyötyä.”

Matkailu- ja ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat olleet kohta jo kaksi vuotta poikkeuksellisessa henkisessä ja taloudellisessa ahdingossa.

”Venymisvaraa ei enää ole. Kassavarannot on syöty. Se heijastuu tietenkin myös työntekijöihin, koska työn jatkuvuus on silloin uhattuna”, Laiho sanoo.

Laiho pitää myös liikunnan kieltämistä ongelmallisena.

”Olen huolissani rajoitusten haitallisista vaikutuksista ihmisten yleiskuntoon, mielenterveyteen ja myöskin toimintakykyyn.”

Juvonen muistuttaa, että on paljon kuntoutujia, jotka tarvitsevat säännöllisen liikunta-annoksen.

”Myös nuorten ja ikäihmisten liikuntatoiminnan rajoittaminen on hyvin haitallista”, Juvonen sanoo.

Markus Lohi on sitä mieltä, että alueilla pitäisi arvioida viikoittain, onko liikuntatilojen kiinni pitäminen välttämätöntä.

”Pitää muistaa, että mitä paremmassa fyysisessä kunnossa ihmiset kohtaavat viruksen sitä parempi se varmasti on.”

Tiistaina Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kumosi tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätös astui voimaan heti. Lisäksi Kanta-Hämeessä avi päätti, että muun muassa kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot saavat avata ovensa torstaista lähtien.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli matalan riskin tiloja koskevien rajoitusten keventämistä.

Useimmista rajoituksista päättävät alueelliset viranomaiset. Hallituksen päätösvallassa ovat ravintoloita ja rajoja koskevat rajoitukset. Muiden osalta se voi esittää suosituksia alueellisille viranomaisille.

Viime aikoina on käyty keskustelua koronan poistamisesta yleisvaarallisten tartuntatautien listalta. Aki Lindén pitäisi taudin vielä mukana listauksessa.

”Kuten [infektiosairauksien ylilääkäri] Asko Järvinen tässä hiljattain sanoi, vaikkei tauti yksilötasolla tällä hetkellä ole monellekaan vaarallinen, niin se on vaarallinen meidän terveyspalvelujärjestelmälle. Niin kyllä se tämän kevään sietää olla vielä siellä yleisvaarallisten tartuntatautien joukossa.”

Muut ovat varovaisia ottamaan kantaa asiaan. Laiho ja Juvonen ovat kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan selkeämmät valtakunnalliset linjaukset, miten koronataudin kanssa toimitaan.

”Käytännöt huutavat tällä hetkellä valtakunnallisia linjauksia. Toimintatavoista pitäisi saada jotakin tolkkua koko maan tasolla eikä niin, että tämä on tällaista sillisalaattia”, Laiho sanoo.

”Jos korona pysyy yleisvaarallisena tartuntatautina, ihmisten on tiedettävä, mitkä ovat toimintamallit. Eihän voi olla niin, että jossain päin Suomea karanteenipäätöksiä tehdään, ja on mahdollista saada tartuntapäivärahaa samasta taudista, mistä muualla ei saa.”