Eduskunnan työ käynnistyy tiistaina. Kevätistuntokaudella kuultaneen kiivasta väittelyä esimerkiksi taloudesta, työllisyydestä ja ilmastosta.

Eduskunnan työ käynnistyy jälleen tiistaina, kun kevätistuntokausi alkaa puhemiesten vaalilla.

Muutoksia on tulossa, sillä Anu Vehviläinen (kesk) on kertonut luopuvansa tehtävästään. Odotuksena on, että Matti Vanhanen (kesk) palaa aiempaan toimeensa puhemiehenä.

Keskiviikkona vuorossa ovat valtiopäivien avajaiset, joskin korona-ajan oloissa ilman kutsuvieraita ja iltatilaisuuksia. Presidentti Sauli Niinistön ja puhemiehen puheita voi seurata etänä.

Tämän jälkeen alkaa kansanedustajien arki.

Mikä Arkadianmäellä puhuttaa kevätkaudella?

Taloudesta ja työllisyydestä odotettavissa tiukkaa vääntöä

HallituS on suunnitellut antavansa eduskunnalle kevään aikana yhteensä 166 lakiesitystä ja syksyllä alustavasti 122. Hallituksen selontekoja puolestaan on tulossa keväällä kahdeksan ja syksyllä kuusi.

Kevätkaudella kiivaimpia keskusteluja tuskin silti käydään yhdestäkään yksittäisestä laista.

Sen sijaan esimerkiksi talous- ja työllisyyspolitiikan suuri linja sähköistänee kansanedustajien keskusteluja.

Talouskysymykset nousevat keskiöön ennen muuta hallituksen tulevien työllisyyspäätösten ja kevään kehysriihen yhteydessä.

Ensimmäisenä eteen tulevat työllisyyspäätökset. Hallituspuolueet ovat sopineet, että 15. helmikuuta mennessä ne tekevät työllisyyttä lisääviä päätöksiä, jotka kohentavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Jo aiemmin tehdyistä linjauksista eduskuntaan on tulossa esimerkiksi esitys eläkeputken poistamisesta. Lakiesityksen odotetaan lähtevän eduskuntaan maaliskuun puolivälissä.

Oppositiopuolueet, kokoomus etunenässä, ovat toistuvasti arvostelleet hallitusta sen mielestä liian vähäisistä työllisyystoimista. Ennakoida voikin, että keskustelua tullaan nytkin käymään siitä, ovatko toimet riittäviä ja oikeita.

Huhtikuun alussa edessä on hallituksen kevään kehysriihi eli neuvottelut julkisen talouden menoista vuosille 2023–2026.

Sen kohdalla iso kysymys on, miten vaikeaa hallituksen on pysytellä aiemmin sopimassaan menotasossa.

Viime kevään kehysriihessä hallitus päätti laajentaa menokehystä vuonna 2022 noin 900 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 noin 500 miljoonalla eurolla.

Samalla sovittiin, että vuodelle 2023 suunniteltuja menoja karsitaan noin 370 miljoonan euron arvosta. Menopaineita on kuitenkin monelta suunnalta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on antanut ymmärtää, ettei keskusta tule olemaan mukana hallituksessa, ellei sovittu pidä.

Riihen talouspoliittiset ratkaisut puhuttavat varmasti laajasti myös eduskunnassa, sillä oppositio on toistuvasti moittinut hallitusta kehyksien ylityksistä ja julkisen talouden hoidosta.

Julkisen talouden suunnitelma tulee eduskuntaan selontekona. Myös esimerkiksi välikysymyksiä saatetaan nähdä.

Eduskunta pääsee väittelemään ilmastotoimista

Toinen kevään iso teema on ilmastopolitiikka.

Hallitus sopi viime syksyn budjettineuvotteluissa, että se palaa tehtyihin ilmastopäätöksiin, jos päätökset eivät vaikuta riittävän hallituksen ilmastotavoitteen toteutumiseen.

Tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Arviointi on tarkoitus tehdä maaliskuussa. Silloin on tarkoitus katsoa, ovatko tavoitteet saavutettavissa hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (Kaisu) esitetyin toimin. Toimia on määrä arvioida ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja Ilmastopaneelin avulla.

Kaisua ei tosin ole saatu vielä täysin valmiiksi. Nyt ajatuksena on, että se viimeistellään tarkastelun perusteella.

Eduskunnassa päästötoimet kiihdyttänevät keskustelua viimeistään, kun ne tulevat kansanedustajien pöydälle. Kuinka kovaksi taisto yltyy, riippunee linjauksista.

Kaisu lähetetään eduskuntaan kevään aikana selontekona. Niin ikään selontekoina käsittelyyn tulevat kansallisen ilmasto- ja energiastrategia ja valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi.

Oppositiopuolueista erityisesti perussuomalaiset on arvostellut hallituksen ilmastolinjauksia ja tämän voi odottaa jatkuvan. Lisäksi hallituspuolueet keskusta ja vihreät ovat olleet eripuraisia.

Kaisussa otetaan kantaa esimerkiksi liikenteen ja maatalouden päästötoimiin, jotka herättänevät keskustelua.

Ilmastoon liittyen eduskuntaan odotetaan maaliskuun alussa myös päivitettyä ilmastolakia.

Uudistuksella hallituksen tavoite tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035 kirjataan lakiin. Lakiin on tarkoitus kirjata myös esimerkiksi päästövähennyspolku tuleville vuosikymmenille.

Työllistääkö koronavirus edelleen?

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina, että koronavirukseen liittyvistä rajoituksista olisi syytä luopua helmikuun aikana.

Odotuksena lieneekin nyt, että koronavirustilanne alkaisi helpottaa – ainakin tältä erää – ja siihen liittyvän työn määrä vähenisi myös eduskunnassa.

Täysin teemasta tuskin silti päästään. Paraikaa odotetaan esimerkiksi, mitä käy koronapassin laajennukselle, jota hallitus on valmistellut.

Aikeena on säätää laki, joka mahdollistaisi koronapassin edellyttämisen itsenäisenä rajoitustoimena eikä enää vain keinona rajoitusten välttämiseen.

Koronapassin hyödyllisyydestä on kuitenkin syntynyt uudessa tautitilanteessa keskustelua ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut, ettei se enää kannata passia ja sen palauttamista käyttöön rajoitusten kiertämisen välineenä. Se ei myöskään kannata passin muuttamista rokotepassiksi.

Lähiaikoina nähdään, mitä lopulta päätyy eduskuntaan.

Yksittäisistä muista laeista keväälle ajoittuvat ainakin hallituksen laajasti esillä pitämä hoitotakuun kiristys, kaivoslaki, luonnonsuojelulaki, ja perheenyhdistämisiä koskeva ulkomaalaislain muutos.

Keskustelua voi ennakoida syntyvän myös translain uudistuksesta, jonka pitäisi lähteä eduskuntaan keväällä.

Lisäksi turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja esimerkiksi energian hinta voivat olla teemoja, jotka puhuttavat kansanedustajia.

Oman mausteensa eduskunnan kevätkauteen antavat lopulta myös aluevaalien tulokset. Ne heijastunevat puolueiden tunnelmiin, toimintaan ja siihen, missä asennossa ne vähitellen alkavat suuntautua kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja.