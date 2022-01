Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeldt kertoi Suomen-vierailuillaan Oslon Taleban-tapaamisen annista. ”On myös meidän omien intressiemme mukaista suojella Afganistania”, hän sanoo.

Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeldt sanoo olevansa syvästi huolissaan Euroopan tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta.

”Olen syvästi huolissani, koska retoriikka on uhkaavampaa kuin aikaisemmin.”

”Meidän on pidettävä kiinni viestistämme Venäjälle: sotilaallisella eskalaatiolla on poliittisia ja taloudellisia seurauksia”, Huitfeldt sanoo HS:n haastattelussa.

Viime syksynä tehtävässään aloittanut Huitfeldt teki keskiviikkona ensimmäisen ministerivierailunsa Suomeen ja tapasi sekä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) että presidentti Sauli Niinistön.

Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa sotilaallisten jännitteiden lisääntymisestä Euroopassa ja Afganistanin tilanteesta.

Huitfeldt painottaa turvallisuustilanteeseen liittyen, ettei hän näe konkreettisen sodan uhan kohdistuvan Norjaan tai Suomeen.

”Olen huolissani ukrainalaisista, heidän itsenäisyydestään ja suvereniteetistaan. Emme voi hyväksyä, että Eurooppaa jaetaan erilaisiin etupiireihin.”

Huitfeldt toivoo, että diplomaattisen ponnistelut turvallisuustilanteen kärjistymisen estämiseksi jatkuvat.

Keskusteluja on käyty sotilasliitto Naton ja Venäjän ja Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Samoin Etyjin ja Venäjän välillä.

Tärkeää on hänestä, että osapuolet informoisivat toisiaan paremmin esimerkiksi harjoitustoiminnasta ja pyrkisivät luomaan uudet kehykset ydinaseriisunnalle keskimatkan ydinohjukset kieltäneen INF-sopimuksen kaaduttua.

Jännitteet Venäjän ja lännen välillä ovat kiristyneet Venäjän siirrettyä joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen. Se on myös esittänyt Yhdysvalloille ja Natolle vaatimuksia siitä, ettei Nato ota uusia jäsenmaita ja pysyy poissa Itä-Euroopasta.

Tuoreimpina käänteinä Naton jäsenvaltiot ovat kertoneet asettavansa joukkojaan valmiustilaan ja vahvistavansa Naton läsnäoloa Itä-Euroopassa. Yhdysvalloissa tuhansia sotilasta on asetettu valmiuteen. Venäjä puolestaan ilmoitti tiistaina uusista sotaharjoituksista ja syytti Yhdysvaltoja tilanteen kärjistämisestä.

Jotkut Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat tarjonneet Ukrainalle myös aseapua. Suomi ei ole menetellyt näin. Huitfeldtin mukaan linja on sama Norjassa.

”Me olemme keskustelleet taloudellisista ja poliittisista toimista, mutta emme sotilaallisesta avusta.”

Hänen mukaansa Pohjoismaat voivat parhaiten tukea Ukrainaa tukemalla maan demokratiakehitystä. Esimerkiksi tiettyjä olemassa olevia tähän tähtääviä ohjelmia voitaisiin kasvattaa.

Jännitteiden kärjistyminen Euroopassa on vilkastuttanut niin Suomessa kuin Ruotsissakin keskustelua Nato-jäsenyydestä.

Huitfeld ei luonnollisesti halua puuttua tähän keskusteluun.

”Meillä on avoimien ovien politiikka, mikä on tärkeää. Mutta Suomen on tehtävä päätös itse”, hän sanoo lyhykäisyydessään.

Nato-maa Norjalla on itsellään maarajaa Venäjän kanssa. On siis mahdollista, että jännitteet kiristyisivät myös tällä alueella.

Huitfedt toteaa, että Norja on rajoittanut liittolaisten joukkojen sekä sota-alusten tai sotilaskoneiden pääsyä maan pohjoisosassa turhan lähelle rajaa.

”Me pyydämme heitä pysymään poissa Venäjän rajalta, koska haluamme kontrolloida näitä alueita itse.”

Politiikka ei ole sinällään uusi tai juuri tämänhetkiseen tilanteeseen suoraan liittyvä. Huitfeldt korostaa, että rajoitukset ovat Norjan itse itselleen asettamia, eivätkä perustu minkäänlaisiin sopimuksiin.

”Määrittelemme asian itse. On norjalainen ymmärrys turvallisuustilanteesta, että meidän tulisi tehdä päätökset itse.”

Viime päivinä Huitfeldt on saanut ottaa tiuhaan kantaa paitsi Euroopan myös Afganistanin tilanteeseen.

Syynä ovat äärijärjestö Talebanin, länsimaisten diplomaattien ja kansalaisyhteiskunnan- ja järjestöjen tiistaina päättyneet keskustelut Oslossa.

Kyseessä oli Talebanin ensimmäinen vierailu Euroopassa sen jälkeen kun se otti vallan Afganistanissa viime elokuussa.

”Olen melko varovainen arvioimaan tuloksia. Ne ovat kiinni Talebanin toiminnasta Afganistanissa”, Huitfeldt sanoo.

Hän kuvailee tapaamista tärkeän dialogin aluksi.

”Mutta se oli vasta alku.”

Huitfeldtin mielestä tärkeintä oli, että joukko esimerkiksi ihmisoikeusaktivisteja ja naisia ja muita paikallisen yhteiskunnan edustajia osallistui keskusteluihin ja sai ottaa asiansa esiin Talebanin kanssa.

Taleban sanoi esimerkiksi avaavansa koulut yli 12-vuotiaille tytöille, hän kertoo.

”Se on hyvä lupaus, mutta sitä pitää seurata. Joten se mitä he kertovat on yksi asia. Me arvioimme heitä sen mukaan, miten he toimivat.”

Kokouksessa länsimaat vaativat Talbanilta naisten oikeuksien parantamista, oikeutta osallistua työmarkkinoille ja muun muassa juuri tyttöjen koulutuksen mahdollistamista.

Lisäksi painotettiin toimia, joilla humanitaarista työtä tekevät tahot saisivat suoran pääsyn kansalaisten luo.

Kolmantena vaadittiin Huitfeldtin mukaan osallistavaa keskustelua Afganistanin sisällä.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan nälänhätä uhkaa puolta maan väestöstä.

”Humanitaarisella avulla on kova kiire. He ovat hyvin lähellä romahdusta” Huitfeldt sanoo.

Hän lisää, että heikot olot ovat suotuisaa kasvumaastoa esimerkiksi terrorismille ja voivat johtaa suuriin pakolais- ja siirtolaisvirtoihin.

”Afganistanissa on valtava väestö, ja jos heillä on nälkä he yrittävät lähteä pakoon. Joten on myös meidän omien intressiemme mukaista suojella Afganistania ja afganistanilaisia ja estää humanitaarinen katastrofi.”

Norjan hallitusta arvosteltiin vierailun yhteydessä muun muassa siitä, että keskustelujen pelättiin normalisoivan Talebania toimijana kansainvälisillä areenoilla.

Huitfeldt korostaa, ettei hän itse tavannut Talebanin edustajia eikä Norja tunnusta sen nousua valtaan. Jotta maan kansalaisia voitaisiin auttaa, on tietyt tosiasiat silti hyväksyttävä.

”Emme voi saada humanitaarista apua perille, jos emme puhu niille, jotka ovat vallassa.”