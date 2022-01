Kaksi puoluesihteeriä ehdotti koulujen roolin lisäämistä. Opettajien kouluttajan mukaan demokratiaa tulisi opetella luokkahuoneen arjessa.

Kun vain alle puolet äänioikeutetuista tarttui mahdollisuuteen vaikuttaa tulevien aluevaltuustojen kokoonpanoon, heräsi huoli demokratian hiipumisesta.

Miten saada väki aktivoitua?

HS:n haastattelussa kaksi puoluesihteeriä käänsi katseensa kouluun, josta äänestysaktiivisuuden nosto pitäisi aloittaa.

”Työ pitää aloittaa kouluista, joissa tulisi olla tarjolla erityinen demokratiaohjelma. Ammatillisissa oppilaitoksissakin on jopa vähennetty lähiopetusta ja yhteiskunnallista opetusta”, sanoi Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

”Suomalainen demokratia toimii aika hyvin verrattuna moneen muuhun maahan, ja se pitäisi avata nuorille jo koulussa. Voi olla, ettei kansalaisilla ole sitä tunnetta, että Suomessa on kuitenkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin vaikka Kiinassa”, sanoi vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.

Aluevaalien jälkitunnelmiin ilmestyi parahiksi kirja Lupaus paremmasta. Koulu ja demokratia Suomessa.

Koulun ja demokratian suhdetta monelta kantilta puntaroiva artikkelikokoelma päättelee, että kaikille yhtenäinen 9-vuotinen peruskoulu on osaltaan luonut pohjaa tasa-arvolle ja demokratialle.

”Jos koulua tarkastellaan demokratiaan kasvamisen paikkana, koululla on vielä paljon tehtävää”, sanoo silti vanhempi yliopistonlehtori Matti Rautiainen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Opettajia kouluttava Rautiainen on myös yksi kirjan toimittajista.

”Demokratia on yhteisöllisen elämämme perusta, johon oppii elämällä yhteisöllisesti demokratian periaatteiden mukaisesti. Tätä koulussa tulisi harjoitella nykyistä enemmän”, Rautiainen kertoo.

Rautiaisen mukaan ensimmäinen etappi suomalaiskoulun tasa-arvon historiassa oli se, että tytöt ja pojat pääsivät opin tielle. Sitten tuli peruskoulu ja nyt pitäisi oppilaista tehdä myös aktiivisia koulutuksen tekijöitä.

Mutta mitä mieltä Rautiainen on puoluesihteerien ehdotuksista?

Erityinen demokratiaohjelma kuulostaa Rautiaisesta poliitikon puheelta, mutta suomalaisen demokratian avaaminen koulussa saa häneltä vahvaa kannatusta.

”Koulussa ja opetuksessa pitäisi luoda uudenlaisia toimintatapoja, jotta ihan jokapäiväisessä arjessa ja luokkahuoneessa opeteltaisiin, miten demokratia rakentuu”, Rautiainen lähtisi liikkeelle ruohonjuuritasolta.

Opiskelun tulisi Rautiaisen mukaan olla oppilaita osallistavaa. Opetettavista asioista keskusteltaisiin, niihin otettaisiin kantaa perustellen, ja lopulta tehtäisiin päätöksiä.

”Näin jo nuorille juurtuisi toimintatapa, jonka mukaan asioista voidaan olla eri mieltä mutta silti päätyä yhteisiin päätöksiin”, Rautiainen kuvaa perusdemokratiaan panostamista oppilaan lähiympäristössä.

”Matka on pitkä”, Rautiainen kuvaa esimerkiksi eduskuntavaalien yhteydessä kouluissa pidettyjen varjovaalien etäisyyttä oppilaiden luokkahuonearkeen.

”Ensin olisi hyvä opetella äänestämään koulun asioista, jotka on myös helpompi ymmärtää.”

Oppiminen koulussa on Rautiaisen mukaan jo monimuotoistunut, kun on tullut esimerkiksi digitaalisia oppimateriaaleja, mutta käytännössä se on yhä varsin opettajavetoista.

”Ei opettaja enää mikään yksinvaltias ole, mutta pitkän matkan päässä ollaan siitä, että oppilaat voisivat osallistua opiskeluun oman kiinnostuksensa ja omien kokemustensa pohjalta.”

Hyviä kokemuksia Rautiaisen mukaan on saatu luokkavaltuustoista, joissa voidaan rakentaa oppitunteja uudella tavalla esimerkiksi eri aineita yhdistelemällä.

Opettajien kouluttajana Rautiainen tietää, että uudet menetelmät demokratian juurruttamiseen ovat vielä pitkälti kokeilujen ja yksilöitten varassa.

Monien ongelmien ratkaisuiksi esitetään usein lisää tunteja johonkin oppiaineeseen, kuten yhteiskuntaoppiin, mutta Rautiaisen mukaan sitä on koulussa jo tarpeeksi.

”Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisnuorilla on kyllä kohtuullisen hyvät tiedot yhteiskunnasta, mutta osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan on varsin vaatimatonta”, Rautiainen muistuttaa.

Suomessa on Rautiaisen mukaan myös pelkoja koulun liiasta politisoitumisesta.

”Yhteiskunnallista aktiivisuutta koulussa on pidetty turmiollisena historiallisesti pitkään, ja vielä 1970-luvun liikehdinnästä on vahva varjo jäljellä”, Rautiainen muistuttaa Teiniliiton ajoista.

”Nyt kouludemokratialle pitäisi antaa uusi mahdollisuus ja ymmärtää, ettei se tähtää vallankumoukseen.”

Koulujen oppilaskuntia Rautiainen pitää sinänsä hyvänä muotona harjaantua edustukselliseen demokratiaan, mutta niihin osallistuvat vain harvat.

Edustuksellinen demokratia ei Rautiaisen mukaan ole tullut tiensä päähän, kuten monet uskovat, mutta luokkahuonedemokratian lisäksi hän pitää myös ilmastoliikkeen kaltaista aktiivisuutta osana koulun arkea.

”Kyllä kouluyhteisön pitää osata elää niin, että kouluarkeen saadaan tarvittaessa joustoa.”

Rautiainen myöntää, että opettajien ja rehtoreiden suhtautuminen siihen, voivatko opiskelijat osallistua koulupäivän aikana esimerkiksi ilmastomielenosoituksiin, jakaa todella vahvasti kouluja.

”Jos olisin itse rehtori, antaisin siihen mahdollisuuden. Näin opiskelijoitten kokemus ja osallistuminen yhdistyisivät koulussa opetettavaan tietoperustaan.”