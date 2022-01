Main ContentPlaceholder

Politiikka | Koulutus

Alueellinen opintolaina­hyvitys myötä­tuulessa – esi­selvitys puoltaa kokeilun aloittamista

Yksi perustelu on se, että Norjassa hyvitys on kannustanut opiskelijoita muuttamaan harvaan asutuille alueille. Suomen ylioppilaskuntien liitto vastustaa: ”Opiskelijoiden toimeentulo on huono aluepolitiikan keino.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Vireillä olevasta alueellisesta opintolainahyvityksestä on valmistunut esiselvitys, joka puoltaa sen kokeilua. Perusteluna ovat ennen kaikkea hyvät kokemukset Norjasta. Hyvityksen tavoitteena on vastata harvaan asuttujen alueiden työvoiman tarpeisiin. Esiselvityksen on tehnyt Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimiva alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Selvitys luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk), jonka edeltäjä Annika Saarikko (kesk) niin ikään on ehdottanut Suomeen Norjan mallin mukaista alueellista lainahyvitystä. Keskusta on ajanut yhtenä konkreettisena keinona henkilöstöpulan ratkomiseen opintolainahyvitystä. Esimerkiksi lääkäri, joka siirtyy työvoimaa tarvitsevalle alueelle, voisi saada lainojaan anteeksi. Selvityksen mukaan Norjassa tehdyn kyselyn mukaan hyvitys on kannustanut opiskelijoita muuttamaan harvaan asutuille alueille. Norjassa opintolainaa hyvitetään kymmenen prosenttia lainan kokonaismäärästä vuosittain, enintään kuitenkin noin 2 600 euroa vuodessa. Vuosina 2015–2020 opintolainahyvitystä on maksettu noin 11–13 miljoonaa euroa vuodessa. Norjan mallissa lääkäreille ja tiettyjen aineiden aineenopettajille, luokanopettajille ja lastentarhanopettajille on omia opintolainahyvitysjärjestelmiä. Niissä kaikissa ei edellytetä asumista erityistukialueella opintolainahyvityksen saamiseksi. Kokeilua puoltaa selvityksen mukaan myös se, että alueellisen opintolainahyvityksen vaikutukset lopullisiin muuttopäätöksiin eivät ole etukäteen tiedossa, jolloin kokeilu on ainoa tapa saada selville toimenpiteen teho ja ohjausvaikutus. Esiselvityksessä ei noussut esiin sellaisia lainsäädännöllisiä esteitä, jotka kokonaan estäisivät alueellista opintolainahyvitystä koskevan kokeilun, mutta perusoikeuskysymyksiä pitäisi vielä arvioida jatkovalmistelussa. Esiselvityksessä ehdotetaan, että kokeilu toteutetaan alueella, jossa osaavan työvoiman saanti on vaikeaa. Erikseen on mainittu Pohjois- ja Itä-Suomen kokeilualue, joka kattaa 25 kuntaa. Alueellisen opintolainahyvityksen saannin ehtona olisi, että opintolainansaaja asuu kokeilualueella. Työpaikka voisi sijaita kokeilualueen ulkopuolella, jolloin etätyö harvaan asutulla alueella tai ulospendelöinti harvaan asutulta alueelta kuuluisi hyvityksen piiriin. Opintolainahyvityskokeilun kustannukset riippuvat hyvityksen suuruudesta, edunsaajien lukumäärästä ja kokeilun kestosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi esiselvityksestä saatujen tietojen ja ehdotusten perusteella kokeilulainsäädännön valmistelua tarkemmin. Yliopisto-opiskelijoita edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on suhtautunut nihkeästi alueelliseen opintolainahyvitykseen. ”Opiskelijoiden toimeentulo on huono aluepolitiikan keino”, sanoo SYL.n puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev. Kouzmitchevin mukaan alueellinen opintolainahyvitys olisi eriarvoistava, koska kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, missä asuu. ”Voisi käydä niin, että varakkaimmat jäisivät pääkaupunkiseudulle asumaan”, Kouzmitchev arvioi. SYL:n mukaan opintotukea pitäisi kehittää mieluummin niin, että se koskisi kaikkia tapapuolisesti.