Tällainen on perus­palvelu­ministeriksi nouseva ”uskollinen Kiurun soturi” Aki Lindén

Poliittiseksi missiokseen Lindén on kertonut julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen puolustamisen.

SDP valitsi torstaina ministerisijaisen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, jonka on määrä jäädä perhevapaalle keväällä. Sijaiseksi valittiin ensimmäisen kauden varsinaissuomalainen kansanedustaja Aki Lindén.

Lue lisää: Aki Lindén nousee peruspalvelu­ministeriksi Krista Kiurun tilalle – Suora lähetys tiedotus­tilaisuudesta juuri nyt

Turussa asuvalla Lindénillä on eduskunnassa maine kovana sosiaali- ja terveysalan asiantuntijana. Hän on istunut sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Sdp:n ryhmävastaavana ja ollut äänekäs keskustelija näistä teemoista niin salissa kuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassakin.

Poliittisesti hän on monissa näkemyksissään koskien esimerkiksi koronapandemiaa koskien ollut lähellä Kiurun linjaa. Häntä onkin kuvailtu muun muassa uskolliseksi Kiurun soturiksi.

Lindén itse on sanonut, että hänellä on tiivis yhteys Kiuruun.

Kansanedustajan tehtävän lisäksi Lindén on Turun kaupunginvaltuutettu ja nyt siis myös tuore aluevaltuutettu. Hän oli kuntavaalien yhteydessä Sdp:n ehdokas Turun pormestariksi.

”Olen ajamassa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joka Suomessa ei ole niin hyvää kuin sen pitäisi olla, kun vertaan monen muun [maan] terveydenhuoltoon”, hän sanoi vastikään HS:n haastattelussa.

”En tähtää mihinkään asemiin, vaan minulla on missio.”

Lindén on kasvanut lääkäriperheessä. Hänen isänsä ja isoisänsä olivat molemmat lääkäreitä, äiti puolestaan sairaanhoitaja. Lindén itse on koulutukseltaan sekä lääkäri että valtiotieteiden maisteri.

Nuoruusvuosinaan hän oli aktiivinen sosialistisissa ja kommunistisissa piireissä, joihin hän myöhemmin otti etäisyyttä. Vuonna 1976 Lindén valittiin Turun kaupunginvaltuustoon Skdl:n listoilta.

Sdp:n riveihin hän liittyi vuonna 1994.

Uransa lääkärinä Lindén aloitti terveyskeskuslääkärinä Turussa vuonna 1978. Tämän jälkeen hän toimi muun muassa Porin terveydenhuollon johtajana, Länsi-Suomen lääninlääkärinä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana. Husin toimitusjohtajana hän työskenteli vuodet 2010–2018.

STT uutisoi kesällä 2019 epäilyistä joiden mukaan Husissa olisi mahdollisesti tehty kymmenien miljoonien arvosta hankintoja kilpailuttamatta. Monipolvista hankintasotkua on puitu tämän jälkeen vuosia ja keskustelu on koskenut myös Lindénin kautta. Poliisi aloitti asiassa esitutkinnan viime kesänä. Se on edelleen kesken. Tutkinnassa ei poliisin mukaan toistaiseksi epäillä yhtään yksittäistä henkilöä. Lindén kertoi torstaina, ettei poliisi ole ollut häneen yhteydessä asiasta.