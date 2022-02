Venäjän aggressiivinen toiminta on nostanut taas keskusteluun Kaliningradin ja Suwałkin käytävän merkityksen. Käytävä on ainoa maayhteys Baltiasta Länsi-Eurooppaan ja siksi strateginen alue niin Natolle kuin Venäjälle.

Ruotsilla on tapana Suomea näkyvämmin nostaa valmiuttaan Venäjän uhan edessä. Ruotsin asevoimat vahvisti joukkojaan Gotlannissa muun muassa elokuussa 2020.

Venäjän sotilaallinen toiminta Ukrainassa ja Valko-Venäjällä on herättänyt pelkoa kiristyneen tilanteen heijastumisesta Itämerelle.

Ensimmäinen merkki tästä oli se, kun Ruotsi nosti sotilaallista valmiuttaan Gotlannissa tammikuun puolivälissä.

Muutamaa päivää myöhemmin myös Suomen puolustusvoimat ilmoitti tehostaneensa valmiuttaan. Pääesikunnan valmiuspäällikkö Janne Huusko kertoi HS:lle, että tilanne on heikentynyt jo ”viimeiset pari kolme kuukautta”.

Suomen ilmavoimat tehosti valmiuttaan vuonna 2014. Tuolloin Ilmavoimat julkaisi muun muassa tunnistuskuvan venäläisestä Tupolev Tu-95 -pommikoneesta.

Suomen ja Venäjän maarajan läheisyydessä ei ole julkisten lähteiden perusteella tapahtunut mitään Suomen kannalta huolestuttavaa. Näyttää jopa siltä, että Venäjä on siirtänyt joukkojaan muualle eli todennäköisesti Ukrainan rajalle.

Venäjä aloitti kuitenkin viime viikolla Itämerellä suuren laivastoharjoituksen. Vaikka harjoittelu on sotilaiden työtä, ei harjoituksen ajankohta liene sattuma.

Suomessa joudutaan varautumaan siihen, että Venäjän ja Ukrainan sodan laajentumisella olisi vaikutuksia Itämerelle ja sitä kautta Suomeen.

Eduskunnan tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari (sd) muistutti viime torstaina Ylen A-studion Nato-keskustelussa, että Suomi on varautunut erilaisiin eskaloituviin tilanteisiin.

”Kyllä näitä eri tilanteita on pelattu meidän asiantuntijoidemme, valtiojohdon ja Puolustusvoimien kanssa useamman kerran”, Kari sanoi.

Venäjää tutkivan ryhmän vetäjä Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta on varovainen spekuloimaan sitä, millaisiin tilanteisiin Suomen pitäisi nyt varautua. Mahdollisuuksia on liian monia, hän sanoo.

Yksi todennäköisimpiä eskaloitumispaikkoja Itämerellä on kuitenkin Kaliningrad, jossa on Venäjän Itämeren laivaston päätukikohta.

Pesu muistuttaa, että pelitilanteissa luodaan teoreettisia kehityskulkuja. Esimerkiksi Kaliningradissa voi skenaariosta, sen tasosta ja valituista tekijöistä riippuen tapahtua ”lähes rajoittamaton määrä asioita tilassa, ajassa ja voimassa”.

”Jotkut pohtivat koko ajan suursotaa Euroopassa tai laajemminkin. Se on sellainen konteksti, jota joutuu pohtimaan, koska se on periaatteessa mahdollinen vaikka hyvin epätodennäköinen”, Pesu sanoo.

Sotilaat arvioivat asioita suoraviivaisesti.

”Jos venäläiset sitoutuvat kamppailuun Ukrainassa, missä he nyt esittävät voimaansa, niin kyllä siitä voi esimerkiksi tehdä sellaisen aika raadollisen johtopäätöksen, että mitä sitten? Sittenhän se heidän voimansa on jonkin ennakoitavan ajan siellä.”

Ukraina ei kuulu Pohjois-Atlantin puolustusliittoon Natoon. Hyökkäys kiristäisi kuitenkin Naton ja Venäjän suhteita.

Nato on valmistautunut pitkään siihen, että mahdollinen konflikti sen ja Venäjän välillä saattaa leimahtaa niin sanotussa Suwałkin käytävässä.

Jos näin kävisi, se vaikuttaisi välittömästi Itämeren kautta myös Suomeen.

Spekulointi Suwałkin käytävästä muistuttaa kylmän sodan ajan sotaskenaarioita, joissa Nato valmistautui puolustautumaan Varsovan liiton hyökkäystä vastaan.

Tuolloin puhuttiin neuvostopanssareille sopivista maastollista hyökkäysurista eli käytävistä ja aukoista Länsi- ja Itä-Saksan rajalla. Tällaisia olivat esimerkiksi Hofin ja Göttingenin käytävät sekä kuuluisa Fuldan aukko.

Suwałkin käytävä kulkee katsantotavasta riippuen joko kahden Nato-maan eli Puolan ja Liettuan välillä tai sitten ristiin Kaliningradin ja Valko-Venäjän välillä. Etäisyys Kaliningradin rajalta Valko-Venäjälle on noin sata kilometriä.

Suwałkin käytävä on Natolle strateginen alue, koska se on ainoa maayhteys Baltiasta Länsi-Eurooppaan. Jos Venäjä katkaisisi Suwałkin käytävän, olisivat Viro, Latvia ja Liettua eristyksistä muista Nato-maista.

”Sotilaille keskeistä on kyky tahtotilan sijaan. Jos Venäjällä on kyky eristää Baltian maat, kyllä Nato joutuu puolustusliittona pohtimaan, että miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Se on tosi hankala tilanne sille”, Pesu sanoo.

Venäjälle Suwałkin käytävä on strateginen myös siksi, että sen kautta olisi mahdollista yhdistää Kaliningrad maayhteydellä Valko-Venäjään.

Venäjän on jo pitkään epäilty harjoittelevan Suwałkin käytävän haltuunottoa neljän vuoden välein järjestettävissä suurissa Zapad-sotaharjoituksissa, joissa se harjoittelee näkyvästi yhdessä Valko-Venäjän kanssa.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on parhaillaankin käynnissä poikkeuksellinen yhteinen sotaharjoitus, jonka varjolla Valko-Venäjälle on tuotu muun muassa runsaasti maahanlaskujoukkoja. Harjoitus on osa Venäjän sotilaallista voimannäyttöä Ukrainan kriisissä.

Pesu muistuttaa Itämerellä mahdollisesti tapahtuvan kriisiytymisen ”systeemivaikutuksista” infrastruktuureihin ja ohjausjärjestelmiin.

Tällainen voi syntyä esimerkiksi voimakkaasta elektronisesta häirinnästä, kun halutaan estää vastapuolen viestiliikenne tai satelliittinavigointi. Sillä olisi välitön vaikutus ilma- ja laivaliikenteeseen.

Venäjä jäi kiinni gps-signaalin häirinnästä esimerkiksi vuonna 2018, kun Nato piti Pohjois-Norjassa suurta sotaharjoitusta.

”Ensimmäinenkään kaupallinen lentokone ei nouse ilmaan alueella, jossa lentoliikenteen turvallisuuden edellyttämät normaalit yhteydet eivät toimi”, Pesu pohtii.

”Kukaan ei ole kokeillut, mitä tapahtuu, jos laajoilla alueilla käytetään voimakkaasti elektronista häirintää ja laajoja kyberhyökkäyksiä toisiinsa kytkeytyneisiin infrastruktuureihin.”

Venäjä voisi myös häiritä Itämeren laivaliikennettä kansainvälisellä merialueella ilmoittamalla järjestävänsä siellä sotaharjoituksia, jotka estäisivät muun laivaliikenteen.

”Jos katsotaan Itämerta, niin tämän tyyppisiä asioita syntyisi välittömästi.”

Ukrainan sodan laajeneminen heijastuisi myös Itämerelle. Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014 Puolustusvoimat kuvasi venäläisen Boiki-korvetin Suomenlahden kansainvälisellä merialueella.

Suomi joutuisi varautumaan myös siihen, että liikenne Tanskan salmien kautta vaikeutuisi.

”Jos eurooppalaisella tasolla syntyisi konflikti, niin Tanskan salmien liikenneyhteyksistä jouduttaisiin käymään jonkinlaista neuvonpitoa”, Pesu sanoo.

”Meillä ei ole sitten toisen maailmansodan ollut ongelmia siellä. Tuolloin ei ollut käytössä nykyaikaisia pitkän kantaman tehokkaita ohjusasejärjestelmiä, joilla pystyy uhkaamaan sotilas- ja infrastruktuurikohteita.”

Tilanteen kiristyminen Itämerellä pakottaisi eri maiden päättäjät miettimään myös viime vuosina luotua uutta sotilaallista yhteistyötä. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä on brittivetoinen Joint Expeditionary Force eli JEF.

JEF on kymmenen samanmielisen maan yhteinen nopean toiminnan kriisinhallintajoukko, jossa Suomikin on mukana. Sitä on ruvettu kehittämään erityisesti Pohjois-Euroopassa toimimiseen.

Puolustusministeriöstä vahvistettiinkin HS:lle, että JEF on yksi niistä tahoista, joiden kanssa Suomi vaihtaa nyt ahkerasti tilannekuvatietoja.

Pesu sanoo, että vaikka JEF:n tapaiset joukot ovat kooltaan pieniä, on niillä pidäkevaikutusta.

”Sillä on poliittista merkitystä, kun siellä näkyy useiden maiden lippuja. Lähtökohtana on periaatteellinen ajattelu, että se pidättelee vastustajaa aloittamasta sitä, mihin se olisi ryhtymässä”, hän sanoo.

”Olemme silloin rajapinnassa, eli ei puhuta sodasta vaan siitä, että osoitetaan, että ollaan yhtenäisiä.”

EverstiluutnanttI PESU suhtautuu epäillen siihen, että Venäjä olisi aloittamassa suurta hyökkäystä juuri nyt Ukrainaan. Hän sanoo, että hänen on vaikea löytää siitä mieltä.

Ukrainan asevoimien laskuvarjojääkärit partioivat Avdiivkassa runsas viikko sitten.

Pesu kehottaa tarkkailemaan yhteiskunnassa väkisin näkyviä alkavan suuremman sodan merkkejä, kuten liikekannallepanoa, väestönsuojelua, terveydenhoitojärjestelmän muutoksia, sähkönjakelun varmistamista sekä elintarvikkeiden ja veden jakelua.

”Ainakaan minä en ole sellaisia nähnyt”, hän sanoo.

”Väkivaltaa käytetään ihan varmasti, mutta se on alisteista poliittisille tavoitteille. Sitä on käytetty viimeiset kahdeksan vuotta vaihtelevalla intensiteetillä. Kysymys on mittakaavasta: kuinka paljon? Siihen ei ole vastausta.”