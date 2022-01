Hallituksen koronaministerityöryhmä päätti torstaina rajoitusten helpottamisesta. Päätökset saivat aikaan raivoisan kritiikkivyöryn.

Tapahtumien osalta koronaryhmä suositteli, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa aluehallintovirastoille (avit) ohjauskirjeen, jonka mukaan esimerkiksi harraste- ja kulttuuri­tilaisuuksia voi avata varsin laajasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) olisi ollut tapahtumien osalta tiukempi. Sen mielestä osallistujamäärät olisi hyvä rajoittaa puoleen sallitusta enimmäismäärästä.

Tällaista rajoitetta ohjauskirjeeseen ei tule. Perjantaina tehdyt avien uudet rajoituspäätökset tehtiin ennen ohjauskirjettä.

Avien ei tarvitse totella ohjauskirjeitä, vaan ne tekevät itsenäisesti päätökset.

Tapahtuma- ja kulttuurialalla monien mielestä tilaisuuksien rajoituksiin ei ole enää edes laillisia perusteita, eikä rajoituksia enää juurikaan tarvita.

Vielä kovempi huuto tuli kuitenkin hallituksen käsissä olevista ravintolapäätöksistä.

Helmikuun 1. päivästä lähtien ruokaravintolat voivat olla auki kello 21:een saakka. Alkoholia saa myydä kello kahdeksaan illalla. Alkoholin tarjoiluun keskittyneiden baarien ja pubien pitää sulkea ovensa kello 18 ja lopettaa alkoholin tarjoilu kello 17.

HS:n tietojen mukaan STM esitti koronaryhmälle vielä tiukempaa rajoitusta niin, että ravintoloiden olisi pitänyt sulkea ovensa jo kello 20. Tämä ei mennyt läpi.

Lue lisää: Hallitus helpottaa ruoka­ravintoloiden rajoituksia, myös kulttuuri- ja liikunta­tiloja suositellaan avattavaksi

THL antoi vielä alkuviikosta hallitukselle lausunnon, jonka mukaan matalan riskin ravitsemis­liikkeiden eli käytännössä ruoka­ravintoloiden aukioloa voisi pidentää nousevan sairaalahoitotaakan alueilla esimerkiksi iltayhdeksään ja laskevan sairaalahoitotaakan alueilla keskiyöhön.

Torstaina THL antoi koronaryhmälle täydentävän lausunnon, jossa virasto ei enää suositellutkaan tarkkoja aukioloaikoja.

”Anniskelun rajoittamisen ajankohdan arviointi epidemiologisin kriteerein ei ole objektiivisesti mahdollista muuten kuin hyvin yleisellä tasolla. Mitä lyhyemmän ajan aikuisväestöllä on kontakteja, joissa voi altistua tartunnalle, sen vähemmän tartuntoja arvioidaan syntyvä. Laitoksen ei ole mahdollista antaa arviota optimaalisesta ajankohdasta”, THL totesi.

Hallituksessa on sekä halu että kova paine avata rajoituksia mahdollisimman paljon.

Hallituslähteiden mukaan ministerit olisivat todennäköisesti avanneet ravintoloita kunnolla, jos STM ja THL olisivat niin ehdottaneet.

Hallituslähteistä sanotaan, ettei olisi ihme, jos ravintoloiden aukioloaikojen laajennuksesta päätetään uudelleen jo ensi viikolla, mikäli sairaaloiden tilanne rauhoittuu edelleen.

Suomen tiukka ravintolalinja johtuu siitä, että STM perustelee rajoitus­ehdotuksensa varsin tiukasti, eli vain sairaaloiden tilanteen mukaan.

STM myös pelkää, että jos ihmisten kontaktien määrää lisätään kerralla liikaa ja liian aikaisin, niin pian rajoituksia taas joudutaan tiukentamaan.

Kukaan ei kuitenkaan osaa ennustaa varmuudella, miten lopulta käy.

STM pelaa varman päälle, kun se yrittää pitää koronakuolemat mahdollisimman vähäisinä, missä se onkin onnistunut hyvin ja aikaisemmin monia eurooppalaisia maita maltillisimmilla rajoituksilla. Silloin ihmisten elanto ja henkinen hyvinvointi tosin tuppaavat jäämään päätöksissä sivummalle.

Ihmisten raivo onkin sikälikin ymmärrettävää, koska nyt Suomen rajoitukset ovat poikkeuksellisesti Euroopan tiukimpia.

Poliitikoille on iso riski tehdä toisin kuin viranomaiset tai ministeriöiden virkahenkilöt sanovat, sillä jos ruumiiden määrä kasvaa, syytettynä ovat poliitikot.

Tosin niin he ovat syytettyjä nytkin ja vielä suuremmalla varmuudella silloin, jos rajoituksia ei pureta. Nykytilanteessa hallitukselle on poliittisesti suorastaan masokistista jatkaa rajoituksia.

Hallituksessa pohdittiinkin jo syksyllä ja jonkin verran myös vuodenvaihteen aikana, että voisi olla järkevää, jos ravintolarajoitukset siirrettäisiin hallitukselta avien päätettäväksi.

Viime syksynä jopa STM kannatti tällaista päätöstä, mutta tiettävästi ainakin pää­ministeri Sanna Marin (sd) vastusti siirtoa. Myös ravintoloita ja hotelleja edustava etujärjestö Mara harasi vastaan.

Mara näki, että avit voivat olla liian arvaamattomia, eivätkä ne ota huomioon muita seikkoja kuin sairaala- ja terveystilanteen edes siinä määrin kuin hallitus tekee.

Syksyllä siirto jäi tekemättä lähinnä siksi, että Marinilla ja osalla hallitusta oli pelko, etteivät avit reagoi muutoksiin riittävän nopeasti.

Päätökseen vaikutti loppukesän tilanne, jossa hallitus halusi avata kulttuuritapahtumia, mutta avit eivät näin tehneet niin nopeasti kuin hallitus halusi.

Hallituksessa ei ole tehty päätöstä asiasta, mutta hallituslähteiden mukaan mahdollisesti hallituksen enemmistö voisi jo kallistua sille kannalle, että ravintolapäätökset siirretään aveille.

Koko koronakriisin aikana yksi keskeinen ongelma on ollut, että rajoitukset ovat kohdistuneet eri ryhmiin epätasaisesti. Tämä on johtunut erityisesti siitä, että ravintoloiden osalta päätökset on tehnyt hallitus ja muilta osin kunnat sekä avit.

Hyvä puoli siirrossa olisi se, että avit voisivat vähentää tai lisätä kontakteja koordinoidusti eri toimialueilla.

Jos kontakteja halutaan rajoittaa vaikkapa 20 prosenttia, yksi päättäjä voisi kohdistaa sen todennäköisesti tasaisemmin eri toimialueille kuin kaksi päättäjää. Tosin rajoitustoimien tehoa on aina vaikea täsmälleen arvioida.

Hallituksessa vasemmistopuolueet ja vihreät haluavat korostetusti pitää huolen, että tapahtumia avataan yhtä lailla kuin ravintoloita.

Tästä seuraa helposti se, että hallitus ei uskalla avata ravintoloita enempää, ennen kuin avit ovat tehneet päätökset myös harrastustilojen ja teattereiden avaamisesta. Tai toisin päin.

Kahden päättäjän järjestelmä voi ajautua äärimmillään jopa siihen, ettei joitakin toimintoja voi avata lainkaan, jos toisia toimintoja on avattu koronatilanteeseen nähden liikaa.