Keskusta suomii hallitus­kumppaneitaan ja puhuu jälleen hallituksen jättämisestä: ”Keskustalla on ahdas olo”

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen haukkuu sekä vihreät että Sdp:n Suomenmaan haastattelussa.

Keskusta jatkaa hallituskumppaneiden arvostelua ja uhkailuja hallituksen jättämisessä.

Sunnuntaina hallitusyhteistyön kipuilusta avautui keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

”Siihenkin pitää varautua, että keskusta lähtee. Ei se mahdotonta ole. Paljon riippuu demareista, että sitoutuvatko he pitämään taloudesta huolta niin, että Suomi selviää, vaikka korot nousisivat”, Honkonen totesi sunnuntaina Suomenmaan verkkoversion haastattelussa. Haastattelu oli julkaistu lehden printtiversiossa jo 7. tammikuuta.

Honkonen haukkuu demarit. Hän kertoo haastattelussa, ettei Sdp:lle talous ole enää tärkeä.

Hänen mielestään vihreät ja Sdp ovat erilaisia kuin ne puolueet, joiden kanssa keskusta lähti hallitukseen keväällä 2019.

Honkosen puheesta käy ilmi, että puolue viihtyisi hallituksessa, jos siellä ei olisi vasemmistopuolueita eikä vihreitä.

”Tunnelma on se, että nykyhallitus syö meiltä kaiken luovuuden ja energian. Keskustalla on ahdas olo”, Honkonen valittelee.

Honkonen pistää matalaksi myös vihreät.

”Vihreiden kanssa ratkaisut eivät ole keskiössä, kun mietitään keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Heille tärkeintä ovat näyttävät julistukset, joista voi kertoa somessa. Ero keskustan ja vihreiden välillä on fundamentaalinen”, Honkonen analysoi.

Aikaisemmin muun muassa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on puhunut hallitusyhteistyön päättämisestä, jos muiden hallituspuolueiden talouskuri ei ole keskustalle mieleistä.

Keskustan puheenparsi ei siis näytä ainakaan rauhoittuneen, vaikka aluevaalit menivät hyvin.

Saarikko sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina, että puolue aikoo olla omissa arvoissaan periksiantamaton.

”Ei hallituksen työlista vaalituloksesta helpommaksi muuttunut. Samat vaativat paperipinot täällä odottivat sen jälkeenkin. Vaalitulos tekee keskustasta entistä lujemman omien arvojensa puolustajan”, Saarikko sanoi.

Hallituksen on määrä neuvotella uusista ilmastotoimista maaliskuussa, mikäli uusien laskelmien mukaan syksyn päätökset ovat riittämättömiä.

Saarikko ei suhtaudu haastattelussa uusiin laskelmiin erityisellä vakavuudella.

”Muistutan, että asiasta tehtiin jo viime syksynä ryhdikäs ja laaja ratkaisu. Ilmastonmuutoksessa mittakausi ei ole vaalikausi, kevät ja syksy. Suomen mittakaava on 2035, EU:n 2050. Ilmastotoimia pitää tehdä niin, että ihmiset pysyvät mukana ja kokevat ne reiluiksi”, Saarikko sanoi.

Vihreiden puheenjohtajaa tuuraava Iiris Suomela vastasi Saarikolle Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina.

”Sovitusta on pidettävä kiinni. Tästä ei pidä tehdä mitään identiteettipolitiikan kysymystä, vaan ilmastokriisin ratkaiseminen sosiaalisesti kestävällä tavalla on ihan meidän yhteinen asia. Luotan siihen että ratkaisut löytyvät”, Suomela sanoi.

Sdp:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Matias Mäkynen vastasi sunnuntaina keskustalle. Hän rauhoitteli Honkosta vakuuttamalla, ettei keskustan tarvitse olla huolissaan Sdp:stä ja sen talouslinjasta.

”Sdp:stä Honkosen tai keskustan ei tarvitse olla huolissaan. Talous ja työllisyys ovat meille tärkeimpiä tavoitteita. Keväällä tehdään päätökset niin työllisyydestä, ilmastosta kuin taloudesta aiemmin sovitun mukaan, eikä kukaan ole viestinyt muuta”, Mäkynen vastasi keskustalaisille.

Mäkynen sanoo, että hallituksella on keväällä edessään haastavia päätöksiä työllisyys- ja ilmastotoimista sekä taloudesta kehysriihessä. Hänen mukaansa päätökset tehdään aiemmin sovitun mukaan.

”Toivottavasti hyvä tulos aluevaaleissa hieman helpottaa keskustalaisten oloa. Puolueesta jatkuvasti arvostellaan muita ja puhutaan toisten puolueiden puolesta. Se ei ole rakentavaa”, Mäkynen sanoo.

”Sen sijaan tilannetta auttaisi keskustan konkreettiset avaukset siitä, kuinka se uskoo taloutta hoidettavan kestävästi. Jos he uskovat leikkauksiin, mistä on leikattava? Jos kasvua on luotava, millä toimilla keskusta sen tekisi”, Mäkynen kysyy.