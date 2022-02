Metsola tuntee avioliiton kautta Suomen hyvin, aluevaalien äänestysprosenttia myöten. Aina heinäkuussa hän matkustaa Suomen kesämökin ja Brysselin välillä.

Bryssel

Maltalainen Roberta Metsola, 43, on nyt todistanut, että EU:n pienimmästäkin jäsenmaasta voi ponnistaa näkyvään asemaan Euroopan politiikassa. Metsola valittiin tammikuun puolivälissä EU-parlamentin puhemieheksi vuoteen 2024 kestävälle parlamentin loppukaudelle.

”En ole ehtinyt vielä täysin käsitellä asiaa”, Metsola sanoo kaksion kokoisessa työhuoneessaan Brysselin parlamenttirakennuksessa.

Uusi puhemies istahtaa nojatuoliin nahkajakussa ja paksupohjaisissa lenkkitossuissa ja sanoo, ettei jaksa nyt pitää korkokenkiä.

Metsola on parlamentin kaikkien aikojen nuorin puhemies. Nainen on ollut ykköspaikalla kahdesti aiemmin, ranskalaiset Simone Veil 1980-luvun vaihteessa ja Nicole Fontaine 2000-luvun alussa.

Parlamentin puhemiehellä on samantyyppinen asema kuin Suomessa eduskunnan puhemiehellä. Hän johtaa tärkeimmät täysistunnot, allekirjoittaa parlamentin puolesta EU-lait sekä johtaa parlamentin työtä parlamenttiryhmien puheenjohtajien ja puhemiehistön kanssa.

Puhemies on myös parlamentin keulakuva ulospäin: hän osallistuu esimerkiksi EU-maiden johtajien huippukokouksiin.

Roberta Metsola nousi parlamenttiin vuonna 2013. Sitä ennen hän oli virkamiehenä Maltan EU-edustustossa ja EU:n ulkoasiainhallinnossa.

Metsolan ensimmäisiin isoihin päätöksiin kuuluu linjata, miten parlamentti jatkossa työskentelee. Korona-aikana EU-parlamentaarikot ovat voineet työskennellä ja äänestää etänä – jopa puhemiesäänestys oli historiallisesti etänä.

”Nykyiset säännöt umpeutuvat maaliskuun puolivälissä, jolloin arvioimme tilanteen uudestaan.”

Monet europarlamentaarikot haluaisivat etämahdollisuuden jatkuvan, mutta Metsola toisaalta haluaisi läsnäoloa tärkeimmissä päätöksissä. Hän ennustaa pitkää keskustelua asiasta.

”Itse rakastan parlamenttityötä. Päätöksen pitää olla jossakin näiden kantojen keskellä. Parlamentit eri puolilla maailmaa ovat pitäneet meitä esimerkkinä siitä, miten nopeasti hybridimalliin voi sopeutua.”

Sisällä on isoja komission esityksiä, muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät lait, joita käsitellään parhaillaan valiokunnissa. Niiden loppuneuvottelut eivät Metsolan mukaan onnistu etänä vaan vaativat läsnäoloa.

Yleensä puhemiehet ovat tulleet jostakin isosta jäsenmaasta, viimeksi Italiasta. Samoin he tulevat useimmiten jostakin isosta parlamenttiryhmästä. Metsola edustaa niistä suurinta, Euroopan kansanpuoluetta EPP:tä.

Metsolan alku on mennyt minuuttiaikataululla, sillä kaikki haluavat tavata uuden puhemiehen, ja uusi puhemies aikoo vastavuoroisesti luoda mutkattomat suhteet muun muassa jäsenmaiden pysyviin edustajiin EU:ssa.

EU:ssa komissio antaa lakiesitykset, joiden sisällöstä parlamentti päättää yhdessä jäsenmaiden kanssa, ja Metsola haluaa parantaa yhteyttä erityisesti jäsenmaihin.

” ”Ukko piti lupauksensa. Itse en ole varma, olisinko pitänyt.”

Metsola on naimisissa suomalaisen, kokoomustaustaisen Ukko Metsolan kanssa. He kumpikin pyrkivät EU-parlamenttiin vuonna 2009 ja jäivät varasijoille, mutta Roberta Metsola sai kuin saikin europarlamentaarikon paikan muutamaa vuotta myöhemmin.

Hänen mukaansa he lupasivat toisilleen, että jos toinen valitaan, toinen ei jatka enää politiikassa.

”Ukko piti lupauksensa. Itse en ole varma, olisinko pitänyt”, Metsola sanoo.

Ukko Metsola työskentelee nykyisin yhteiskuntasuhdetehtävissä risteily-yhtiö Royal Caribbeanin palveluksessa. Perheellä on koti Brysselissä ja Maltalla, koska euroedustajan työhön kuuluvat tiiviit vierailut kotimaassa. Pariskunnalla on neljä lasta.

”Aina heinäkuuksi Ukko ottaa pojat ja lähtee Suomeen mökille. Jään heinäkuuksi vielä töihin, ja käyn täältä Suomessa. Sen jälkeen menemme Maltalle. Ukko ei suostu lähtemään sinne ennen kuin on saanut olla kuukauden saunassa Suomessa.”

Roberta Metsola ei puhu sujuvasti suomea, toisin kuin esimerkiksi Politico-lehti väitti.

”Mutta ymmärrän riittävän hyvin erottaakseni esimerkiksi, kun pojat puhuvat minusta.”

Roberta Metsolasta vuonna 2020 tehdystä dokumenttifilmistä saa väläyksen pariskunnan perhe-elämästä. Neljä vilkasta poikaa takaavat, että kotona ei hiljaista hetkeä ole eikä äiti selviä työpäivästä ilman kännykässä käytyjä neuvotteluita Fortniten peliajasta.

Poikien kuva on Metsolan työhuoneen kirjahyllyssä. Sen vieressä on toinen tärkeä kuva, jossa hän kättelee paavia. Maltan asukkaista lähes 90 prosenttia on katolisia.

Malta ei ole vielä sallinut aborttia, ja maan kuusi europarlamentaarikkoa, Metsola muiden mukana, ovat äänestäneet sen mukaisesti aina, kun EU-parlamentti on asiaa käsitellyt.

Kilpailevat parlamenttiryhmät nostivat ennen puhemiesvalintaa esiin Metsolan äänestyskäyttäytymisen koskien Maltan parlamentin oikeutta päättää aborttiasiasta itse. Valintansa jälkeen Metsola sanoi, että tulee kunnioittamaan aborttikysymyksissä parlamentin enemmistön kantaa kuten teki jo varapuhemiehenä.

Sekä EU-parlamenttia että EU-komissiota johtaa nyt keskustaoikeistolaisesta Euroopan kansanpuolueesta EPP:stä tuleva nainen. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui parlamentissa 27. tammikuuta. Taustalla Roberta Metsola.

EU-parlamentin näkyvyys on Roberta Metsolan mukaan vähentynyt korona-aikana.

”Parlamenttiin vuonna 2019 valituista 60 prosenttia oli uusia edustajia, eivätkä he ole vielä nähneet tätä sellaisena kuin sen pitäisi olla. Loppukaudesta tulee erittäin raskas, koska meillä on isoja lakikokonaisuuksia käsiteltävänä.”

Sen lisäksi parlamentilla on Metsolan mukaan tarve vastata EU-kansalaisten huoliin muun muassa siitä, miten ilmastopaketti vaikuttaa energian hintoihin, ja luoda uskoa siihen, että samalla syntyy uusia työpaikkoja.

”Myös Euroopan tulevaisuuskonferenssi on tärkeä. Meidän pitäisi ylipäätään ajatella enemmän, mihin olemme menossa ja mitä pitäisi parantaa.”

” ”Parlamentti ei ole kyennyt kertomaan tarpeeksi hyvin, miten tärkeitä meidän tekemämme päätökset ovat.”

Vuoden alusta alkaneella Ranskan puheenjohtajakaudella keskusteluun on noussut EU:n strateginen autonomia, riippumattomuus muusta maailmasta. Metsolan mukaan se on EU:lle hyvä tilaisuus miettiä, mitä aukkoja Euroopan turvallisuuteen on jäänyt, kun Yhdysvaltoihin ei voi luottaa turvallisuuden takaajana enää samalla tavalla kuin aiemmin.

Parlamentilla on kauppapolitiikkaa lukuun ottamatta vain vähän ulkopoliittista toimivaltaa, mutta Metsolan mukaan se voi käyttää valtaansa vaatimalla komissiota ja jäsenmaita toimimaan. Samalla tavoin parlamentti on kovistellut komissiota muun muassa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa tai koronatodistuksen aikaansaannissa.

Parlamentti käyttää lisäksi puhevaltaa ja nostaa keskusteluun ajankohtaisia kysymyksiä. Se myös pyytää parlamenttiin ajankohtaisia puhujia parlamentin ulkopuolelta.

”Toivoisin, että Suomen pääministeri Sanna Marin [sd] tulisi puhumaan täysistunnolle. Etsimme parhaillaan sopivaa aikaa”, Metsola sanoo.

Metsola aikoo ennen vuoden 2024 EU-vaaleja kiertää jäsenmaissa varapuhemiesten kanssa ja pyrkiä innostamaan etenkin nuoria ihmisiä äänestämään. Suomen EU-vaalien äänestysvilkkaus oli viimeksi 42,7 prosenttia eli selvästi alle Euroopan keskiarvon.

Puhemiehen Suomi-tuntemus nostaa päätään, sillä hän huomauttaa heti, ettei Suomen äskeisten aluevaalien äänestysprosentti ollut merkittävästi korkeampi.

”Parlamentti ei ole kyennyt kertomaan tarpeeksi hyvin, miten tärkeitä meidän tekemämme päätökset ovat. Suunnittelemme vuodeksi 2024 kampanjaa, joka katsoo eteenpäin eikä pyytele anteeksi sitä, että on Eurooppa-myönteinen.”