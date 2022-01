"Tavoitteena on puolustuksen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kaikissa olosuhteissa”, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vierailevat Ruotsissa keskiviikkona 2. helmikuuta, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan.

Haavisto ja Kaikkonen tapaavat vierailullaan Ruotsin ulkoministeri Ann Linden ja puolustusministeri Peter Hultqvistin.

Ministerien on määrä keskustella tapaamisessaan ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista.

”Ruotsi on läheisin kahdenvälinen kumppanimme ja teemme paljon yhteistyötä. Pidämme tiiviisti yhteyttä myös ministeritasolla. Odotan jälleen hyödyllisiä keskusteluja”, sanoo ulkoministeri Haavisto tiedotteessa.

”Suomen kansainvälisessä puolustusyhteistyössä Ruotsilla on erityisasema. Viime vuosina olemme tiivistäneet puolustusyhteistyötä ja näin on tarkoitus jatkaa. Tavoitteena on puolustuksen yhteistoimintakyvyn kehittäminen kaikissa olosuhteissa”, puolustusministeri Kaikkonen sanoo tiedotteessa.