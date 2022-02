Ulkopolitiikan tutkijan mukaan tasavallan presidentti halusi valtiopäivien avajaisissa ”sanoittaa” Suomen politiikkaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti valtiopäivien avajaisten puheessaan, että maailmalla on tällä hetkellä vakavia huolia.

”Ukrainan rajoilla sodan uhka kasvaa ja Venäjä haastaa Euroopan turvallisuuden perusteita”, Niinistö sanoi.

”Geopolitiikan tilanne on muuttunut nopeasti. Venäjän joulukuussa esittämällä vaatimuslistalla ajetaan Euroopan turvallisuusrakenteen perusteellista muutosta.”

Niinistön mukaan Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta tilanne koskettaa kuitenkin myös Suomea, vaikka Suomen kansainvälinen asema onkin hyvä.

”Ukrainan rajoilla kasvava sotilaallinen jännite heijastuu koko Euroopan alueelle. Kukaan ei voi ummistaa tilanteelta silmiään. Tätä huomiota Venäjä myös hakee.”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoo Niinistön ”sanoittavan” hyvin kansainvälistä politiikkaa.

”Se on ollut hänen roolinsa, kansainvälisen politiikan sanoittaminen suomalaisille, vaikka meillä on myös ulkoministeri, puolustusministeri ja pääministeri”, Pesu sanoo.

”Jos ajatellaan viestintää kansanedustajille, koska tässä puhuttiin valtiopäivien avajaisissa, niin presidentti sanoi, että tilanne koskettaa syvästi myös Suomea ja tilanteelta ei voi ummistaa silmiä. Tämä alleviivaus sinänsä voidaan nähdä merkittävänä.”

Pesun mukaan oli odotettua ja Suomen perinteiseen linjaan istuvaa, että Niinistö painotti diplomaattisen ratkaisun merkitystä.

”Presidentti palasi myös teemaan, josta hän puhui uudenvuoden puheessaan eli hän korosti, että ulkopoliittisen keskustelun pitäisi tapahtua kunnioittavissa puitteissa ja keskinäisellä ymmärryksellä.”

Tasavallan presidentti ei tehnyt puheessaan uusia avauksia, vaan pikemminkin kirkasti ja selitti jo olemassa olevaa politiikkaa, Pesu arvioi.

”Itsessään on minusta tarpeellista, että meidän ulkopoliittinen johtomme koko ajan hyvin matalalla kynnyksellä kommentoi tämän tilanteen edetessä, koska se on kansallisen keskustelun ja kansalaisten tilannekuvan kannalta tärkeä asia. Puhe tulee siksi ihan hyvään paikkaan.”

Niinistö puuttui myös valmiuslain uudistustyöhön.

Presidentin mukaan valmiuslain uudistaminen on tarpeellista, sillä tuudittautuminen vanhaan voi tehdä Suomesta houkuttelevan kohteen monenlaiselle vaikuttamiselle tai toiminnalle.

”Maailma tapahtumineen ei kuitenkaan välttämättä odota, että saamme valmiutemme ja lakimme kaikessa rauhassa kuntoon. Kaikissa asioissa ei ole viisautta kiiruhtaa hitaasti”, Niinistö sanoi.

Pesun mukaan kyse oli Niinistön jo pitkään eduskunnalle viestittämästä asiasta.

”Valmiuslaki on asia, jota hän on pitänyt esillä, ja varmaan hän laittoi vain tyytyväisenä merkille, että häntä on kuunneltu.”

Niinistön puhe ei ollut turvallisuuspoliittisesti niin terävää tekstiä kuin uutenavuotena. Voisiko se johtua siitä, että hänen puheitaan seurataan nyt tarkemmin kansainvälisestikin kuin aikaisemmin?

”Ihan hyvä huomio. Luulen, että uudenvuoden puhe sinänsä oli strategisen viestinnän tietynlainen voitto, jota ei varmaan osattu ennustaa. Tosin se laittoi sitten käyntiin kotimaista ja kansainvälistä keskustelua, joka ei ollut välttämättä haettua. Voi olla, että sitä on mietitty.”