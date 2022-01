Naisjärjestöjen keskusliitto vaatii poliisia priorisoimaan seksuaalirikosten tutkintaa: ”Osaaminen, asenteet ja myös resurssit on saatava kuntoon”

Liitto katsoo, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus ei riitä, jos poliisi ei tutki rikosepäilyjä tarpeeksi tehokkaasti.

Naisjärjestöjen keskusliitto vaatii poliisia priorisoimaan paremmin seksuaalirikosten tutkintaa.

”Vaikka seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan kohdalla kysymys on vakavista rikoksista, niiden tutkinta ei selvästikään ole riittävän korkealla priorisointilistalla. On varmistettava, että asiaan tulee muutos jokaisella poliisilaitoksella ympäri Suomen. Osaaminen, asenteet ja myös resurssit on saatava kuntoon”, toteaa Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok).

Suomen seksuaalirikoslainsäädännölle ollaan tekemässä kokonaisuudistusta, joka muun muassa muuttaisi raiskauksen määritelmän suostumusperusteiseksi.

Naisjärjestöjen keskusliitto kuitenkin katsoo, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus ei riitä, jos poliisi ei tutki seksuaalirikosepäilyjä tarpeeksi tehokkaasti.

”Seksuaalirikosten tehokas tutkinta ja oikeuden saaminen ei voi olla tuurista tai asuinpaikasta kiinni, vaan jokainen ilmoitus on tutkittava tehokkaasti ja viivytyksettä”, Sirén vaatii.

HS on uutisoinut viime aikoina useista vakavista ongelmista seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan poliisitutkinnoissa. Tutkinnat saattavat seisoa vuosia, ja rikosten syyteoikeuksiakin on vanhentunut. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on kertonut aloittavansa selvityksen, liittyykö tällaisen rikollisuuden selvittämiseen laajemmin ongelmia.

Naisjärjestöjen keskusliitto vetoaa Suomen kansainväliseen velvollisuuteen sekä kriminalisoida seksuaalinen väkivalta että varmistaa tapausten tehokas tutkinta ja rikosten uhrien asema. Liitto vaatii tiedotteessaan, että rikostutkinnan ja tuomioistuinlaitoksen tehokkuus on varmistettava erikseen lainsäädäntöuudistuksesta.

Suomi on myös saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita nimenomaan oikeusprosessien kestosta.