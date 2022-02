Uuden pääjohtajan on määrä aloittaa jo maaliskuun alussa. Ensimmäinen tehtävä on puolustaa tiederahoitusta, jota uhkaavat isot leikkaukset.

Suomen Akatemian pääjohtajan valinta on loppusuoralla, ja uuden on määrä aloittaa viisivuotiskautensa jo maaliskuun alussa. Hänen ensimmäisiä tehtäviään on puolustaa tieteen rahoitusta, jota uhkaavat 120 miljoonan euron leikkaukset ensi vuodelle.

Pääjohtajan virkaan tuli määräaikaan eli marraskuun alkuun mennessä 16 hakemusta.

Hakijoitten joukossa on ansioituneita tutkijoita ja esimerkiksi yliopistojen vararehtoreita – tasaisesti naisia ja miehiä.

Virka sai nyt professorit liikkeelle, koska sen nykyinen haltija Heikki Mannila ilmoitti jo hyvissä ajoin, ettei hae kolmatta kautta vaan palaa tutkimustehtäviin Aalto-yliopistoon.

HS:n tietojen mukaan vahvoja ehdokkaita Akatemian johtoon ovat Helsingin yliopiston vararehtori, hiukkasfysiikan professori Paula Eerola, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston vararehtori, matematiikan professori Jari Hämäläinen, Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston molekyylibiologian professori Johanna Myllyharju ja Turun yliopiston vararehtori, fysiikan professori Kalle-Antti Suominen.

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on jo ehditty odottaa uuden tieteen puolestapuhujan nimitystä, sillä Suomen Akatemiaa uhkaavat leikkaukset.

Hallituksen tulisi huhtikuun alun kehysriihessä ratkaista, miten jo kertaalleen päätetyt leikkaukset Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen ratkaistaan.

Ensi vuoden 120 miljoonan euron rahoitusvähennys vastaisi 1 000–2 000:ta tutkijapaikkaa.

Viime syksyn budjettiriihessä hallitus päätti, että tälle vuodelle ehdotettu noin 40 miljoonan euron leikkaus Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen perutaan, mutta tulevaisuus jäi auki.

Tuo 40 miljoonan leikkaus olisi tarkoittanut pysyvän perustason laskua 351 miljoonasta 310 miljoonaan euroon.

Hallitus linjasi syksyllä, että vuoden 2023 ja seuraavien vuosien tutkimusrahoituksesta päätetään kevään 2022 kehysriihessä.

Viime vuonna Suomen Akatemia rahoitti tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Vuosittain rahoitus kattaa noin 3 000 henkilötyövuotta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.