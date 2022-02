Tulevaisuudessa Salminen kaipaisi päätöksentekijöiden rinnalle elimen, joka tarkastelisi kriisin hoitamista, rajoituksia ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia nykyistä laajemmin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvostelee tapaa, jolla koronakriisin hoitoa on johdettu.

Johtaminen on keskittynyt pandemian alusta asti pitkälti sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Salminen näkee tämän epäreiluna, koska pandemiasta muodostui nopeasti kriisi, joka koskettaa laajasti muitakin elämänalueita kuin terveyttä.

”Hyvin äkkiähän tästä tuli kokonaisvaltainen kriisi. Ei tämä ole pelkkä terveyskriisi enää alkuvaiheen jälkeen ollut”, Salminen sanoo.

Vastuuta kriisin hoidosta olisi voinut jakaa tasaisemmin.

”Järjestelmä on yhden sektorin vetämä. Se on ehkä se kysymys, että onko tämä se paras mahdollinen malli.”

Kun Salminen katsoo pandemian hoitoa taaksepäin, hän näkee ongelmia eritoten siinä, ettei erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia muuhun kuin koronavirusepidemian hoitoon ole arvioitu riittävän hyvin.

Joitain rajoituksia ja suosituksia on asetettu ilman, että on mietitty laaja-alaisesti, mitä niistä seuraa kansanterveydelle. Yhdeksi yksittäiseksi epäonnistumiseksi Salminen nostaa sen, miten nuoret ovat joutuneet kärsimään pandemian aiheuttamista rajoituksista.

”Minua suoraan sanoen sapettaa se, että emme ole pystyneet huolehtimaan paremmin nuorten asioista. Ei ole oikeasti kunnolla arvioitu, minkälaiset haitat on siitä, että opiskelijat ovat kiinni etäopinnoissa vuosikaupalla”, hän sanoo.

”Mitä se esimerkiksi tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, että meillä on yliopistot kiinni kaksi vuotta? Mikä on se lasku, mikä siitä tulee? Ei sellaista arviota ole oikein tehty. Pitäisi tehdä.”

Erilaisten rajoitusten kohdalla olisi Salmisen mielestä pitänyt pystyä punnitsemaan etukäteen niiden haittavaikutuksia ja arvioida, ovatko rajoitukset mahdollisten haittojen arvoisia.

”Kun meiltä [THL:ltä] vaaditaan, että pitäisi ennustaa, mikä on epidemian tilanne ensi kuussa, niin pitäisi voida myös vaatia arviota siitä, mikä on opiskelijoiden mielenterveyden tilanne vuoden päästä ja ottaa se huomioon rajoituksia asettaessa”, Salminen sanoo.

Salminen uskoo, että pandemian hoidon jälkiarvioinneissa tullaan pohtimaan, tarvittaisiinko mahdollisissa tulevaisuuden kriiseissä uudenlaista johtamisjärjestelmää.

Maaliskuussa 2020 tasavallan presidentti Sauli Niinistö ehdotti hallitukselle operatiivisen ”nyrkin” perustamista koronakriisin torjumiseen. Niinistön ehdotuksen taustalla oli tiettävästi huoli siitä, että koronaviruksen kaltaisessa moniulotteisessa kriisissä operatiivinen johto pitäisi olla selkeämmin yhdessä paikassa.

Samankaltaista elintä Salminenkin kaipaisi tulevaisuuden varalle. Hän toivoisi hallituksen ja asiantuntijoiden väliin riippumatonta elintä, joka ottaisi kokonaisvastuun asioiden valmistelussa, koordinoisi ja esittelisi erilaisia vaihtoehtoja päätöksentekijöille. Siten päätösten valmistelu voisi olla kokonaisvaltaisempaa.

”Jonkinlainen kokoava, monen sektorin edustajan porukka olisi voinut olla nytkin ihan hyvä siinä poliitikkojen ja asiantuntijoiden välissä vetämässä yhteen asioita. Ei päättämässä, mutta miettimässä vaihtoehtoja”, Salminen sanoo.

”Ei niin, että olisi pääosin yhden ministeriön vastuulla miettiä kaikki asiat ja sitten muut tekevät sen mukaan, niin kuin se malli tällä hetkellä on ehkä ollut.”

Kohtuuttoman kovaksi kasvaneen vastuun jakaminen useammalle hartialle voisi olla myös helpotus.

Salminen kirjoitti yhdessä THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan kanssa HS:n Vieraskynä-palstalla keskiviikkona tuleviin pandemioihin varautumisesta. Kirjoituksessaan he vaativat investointeja terveydenhuoltoon, jotta se pystyy jatkossakin vastaamaan äkillisesti kasvavaan infektiopotilaiden hoidon tarpeeseen.

”Terveydenhuolto on vedetty todella tiukalle. Kyllähän se aika vähältä kuulostaa, että me pystymme hoitamaan vain 50 tehopotilasta ilman suurempia ongelmia. Se taso on väestöön suhteutettuna paljon matalampi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Raja tulee nopeasti vastaan. On joustovaraa, mutta se on sitten muualta [terveydenhuollosta] pois”, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan terveydenhuollon kapasiteettia olisi kasvatettava, jotta esimerkiksi tehohoitoa tai testausta pystyttäisiin tarpeen tullen lisäämään ilman, että muut terveydenhuollon osa-alueet kärsivät.

”Henkilökohtaisesti olisin valmis maksamaan vähän enemmän veroja, että ei tarvitsisi pohtia, koska uimahallit menevät taas kiinni sen takia, että lääkäriin ei pääse muista syistä”, Salminen sanoo.

”Hävittäjiähän me ostamme sen takia, että niitä ei tarvitsisi koskaan käyttää. Samalla tavalla pitäisi ajatella tässäkin. Varautuminen vaatii panostuksia, muuten sitä ei ole”, Salminen sanoo.

Tällä hetkellä Suomi on menossa koronaviruspandemian hoidon suhteen monin tavoin eri suuntaan kuin monet muut Euroopan maat. Esimerkiksi Itävallassa ja Saksassa rokottamattomat on osin suljettu yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle rokotepassilla.

Suomessa THL ilmaisi viime viikolla pitävänsä koronapassin käyttöä nykytilanteessa tarpeettomana perusoikeuksien rajoittamisena, sillä rokotteet eivät estä omikronmuunnoksen leviämistä tehokkaasti. THL ei kannata myöskään passin muuttamista rokotepassiksi, sillä se sulkisi rokottamattomat täysin palveluiden ulkopuolelle ja voisi vaikuttaa merkittävästi ja pysyvästi yleiseen rokotusmyönteisyyteen Suomessa. Myös hallitus ilmoitti, että koronapassia ei toistaiseksi oteta takaisin käyttöön.

Salminen selittää Suomen erilaista suhtautumista korkealla rokotuskattavuudella, joka on saatu aikaiseksi rokotusten vapaaehtoisuuden turvin.

”Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on ollut erittäin suurta rokotusvastaisuutta jo aiemmin. Monessa maassa on jouduttu esimerkiksi kouluissa edellyttämään, että on rokotettu, että kouluun pääsee. Meillä tilanne on sen verran hyvä että tällaisiin keinoihin ei tarvitse turvautua”, Salminen sanoo.

”Suomessa on aina pystytty motivoimaan ihmisiä siihen, että rokotukset on hyvä ottaa. On aivan selvää, että se on lähtökohtaisesti parempi tie kuin se, että asetetaan joku pakko tai epäsuora pakko.”

” ”Ei pitäisi luvata sellaista, joka ei pidä paikkaansa.”

Salmisen mukaan Suomessa ei ole vielä nähtävissä, että yleinen rokotusmyönteisyys olisi vähentynyt. Huoli on kuitenkin vakava, hän korostaa.

”Me olemme ihan oikeasti huolissamme siitä. Nyt on jo nähtävissä, ei ehkä ihan valtavan joukon, mutta kuitenkin entistä suuremman väestönosan erottuminen tässä vastakkainasettelun tiellä. Se on erittäin huono kehityskulku”, hän sanoo.

Salminen toivoo, että tieto siitä, ettei koronavirusrokote anna täyttä suojaa tartunnoilta, vaikuta rokotemyönteisyyteen tai kansan jakautumiseen.

Hänen mielestään marraskuussa tehtiin kuitenkin virhe rokotusstrategiaa päivitettäessä. Tavoitteeksi asetettiin muun muassa koronatartuntojen leviämisen estäminen rokotteilla.

”Silloin annettiin ymmärtää, että rokotuksilla pystyttäisiin täysin estämään tartunnat. Vaikka yksilön tasolla pystyttiin vähentämään tartuntariskiä aika merkittävästi, se oli selvää, että väestötasolla tähän ei pystytä. Ei pitäisi luvata sellaista, joka ei pidä paikkaansa”, Salminen sanoo.

Salminen korostaa, että rokotteet ovat edelleen tehokkaita antamaan suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan.

”Tämä on se tärkeä pointti. Minä olen aika rauhallinen itseni ja läheisteni kannalta, koska tiedän, että jos taudin saa, niin se on flunssa, jos ei käy hirveän huono tuuri. Ja sitten olen taas terve. Aiemmin piti pelätä sitä, että saisi vakavan taudin. Nyt ei tarvitse. Siinä on aika hyvä syy ottaa ne rokotteet.”

Suomi on hiljalleen avautumassa, kun ravintoloiden ja tapahtumien rajoituksia puretaan laajasti 14. helmikuuta alkaen.

Käsillä on Salmisen mukaan ainakin jonkinasteinen pandemian taitekohta. Koronavirustaudin vaikutus ei ole enää yhtä vakava kuin aiemmin, mistä on kiittäminen Suomen korkeaa rokotekattavuutta.

”Se näkyy siinä, että meillä on kaikkien aikojen korkein tartuntatapausmäärä, mutta silti sairaalakuormitus ei ole suhteessa yhtä korkea”, Salminen sanoo.

Tilanne voi Salmisen mukaan kuitenkin vielä muuttua. Viimeistään syksyllä edessä on todennäköisesti vielä uusi tartunta-aalto. On epätodennäköistä, että kaikki suomalaiset saisivat kevään aikana koronavirustartunnan. Vielä ei olla varmoja siitäkään, kuinka pitkän suojan sairastettu tauti tai rokotukset antavat.

”Positiivinen asia on se, että jokainen aalto on vaikutuksiltaan todennäköisesti pienempi kuin aikaisemmat”, Salminen sanoo.