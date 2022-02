Suomalaisten vapausajattelu on rajaamassa pois rokotuspassin, ja se tekee ajasta omikronin jälkeen hallitukselle haastavaa, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen analyysissaan.

Helmikuussa 2020 kuollut hollantilaisprofessori Geert Hofstede ei aivan ehtinyt nähdä, kuinka eri kansakunnat reagoivat maailmanlaajuiseen pandemiaan. Siitä hän olisi kuitenkin ollut loputtoman kiinnostunut.

Tuolloisen mahtiyhtiön IBM:n työntekijöitä tutkinut Hofstede loi 1980-luvulla mittariston siitä, kuinka eri maissa keskimäärin suhtaudutaan valtaan. Hän jakoi kyselyaineiston perusteella maita joukkoihin sen mukaan, miten vastaajat suhtautuivat yksilön ja yhteisön suhteeseen, hierarkioihin, epävarmuuden sietämiseen, hoivaan, pitkän tähtäimen ajatteluun ja nautintoon.

Hofsteden mittaristoa on syystäkin kritisoitu yksioikoiseksi, mutta jostakin se kertoo. Esimerkiksi Kiina on mittaristolla erittäin kollektivistinen maa, jossa arvostetaan hierarkiaa ja kovia suorituksia elämänlaadun edelle, kannustetaan erittäin pitkäjänteiseen ajatteluun ja nautinnolle on rajallisesti tilaa. Yhdysvallat taas on yksilövetoisempi, nautinnonhaluisempi, hetkessä elävämpi ja hierarkioita vierastava.

Hofsteden mittaristolla Suomi on yhtä aikaa pohjoismainen ja amerikkalainen. Suomi kyllä kuuluu maailman mittakaavassa individualistisen maiden joukkoon, mutta Euroopan mittakaavassa miedosti. Toisin kuin Yhdysvalloissa, Suomessa hoivan arvostus korostuu suoritusten ja voiman ohi. Hierarkioiden sietämisessä ja lyhyen aikavälin ajattelussa Suomi kuitenkin asettuu lähemmäs Yhdysvaltoja kuin vaikkapa Ranskaa.

Jos karrikoi, määräily ja tämän hetken oikeuksista luopuminen tulevan edessä eivät uppoa Suomessa aivan yhtä hyvin kuin muualla Euroopassa.

” Suomessa on korostettu yksilön vapautta läpi koronan huomattavasti enemmän ja päättäjien haistattelua on nähty vähemmän.

Vaikka mittaristo on osin vanhentunut eikä kerro yksittäisistä ihmisistä yhtään mitään, on se noussut mieleeni nyt, kun Eurooppa kulkee kohti omikronin jälkeistä aikaa. Niin erilaisia keskusteluja taudista nyt käydään.

Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) totesi maanantaina HS:lle, että koronapassin käytölle ei oikeastaan ole enää perusteluja lainkaan.

Anna-Maja Henriksson (r)

”Koronapassilla rajoitetaan niiden ihmisten perusoikeuksia, jotka eivät ole ottaneet rokotteita, hankkineet negatiivista testitodistusta tai sairastaneet tautia. Koronapassi tai rokotepassi ei sovellu tässä hetkessä niin hyvin käyttöön, koska sen välttämättömyyttä tai oikeasuhtaisuutta on nyt hankala perustella”, Henriksson sanoi.

Aiemmin passin hyödyttömyydestä omikron-ajassa on puhunut myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Moni maa Euroopassa menee aivan toiseen suuntaan. Itävaltalaisiin koteihin alkoi tiistaina saapua kirjeitä, joissa kerrotaan, että koronarokotus on nyt otettava sakon uhalla.

Rokottamattomia ihmisiä ajetaan yhteiskunnan ulkopuolelle rokotepasseilla esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron perusteli tammikuussa rokotepassia sillä, että hän haluaa sitä vaatimalla ”haistatella” [”emmerder”] rokottamattomille niin kauan, että piikki alkaa kiinnostaa.

Emmanuel Macron

Suomessa on korostettu yksilön vapautta läpi koronan huomattavasti enemmän ja päättäjien haistattelua on nähty vähemmän. Jopa Suomen hoitajia rokotuksiin patistava laki sisältää niin isoja pehmennyksiä, että täyspakoksi sitä on vaikea kutsua. Euroopan siirtyessä kohti koronan loppunäytöstä tämä ero näyttää vain kasvavan.

Suomen vapausajattelulla on väliä kahdesta syystä.

Ensinnäkin joskus ammoin vapaata liikkuvuutta korostanut Euroopan unioni ajautuu vähintäänkin kiusalliseen tilanteeseen, jos sen jäsenmaiden käytännöt ovat endeemisen koronan ajassa aivan erilaiset.

Suomessa kova kannustin lisärokotuksiin katoaisi saman tien, jos passista kokonaan luovuttaisiin. Rokotekattavuus ei enää luultavasti kasvaisi vinhasti. Samalla Euroopassa painetta lyödään vain lisää. Ottavatko suomalaiset kohta lisäpiikin enää vain siitä syystä, että pääsevät ravintolan ostereiden ääreen kesälomalla Ranskassa?

Vaikka koronapassin kansallinen käyttö kuuluu EU:n jäsenmaille eikä unionille, Euroopan linjan luulisi kiinnostavan myös Suomen päättäjiä. Omaperäinen tie on aina vaikeampi kulkea, vaikka elämä ilman rokotepassia kuinka tuntuisi omemmalta kuin hierarkiat, jotka ”haistattelevat” kansalaisille.

Toiseksi suomalaisten suhteella hallintoon on väliä hallituksen tulevien valintojen edessä. Sanna Marinin (sd) hallituksen on tarkoitus pohtia uutta koronastrategiaa keskiviikkona, ja neuvottelujen tuloksena pitäisi olla tie ulos omikronista.

Jos uutta hirmuvarianttia ei tule (koronavirus on tässä suhteessa ollut ikävän luova), neuvotteluista putkahtava paperi saattaa olla myös Suomen tie ulos koko kulkutaudista.

” Ovatko terveydenhuolloin käytännön järjestelyt todella syy pitää yllä rajuja perusoikeuksien rajoituksia?

Tähän asti hallitus on toiminut aidossa Hofsteden hengessä ja varonut liian pitkälle meneviä strategisia julistuksia. Pandemiaa on johdettu muutaman kuukauden tai joskus jopa vain viikkojen aikaperspektiivillä. Maanantaina Marin totesi, että rajoituksista luovuttaisiin vaiheittain jo helmikuun aikana.

On myös kysyttävä jo nyt, mikä rajoitusten oikeutus ylipäänsä enää on, jos koronapassikaan ei enää ole moraalisesti kohtuullinen väline. Ovatko terveydenhuollon käytännön järjestelyt todella syy pitää yllä rajuja perusoikeuksien rajoituksia?

Hallituksen toivoisikin katsovan strategiassaan seuraavia viikkoja kauemmas. Yhteiskunnassa kiertävä korona vaatii jatkossakin hoitoresursseja, ja katse pitäisi kääntää erityisesti siihen, miten taudin vaivat hoidetaan. Tarvitaan näkemystä siihen, miten resurssit terveydenhuollon sisällä jaetaan niin, että sulkuja tarvitaan mahdollisimman vähän. Mikä on yksityisen rooli, mikä julkisen? Onko säännöspohja resurssien järkevään käyttöön varmasti kunnossa?

Jäljitykset ja karanteenit omikronin todellisuus osoitti jo aikaa sitten mahdottomiksi, ja väestöä pyyhkivän taudin hallintaan ja ehkäisyyn tarvitaan nyt uusia perusperiaatteita.

Rajoitusten purkamiselta sopii odottaa myös logiikkaa. Huonosti ”koska se nyt vain on näin” -tyyppistä määräilyä sietävät suomalaiset ovat inttäneet läpi pandemian, miksi olutta saa juoda mutta uimahallissa ei käydä. Parempaa rajoitussynkronointia siis tarvitaan.

Keskeiseksi ongelmaksi voi kuitenkin nousta juuri rokotepassi – etenkin jos katsoo ympäröivään Eurooppaan. Millä Suomi koronaa ennaltaehkäisee, jos passiakaan ei ole? Kysymys on vaikea, mutta siihen hallituksen pitäisi kyetä vastaamaan.

Henrikssonin lausuntoa ja koronapassin surkeaa kohtaloa ei kuitenkaan ole pakko tulkita vain heikkoudeksi: ehkä Suomi taas oli Hofsteden mittareiden omaperäinen maa, joka rajoitti elämää pakon edessä, mutta oli yksilönvapauksista tarkka kriisin syöverissäkin.