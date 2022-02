Antti Hartikainen auttaa ukrainalaisia modernisoimaan turvallisuusviranomaistensa toimintaa.

”Ukrainan asialla tietysti ollaan. Sellainen fiilis pitää olla, että olemme täällä heitä tukemassa”, sanoo Antti Hartikainen puhelimessa.

Hartikainen soittaa Kaakkois-Ukrainan Mariupolista, parinkymmenen kilometrin päästä niin sanotusta kontaktilinjasta, jonka toisella puolella ovat venäläiset ja heidän tukemansa sotajoukot.

Hartikainen on entinen Rajavartiolaitoksen eversti, joka johtaa Ukrainassa Euroopan unionin EUAM Ukraine -siviili­kriisin­hallinta­operaatiota. Operaation tehtävänä on auttaa Ukrainaa uudistamaan maan siviili­turvallisuus­viran­omaisten toimintaa.

”Rauhallista täällä on. Ainoa, minkä huomaa poikkeavan normaalista, on se, että hotellissa on enemmän väkeä. Saattaa olla, että siellä on median edustajia, ja varmaan turvallisuus­viran­omaisiakin on vähän enemmän liikkeellä, mikä on tietysti ihan luonnollista”, Hartikainen sanoo.

”Kiristynyt tilanne ei näy katukuvassa millään lailla. Ei näy normaalia enempää sotilasajoneuvoja tai joukkojensiirtoja.”

Hartikainen kertoo käyneensä paikallisessa asevoimien esikunnassa, jossa hänelle oli esitelty tilannekuvaa, ja tavanneensa Ukrainan hallituksen hallinnassa olevan Donetskin alueen poliisikomentajan.

”Hänkin totesi, että tilanne on ihan hallinnassa ja rauhallinen.”

Hartikainen kuvaa Mariupolia hallinnollisesti erikoiseksi paikaksi.

Kontaktilinja jakaa Donetskin alueen kahtia. Alueen hallinnollinen keskus eli itse Donetskin suurkaupunki on jäänyt venäläisten hallitsemalle puolelle kontaktilinjaa. Suurin osa siellä toimineista ukrainalaisista viranomaisista on kuitenkin siirretty Mariupoliin.

”Donetskin alueen poliisi on esimerkiksi täällä. Pääosa alueellisista viranomaisista toimii Mariupolista käsin.”

Hartikaisen johtama siviili­kriisin­hallinta­operaatio neuvoo Ukrainan siviili­turvallisuus­viran­omaisia.

”Se tarkoittaa käytännössä, että neuvotaan strategioiden ja eri konseptien kehittämisessä ja toimeenpanossa. Toimeenpanoon liittyen annetaan koulutuksia, järjestetään erilaisia tutustumismatkoja ja seminaareja. Meillä on myös mahdollisuus lahjoittaa jonkin verran laitteita ja kalustoa.”

Kuka? Antti Hartikainen Syntynyt vuonna 1963.

Työskennellyt vuodesta 2019 lähtien EU:n EUAM Ukraine -siviili­kriisin­hallinta­operaation päällikkönä (European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform in Ukraine).

Rajavartiolaitoksen eversti (evp.).

Suomen tullin pääjohtaja vuosina 2012–2019. Tuomittiin vuonna 2019 sakkoihin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syynä oli esteellisyys: Hartikainen ei poistunut kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa määräaikaista virkasuhdetta alkoholintuonnin valvontaprojektissa.

Ukrainassa riittää turvallisuus­viran­omaisia.

Niihin kuuluu muun muassa maan turvallisuuspalvelu SBU, poliisi, virkamiesten ja poliitikkojen rikoksia tutkiva valtiollinen tutkintavirasto, rajavartiopalvelu, tulli, syyttäjälaitos, kansalliskaarti ja taloudellisen turvallisuuden virasto.

Yhteistyökumppaneita ovat käytännössä kaikki sisäisen turvallisuuden viranomaiset ja niitä ohjaavat tahot, kuten sisäministeriö, oikeusministeriö ja presidentinhallinto.

Työkenttä on valtava. Pelkästään poliisin palveluksessa on 130 000 ihmistä, kansalliskaartin palveluksessa 60 000 ja rajavartiopalvelun palveluksessa lähes 40 000.

”Maa on iso, mutta mielestäni aika moni näistä organisaatioista on ylimitoitettu. Toimintatapojen modernisointi mahdollistaisi melko merkittävän henkilöstön vähentämisen”, Hartikainen arvioi.

Hartikaisen johtamaan operaatioon kuuluu noin 340 työntekijää. Heistä peräti 19 on suomalaisia.

Pääosa henkilöstöstä on turvallisuusalan asiantuntijoita, kuten poliiseja, juristeja ja rajavartijoita. Osa on palkattu suoraan operaatioon, osa on lähettäjämaan palkkalistoilla.

Yksi EU-operaation neljästä kenttätoimistosta on Mariupolissa, jossa Hartikainen käy tapaamassa sikäläisiä yhteistyökumppaneita.

”Siksi olen täällä. Tämä on vähän myös henkistä tukea kenttätoimiston väelle, jotta he näkevät, että pidämme heistä huolta. Keskustelin heidän kanssaan tästä tilanteesta. Kerroin, mitä tiedän, ja kuuntelin, mitä heillä oli mielen päällä.”

Hartikainen kertoo yrittäneensä rauhoitella väkeään, ettei syntyisi paniikkia.

”Onhan se varmasti jännittävä tilanne jokaiselle olla aika lähellä kontaktilinjaa, kun kansainvälinen media koko ajan myllyttää uutisia. Kaikki eivät ole tottuneet siihen, että voi olla tällaisia uhkia. Joillekin se voi olla kovakin paikka.”

Antti Hartikainen Ukrainan rannikkovartioston tukikohdassa Mariupolissa.

Yksi Hartikaisen tärkeimmistä tehtävistä on ollut nostaa Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n reformi eli uudistus operaation kärkihankkeeksi.

”Muiden lain toimeenpanoviranomaisten reformit eivät näkemykseni mukaan voi täysimääräisesti onnistua ja olla kovin tehokkaita, jos turvallisuuspalvelureformia ei saada ensiksi tehtyä. Se on ihan välttämätöntä. Se on kaikkien reformien äiti turvallisuussektorilla”, Hartikainen sanoo.

SBU on Ukrainan neuvostoaikaisen KGB:n suora perillinen, eikä pahamaineisen turvallisuuspalvelun pitkästä hännästä ole päästy vieläkään eroon.

SBU:n työntekijämäärää on pyritty vähentämään, mutta siellä on yhä töissä 27 000 ihmistä. Lonkerot ulottuvat lähes kaikkialle ukrainalaiseen yhteiskuntaan.

Sekavasta roolista kertoo se, että turvallisuuspalvelulle kuuluu myös rikosten tutkintaa ja sillä on lisäksi sotilaallisia tehtäviä.

”Meidän ideanamme reformissa on, että siitä tehtäisiin vastatiedusteluviranomainen, jonka tehtävät olisivat kuten suojelupoliisilla Suomessa: estää ja paljastaa Ukrainaan kohdistuvaa tiedustelua sekä terrorismirikoksia”, Hartikainen kertoo.

Hartikaisen apuna hänen työssään onkin muun muassa suojelupoliisin entinen apulaispäällikkö.

”Haluaisimme myös poistaa sotilaselementit eli demilitarisoida organisaatiota, mutta nyt näyttää siltä, että siihen he eivät suostu kokonaan niin kauan kuin kriisi on päällä. Täytyy muistaa, että Ukraina on sodassa. Se on heille hankala kysymys.”

” ”Jos tänne tulisi jokin sotilasoperaatio, niin varmasti vastarintaa löytyisi. Eivät he ihan vähällä anna periksi.”

Venäläisten pelätään hyökkäävän Ukrainaan lähiviikkojen aikana. Millainen on ukrainalaisten maanpuolustustahto?

”Maanpuolustustahto ja kansallistunne ovat mielestäni aika vahvoja. Operaatiossamme mukana olevat ukrainalaiset tuovat sen kyllä tosi vahvasti esille. Siinä pitää aika paljon töitä tehdä, jotta sen saisi murrettua”, Hartikainen vastaa.

”Jos tänne tulisi jokin sotilasoperaatio, niin varmasti vastarintaa löytyisi. Eivät he ihan vähällä anna periksi.”

EU:n siviili­kriisin­hallinta­operaatiossa on mukana myös ukrainalaisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa venäläisten nyt miehittämälle alueelle.

”Heillä on varmasti aikamoiset antipatiat venäläisiä vastaan. Se vaikuttaa väkisin, kun on menettänyt kotiseutunsa ja omaisuutensa ja sukulaiset saattavat olla toisella puolella.”

Ukrainan on nyt pakko välittää ulospäin sellainen kuva, ettei päällä ole suurta uhkaa, Hartikainen muistuttaa. Maan taloudelle käy huonosti, jos rahaa alkaa paeta maasta ja investoinnit pysähtyvät – puhumattakaan siitä, että ihmiset rupeaisivat hamstraamaan ruokaa ja polttoainetta.

”Paniikki iskee todella äkkiä.”

Hartikainen on ollut aikaisemminkin EU-tehtävissä Ukrainassa. Maan toisen valtakielen venäjän opinnot hän aloitti jo 1980-luvulla Kadettikoulussa.

Onko Ukrainaa kohtaan ehtinyt syntyä lukkarinrakkautta?

”Pakko myöntää, että on. Minulla ei ole mitään kiirettä pois Ukrainasta. Viihdyn oikein hyvin. Tykkään kulttuurista ja ruoasta, palvelu pelaa, ihmiset ovat ystävällisiä, ja Kiova on todella mielenkiintoinen kaupunki”, Hartikainen sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että työ Ukrainassa on myös ”hirveää hullunmyllyä”.

”Kyllä tässä saa vähän revetä joka suuntaan. On siinä touhua.”