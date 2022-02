Presidentti Sauli Niinistö sanoo pettyneensä siihen, miten EU:ssa reagoitiin loppuvuodesta sen jälkeen, kun Venäjä esitti vaatimuksiaan esimerkiksi siitä, ettei Naton tulisi laajentua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi perjantaina kiitosta EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kommenteille EU:n solidaarisuudesta jäsenvaltioitaan kohtaan.

”Nythän on sitten nähty, että kyllä unioni tuntee omakseen, jos sen alueella olevaan kansallisvaltiojäsenmaahan kohdistuu painetta”, Niinistö sanoi etätapaamisessa Politiikan toimittajat ry:n kanssa.

Von der Leyen sanoi torstaina Helsingissä, että Suomi voi luottaa Euroopan unionin ”täyteen solidaarisuuteen”.

Hän tarkoitti täydellä solidaarisuudella EU:n Lissabonin sopimuksen turvatakuita koskevaa artiklaa 42.7, joka koskee keskinäistä avunantoa.

EU on sopinut perussopimuksessaan, että jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Niinistö on toistuvasti kysellyt sen perään, mitä turvatakuulauseke käytännössä tarkoittaa.

Artiklaa on käytetty vain kerran, Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen, kun Ranska pyysi apua muilta jäsenmailta.

Perjantaina Niinistö kertoi pettyneensä siihen, miten unionissa reagoitiin loppuvuodesta sen jälkeen, kun Venäjä esitti vaatimuksiaan esimerkiksi siitä, ettei Naton tulisi laajentua.

Hän sanoi, että kun vaatimuslista ilmoitettiin, oli nähtävissä, että vaatimukset tulevat koskemaan eräitä EU-maita, Ruotsia ja Suomea, mutta myös kaikkia niitä, jotka ovat liittyneet vuoden 1997 jälkeen Natoon.

”Minusta tämä on enemmän tällainen asenne- tai henkinen kysymys, nimittäin sellainen kysymys, että jos sinun etupiiriisi puututaan, niin reagoitko sinä vai et”, Niinistö sanoi.

”Minä olisin odottanut silloin jo joulukuussa, ja tätä olen useampaan kertaan kyllä todennutkin, että olisi syntynyt sellainen selkäytimestä, että minä puolustan omiani, myös unionissa.”

Hän sanoi, ettei tarkoita artiklaa 42.7 sinällään. Se sijaan hän tarkoittaa sitä, havaitaanko, että kyseessä on unionille yhteinen asia.

”Olen ollut vähän pettynyt siihen, että ei ole havaittu.”

Niinistö sanoo todenneensa tällaiset ajatuksensa Von der Leyenille tapaamisessa torstaina. Tämä Niinistön mukaan reagoi julkisuudessakin kertomallaan tavalla.

Artikla 42.7:n sisällöstä ei Niinistön mukaan sen kummemmin keskusteltu tapaamisessa.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta turvallisuus­suunnitelmaa, eli niin sanottua strategista kompassia. Niinistöltä kysyttiin, mitkä ovat Suomen toiveet artiklan 42.7 kehittämisen suhteen.

Niinistö toisti, että Suomi on johdonmukaisesti painottanut kyseisen artiklan sisällön selventämistä. Hänen mukaansa kanta on varmasti edelleen sama. Niinistö totesi kysymyksen olevan vaikea. Hän ei uskonut, että siihen tulisi lopullinen selvyys strategisen kompassin yhteydessä.

Niinistö kertoi perjantaina myös näkemyksensä siitä, missä voisivat olla ratkaisun avaimet Euroopan turvallisuuspoliittisesti jännitteiseen tilanteeseen. Jännitteet ovat kasvaneet Venäjän tuotua joukkojansa Ukrainan rajan tuntumaan loppuvuodesta.

”Mahdollinen ratkaisu voisi olla – ja mahdollisin ratkaisu– että Minskin sopimus toteutuisi tai ainakin siinä mentäisiin eteenpäin”, Niinistö sanoi.

Lisäksi, mitä tulee Venäjän niin sanottuun vaatimuslistaan, avaimina olisivat Niinistön mukaan asevalvonnan jatkaminen ja mahdollisesti sotilaallisen riskin välttämistä koskevien asioiden jatkokäsittely.

”Aivan selväksi on tehty se, että nuo perustavaa laatua olevat kysymykset, joihin Suomikin on ottanut kantaa, ne on päättäväisesti torjuttu”, Niinistö sanoi viitaten Naton-laajentumiskieltoon.

Niinistö kertoi, kuten jo aiemmin Washington Postin haastattelussa, ymmärtäneensä Minskin sopimuksen merkityksen puhuttuaan presidentti Vladimir Putinin kanssa hiljattain. Sen jälkeen Venäjällä korostettiin julkisuudessa juuri, että sopimus oli ollut esillä keskustelussa.

Niinistö sanoi ymmärtäneensä myös, että tällä hetkellä Minskin sopimuksesta pyritään keskustelemaan.

HELMIKUUSSA 2015 tehty niin sanottu Minsk II -sopimus on tulitaukosopimus, joka syntyi kolmikantaneuvotteluissa Ukrainan, Venäjän ja Ety-järjestön välillä. Sopimus kätilöitiin niin sanotussa Normandian kokoonpanossa eli mukana olivat myös Saksa ja Ranska.

Sopimuksessa hahmoteltiin Itä-Ukrainan separatistialueille erityisasemaa osana Ukrainaa.

Sopimus lopetti Itä-Ukrainan sodan hyökkäysvaiheet lukuun ottamatta niin sanottua Debaltseven mottia. Siinä Venäjä ja sen tukemat separatistit oikaisivat niin sanottua ”kontaktilinjaa” omaksi edukseen heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.