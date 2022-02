Tutkijat perkasivat kolme kansallista metsiä ohjaavaa strategiaa ja löysivät niistä ristiriitaisuuksia.

Jos Suomi aikoo pysyä itse asettamissaan metsätavoitteissa, nykyinen metsänhoito pitäisi käytännössä mullistaa. Tähän lopputulokseen tulivat Jyväskylän yliopiston tutkijat yhdessä eurooppalaisten metsätutkijoiden kanssa.

Tutkijaryhmä kävi läpi kolme Suomen omaa politiikkapaperia, joissa linjataan tavoitteita metsien käyttöön. Lisäksi tutkijat laskivat, millaisella metsänkäytöllä näihin tavoitteisiin päästäisiin. Vaadittavat muutokset ovat niin isoja, että niitä voi hyvin kuvailla mullistuksiksi.

Tutkittavana olivat kansallinen metsästrategia, kansallinen biodiversiteettistrategia ja kansallinen biotalousstrategia. Kunkin valmistelusta ovat vastanneet eri ministeriöt: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Siksi tutkijoita kiinnosti, ovatko strategiat tavoitteiltaan yhdenmukaisia vai eri suuntiin vetäviä.

”Jos kukin sektori tekee omaa politiikkaansa ja jos tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia, siitä tulee tehottomuutta ja tavoitteita on vaikea saavuttaa”, taustoittaa tutkimuksen lähtötilannetta ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta.

Kaikki kolme strategiaa ovat Suomen omia linjauksia, eli niistä ei ole päätetty esimerkiksi EU:ssa.

Tutkimuksessa selvisi, että strategiat ovat keskenään ristiriitaisia. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön vastuulla oleva kansallinen metsästrategia oli ristiriitainen myös sisäisesti. Siinä oli linjattu luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita, joita ei ollut mahdollista saavuttaa, koska metsätalouden puuntuotantotavoitteet tekivät hakkuumääristä isoja.

Kaikkien kolmen linjapaperin tavoitteet ovat sellaisia, ettei niihin päästä nykyisellä metsien käytöllä. Sekä suojeltua pinta-alaa että talousmetsien jatkuvaa kasvatusta tarvittaisiin rutkasti lisää.

Jotta strategioiden tavoitteisiin päästäisiin, metsistä pitäisi suojella 24 prosenttia (metsästrategian tavoitteet), 52 prosenttia (biodiversiteetti) tai 35 prosenttia (biotalous).

Jokainen olisi valtava muutos, sillä tutkijoiden käyttämän jaottelun mukaan Suomen metsistä on nyt suojeltu noin 11 prosenttia.

Jatkuva kasvatus tarkoittaa, että talousmetsää kasvatetaan peitteisenä ja sieltä poimitaan hakkuissa vain osa puista. Tätä kasvatustapaa pitäisi lisätä 38 prosenttiin (metsästrategian tavoitteet), 18 prosenttiin (biodiversiteetti) tai 18 prosenttiin (biotalous).

Tämäkin on iso muutos, sillä nyt valtaosa päätehakkuista tehdään avohakkuulla tasaikäisenä kasvatettuun metsään.

Osaa talousmetsistä pitäisi käyttää nykyistä tehokkaammin, jotta kasvavien suojelualueiden rinnalla saataisiin myös puuta. Metsiä pitäisi hakata nykyistä nuorempana ja mahdollisesti käyttää metsälannoitusta 30 prosentilla (metsästrategia), 13 prosentilla (biodiversiteetti) tai 33 prosentilla (biotalous) metsäalasta.

Metsien eri käyttötapojen valikoima näyttää siis erilaiselta sen mukaan, millaisia tavoitteita on asetettu. Mikä pitäisi valita? Mikä tavoite on ensisijainen?

”Valintojahan se vaatii. Kaikkea ei voi edistää samaan aikaan, ja tällä tavallahan kipeitä arvovalintoja on vältelty, että on tehty kolme erilaista paperia”, sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, kestävyysmurrosten politiikan erikoistutkija Jani Lukkarinen Suomen ympäristökeskuksesta.

”Miksei meillä voisi olla vaikka yhtä luontostrategiaa, jonka yksi kulma olisi metsien talouskäyttö? Miksi tarvitaan jokaisen ministeriön lemmikkistrategiat, joissa kannustetaan eri suuntiin, ja sitten siirrellään vastuuta maanomistajille?”

Lukkarinen muistuttaa, että arvovalinnoille on nyt erityisen polttava tarve kansainvälisten sitoumusten takia. Suomi on sitoutunut esimerkiksi siihen, että EU:n pinta-alasta suojellaan 30 prosenttia, josta 10 prosenttiyksikköä on suojeltava tiukasti.

”Usein valinnat esitetään isoina, ’luonto vastaan talous’. Mutta valinnat voivat olla paljon hienosyisempiä ja liittyä esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen”, Lukkarinen sanoo.

”Toki nämäkin valinnat voivat tarkoittaa, että kaikkiin tuotantotavoitteisiin ei kaikkina vuosina päästä tai puuntuotannon alueellinen jakauma voi muuttua.”

Tutkimuspaperin rajun näköisiä suojeluosuuksia pehmentää hieman tutkijoiden käyttämä metsän määritelmä.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on metsiä 86 prosenttia maapinta-alasta. Tämä tarkoittaa, että metsämaan lisäksi mukana ovat kitumaat ja joutomaat. Kitumaat voivat olla vaikkapa heikommin kasvavia kalliometsiä, puustoisia soita tai pensasmaisia tunturikoivikoita. Joutomaat ovat lähes tai kokonaan puuttomia.

Koska tällaisilla alueilla ei voi tuottaa puuta, näille alueille painottuu suojelua. Toisin sanoen isoja suojeluosuuksia ei tarvitse kokonaan muodostaa hyväkasvuisista metsämaista.

”Tällaista vähempipuustoista aluetta on mukana noin 10 prosenttia, eli tämäkin huomioiden suojelun pitäisi lisääntyä selvästi ja myös hyvätuottoisella metsämaalla”, Mönkkönen kuvailee valitun metsämääritelmän vaikutuksia.

Kaikki Mönkkösen ja muiden tutkijoiden perkaamat strategiat ovat tavalla tai toisella tulossa tiensä päähän.

Biodiversiteettistrategian tavoitteena oli turvata luonnon monimuotoisuus Suomessa, mutta tavoitteeseen ei päästy määrävuoteen 2020 mennessä. Parhaillaan ympäristöministeriössä laaditaan uutta biodiversiteettistrategiaa.

Kansallisessa metsästrategiassa luontopääomaa ei oteta huomioon riittävästi, mikä on todettu ulkopuolisessa arvioinnissa. Uuden strategian pitäisi valmistua joulukuussa.

Uudesta biotalousstrategiasta on jo pidetty lausuntokierros.