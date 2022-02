Vihreät ei aio tällä hallituskaudella vaatia polttoaineveron korotusta, Emma Kari sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) arvioi, että pahinta, mitä Suomi voisi meneillään olevan energiahintakriisin keskellä tehdä, olisi vahvistaa fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvien polttoaineiden käyttöä.

Kari sanoo, että jos Suomi olisi noudattanut perussuomalaisten viime vuosina ajamaa fossiilisia polttoaineita suosivaa linjaa, suomalaiset autoilijat ja kodinlämmittäjät olisivat paljon vaikeammassa asemassa kuin nyt.

”Suomalaisten energialasku olisi vielä paljon korkeampi. Meillä olisi vielä enemmän Euroopassa hintoja nostavaa kivihiiltä ja maakaasua sekä vielä enemmän öljylämmitteisiä koteja, jotka ovat nyt vaikeuksissa.”

Hänen mukaansa Suomi on selvinnyt syksyllä alkaneen hintakriisin aikana EU-maita keskimääräistä paremmin, koska täällä on jo monen hallituksen aikana pyritty pääsemään eroon tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista.

”Kun olin tammikuussa tapaamassa ilmasto- ja ympäristöministeri­kollegoitani, kokouksessa tuli selkeästi esille, että mitä vähemmän maat ovat tehneet päästäkseen eroon fossiilisista polttoaineista, sitä vaikeammassa asemassa ne ovat.”

Kari sanoo, että vihreät ei aio vaatia tällä hallituskaudella polttoaineveron korotusta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi aiemmin tänä vuonna, ettei myöskään keskusta suostu veronkorotukseen.

”Tästä olemme yhtä mieltä. Nyt ei ole se hetki, jolloin bensaveroa kannattaa korottaa”, Kari sanoo.

”Energian hinnan nousun takia monilla ihmisillä on todella vaikeaa. Meillä ainakin on valmius auttaa ihmisiä tässä tilanteessa. Muutos on ollut nopea, ja energiakriisi tuli vieläpä koronakriisin päälle.”

Kari toivoo, etteivät poliitikot tee hätiköityjä ja populistisia päätöksiä, vaan sellaisia, jotka aidosti vaikuttavat ihmisiin, joille hintakriisi aiheuttaa eniten ongelmia.

Hän ei innostu polttoaineveron alennuksesta, jota muun muassa perussuomaiset ajavat.

Valtiovarainministeriö kansliapäällikkö Juha Majanen tyrmäsi viime perjantaina Helsingin Sanomien haastattelussa veroalen. Hänen sanomansa oli, että veroale olisi tehoton ja julkiselle taloudelle kallis, eivätkä ihmiset edes välttämättä huomaisi alennusta.

Karin mukaan Majasen perustelut ovat viisaita.

”On myös lyhytnäköistä vaikeuttaa irtautumista ulkomailta tuoduista fossiilisista polttoaineista”, Kari sanoo.

Karin mukaan nyt kannattaisi pohtia muun muassa veronkevennystä työmatkatukiin.

”Olen esittänyt myös energia­omavaraisuus­lainaa, jonka valtio voisi taata, jos ihmiset hankkivat esimerkiksi kaasu- tai sähköautoja.”

” ”Minulla on keskustan kaikkien ministereiden kanssa todella hyvät keskusteluyhteydet.”

Hallituksen on määrä neuvotella maaliskuuhun puoliväliin mennessä, ovatko sen aiemmin sopimat ilmastotoimet riittäviä, jotta niillä saavutetaan EU:n Suomelle asettama päästötavoite vuodeksi 2030 ja hallitusohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite vuodeksi 2035.

Kyse on erityisesti liikenteen, lämmityksen, rakentamisen, maatalouden ja jätehuollon päästöihin liittyvistä vähennyksistä. Ne kuuluvat hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan (Kaisu) ja ovat EU:n päästökaupan ulkopuolella. Päästökaupan piiriin kuuluvista, erityisesti teollisuutta koskevista toimista linjataan toisessa hallituksen suunnitelmassa.

Suomen ilmastopaneelin perjantaina julkistaman arvion mukaan hallituksen olisi syytä tehdä lisää päästövähennystoimia, jotta se pääsee varmuudella vuoden 2023 tavoitteeseen.

Raportin sisältö ei ollut vielä tiedossa, kun HS haastatteli Karia.

”Itse toivon, että tehdyt toimet riittävät. Mutta jos tutkimuslaitokset sanovat, että epävarmuudet ovat liian suuria, päätöksiä pitää vahvistaa”, Kari sanoi.

Edessä on vaikeita neuvotteluja.

Yksi pöydällä olevista asioista on todennäköisesti niin sanottu jakeluvelvoite, joka vähentäisi liikenteen päästöjä mutta nostaisi polttoaineen hintaa tulevina vuosina.

Jakeluvelvoite tarkoittaa, että bensa-asemaketjujen ja muiden polttoaineen jakelijoiden myymästä polttoaineesta tietyn määrän on oltava uusiutuvia.

Nyt osuus on edellisen hallituksen päätöksen mukaisesti 18 prosenttia ja vuonna 2030 sen pitäisi olla 30 prosenttia. Nykyhallitus on suunnitellut tämän nostamista 34 prosenttiin vuodesta 2030 alkaen.

Väännöstä tuli esimakua keskiviikkona, kun ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk) torjui Ilta-Sanomien haastattelussa jakeluvelvoitteen korottamisen.

Sipilän käännös on sikäli yllättävä, että jakeluvelvoite on ollut nimenomaan keskustan, ei niinkään vihreiden lempilapsi. Vielä vuosi sitten keskusta ehdotti jakeluvelvoitteen nostamista 40 prosenttiin.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi eduskunnassa torstaina, että jakeluvelvoitteen noston aikataulua ”pitää nyt katsoa”.

Eri ministeriöiden tekemän ja loppuvuodesta valmistuneen selvityksen mukaan jakeluvelvoitteen korotus neljällä prosenttiyksiköllä merkitsisi bensiinin hintaan lisää noin 5–10 senttiä vuoteen 2029 mennessä. Dieselin hinta nousisi enemmän.

Jos korotusta ei tehdä, tarvitaan noin 0,4 miljoonan hiilidioksiditonnin lisävähennykset jostain muualta. Se on noin neljännes koko liikenteen päästövähennystoimien tarpeesta.

Kari pitää kiinni jakeluvelvoitteen nostosta eikä innostu myöskään siitä, että nykyistä 18 prosentin tasoa laskettaisiin vaikkapa väliaikaisena keinona, kuten perussuomalaiset ovat esittäneet.

”Lausunnoilla ollut Kaisu-suunnitelma on laadittu yhdessä syksyn budjettiriihessä tehtyjen linjausten perusteella. Yksi iso osa tätä suunnitelmaa on jakeluvelvoitteen nosto vuoteen 2030 mennessä. Ilmastoministerinä minun tehtäväni on tietysti viedä eteenpäin tätä hallituksen yhteistä linjaa”, Kari sanoo.

Karin mielestä jakeluvelvoite on myös luonut Suomeen merkittävää biopolttoaineiden yritystoimintaa ja osaamista. Yksi esimerkki on Nesteen menestys.

”Polttoaineiden tuotantoon panostaneille yrityksille tämä toisi ennustamattoman toiminta- ja investointiympäristön.”

Millaisia päätöksiä hallituksen pitää sitten tehdä, jotta esimerkiksi liikenteen ja maanviljelyn päästöt vähenevät?

”Kokonaisuus ratkaisee. Me emme jumittaudu mihinkään yksittäisiin toimiin. Me toivomme, että kokonaisuus on kustannustehokas ja oikeudenmukainen, jotta mahdollisimman vähällä saadaan mahdollisimman paljon. Olennaisinta on, että saadaan sovittua päästövähennyksistä.”

Kaisun lisäksi hallituksen pitää päättää muun muassa ilmasto- ja energiastrategiasta loppukeväästä.

Sen kohdalla keskustellaan lähinnä siitä, paljonko yritykset ovat vähentäneet päästöjä. Kyse on EU:n päästökaupan alle kuuluvista toimista.

Ilmastokevät huipentuu valtioneuvoston selontekoon maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Maankäyttösektori tarkoittaa muun muassa metsien ja peltojen käyttöä sekä hiilinieluja.

Maankäyttösektorin erityinen ongelma on se, että hallitus on päättänyt siirtää Kaisuun kuuluvista eli taakanjakosektorilta tehtävistä päästövähennyksistä osan maankäyttösektorin puolelle.

”Meidän lähtökohtamme on, että siitä, mistä on sovittu, pidetään kiinni. Ilmastoasioissa se pätee aivan samalla tavalla kuin vaikkapa työllisyyspaketissa”, Kari sanoo.

Hallituksen on tarkoitus tuoda piakkoin eduskuntaan myös ilmastolaki, jossa päivitetään tavoitteet hiilineutraaliudesta vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Kari on optimistinen, että ratkaisuihin päästään. Itse asiassa hän melkein kehuu keskustaa.

”Henkilökohtaisesti minulla on keskustan kaikkien ministereiden kanssa todella hyvät keskusteluyhteydet. Me voimme puhua vaikeistakin asioista ja aidosti kuunnellaan toisiamme. Politiikasta harvoin kannattaa hakea selkävoittoja.”

Kari kehuu hallituksen jo tehtyjä ympäristösaavutuksia. ”Meillä on jo olemassa polku hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2035.”

”Tämä hallitus on tehnyt huomattavasti enemmän ilmastopäätöksiä kuin varmasti kukaan pystyi kuvittelemaan kaksi ja puoli vuotta sitten. Joka ikisessä neuvottelussa on menty eteenpäin.”

Pitäisikö tästä kiittää keskustaa, kun puolue on tähän suostunut, vaikka ilmastopäätökset tuntuvat olevan puolueen kannattajille todella tuskaisia?

”Yhdessä nämä päätökset on tehty. Totta kai politiikkaan liittyy myös tiukkaa neuvottelua. Eri puolueet ovat eri puolueita ihan syystä. Sille on peruste, miksi keskusta ja vihreät ovat olemassa. Olen iloinen siitä, mitä olemme jo sopineet, mutta mikään päätös ei ole todellakaan helpolla tullut.”

Kari sanoo, että hallituskauden merkittävimpien ilmastopäätöksien joukkoon kuuluu puolen miljardin euron investointipaketti puhtaaseen energiaan.

”Ei sellaisesta kukaan osannut kuvitella hallituskauden alussa. Ja totta kai esimerkiksi tuleva ilmastolaki on tärkeä. Se on väline, joka varmistaa hiilineutraalisuustyön jatkumisen hallituspohjasta huolimatta.”