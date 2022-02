Bensiinin veroale on huono idea, sanoo valtiovarain­ministeriön kanslia­päällikkö

Valtiovarainministeriö valmistelee selvitystä hintapiikin vaikutuksista Suomessa. Suomalaisten ostovoimaa uhkaa kolme iskua samaan aikaan, sanoo kansliapäällikkö Juha Majanen. Polttoaineen kallistuminen on niistä vain yksi.

Keskustelu energia- ja polttoaineiden nousujen korvaamisesta kansalaisille on kiihtymässä myös Suomessa.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen pitää verojen keventämistä kalliina ja huonosti kohdistuvana keinona, jos energian ja polttoaineiden hinnankorotusten vaikutuksia ihmisten arkeen halutaan helpottaa.

”Pitäisin vielä aika epätodennäköisenä, että tällaisiin veronalennuksiin kannattaa tässä tilanteessa lähteä”, Majanen sanoo.

Useat poliitikot ovat herätelleet keskustelua siitä, pitäisikö Suomen useiden muiden Euroopan maiden tavoin tukea kansalaisia, koska bensiinin ja sähkön hinta on noussut.

Erityisesti perussuomalaiset ovat pitäneet aiheesta ääntä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa torstaina, että hallitus seuraa asiaa hyvin tarkkaan.

HS:n valtiovarainministeriöstä (VM) saaman arvion mukaan bensiiniveron laskeminen viidellä sentillä vähentää verotuloja 250 miljoonalla eurolla.

Ongelma on, että se kohdistuisi myös niihin, joille hintapiikki ei ole ollut ongelma. Suomessa kotitaloudet ovat samassa veroluokassa kuin julkinen sektori, kauppa ja rakentaminen.

Majanen sanoo, ettei kukaan välttämättä edes huomaisi tätä laskua, koska markkina­heilahteluiden takia bensiinin hinta voi seuraavalla viikolla nousta vaikkapa kymmenen senttiä. Viisi senttiä voi olla myös läheisten bensa-asemien tarjousten ero.

”Monet Euroopan maat ovat tehneet erilaisia toimia, joilla helpotetaan kotitalouksille hintojen noususta tulleita ongelmia. Olemme valtiovarainministeriössä alkaneet valmistautua tähän keskusteluun.”

Muualla Euroopassa on muun muassa alennettu verotusta tai suunnattu suoria tukia. Muun muassa sähkönostajille on maksettu kiinteä määrä rahaa.

Majanen sanoo, että ministeriössä selvitetään ensiksi, minkä kokoinen ongelma sähkön ja polttoaineiden viime kuukausien hintojen nousu Suomessa on.

”Selvitämme muun muassa, millaista osuutta eri tuloluokkien ja eri alueilla asuvien kotitalouksien kulutuksesta polttoaineet ja energia edustavat. Selvitämme myös, millaisia vaikutuksia kuljetusalan ehdottamalla ammattidieselillä olisi.”

Ammattidiesel tarkoittaa sitä, että kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotettaisiin muissa ajoneuvoissa käytettävää dieseliä kevyemmin.

Majanen sanoo, ettei valmisteilla ole ehdotuksia toimenpiteistä, vaan vasta ongelman laajuuden analysointi.

”Vielä ei ole valmista, mutta isossa kuvassa polttoaineiden ja sähkön osuus kulutuksesta on Suomessa keskimäärin selvästi pienempi kuin yleensä Euroopassa. Meillä on ollut edullinen sähkö suhteessa moneen muuhun maahan, mutta on myönnettävä, että meilläkin varmasti löytyy ihmisiä, joiden kukkarossa tämä nousu oikeasti tuntuu.”

Majasen mukaan tukien kohdistaminen oikein ja järkevällä tavalla on vaikeaa.

”Monessa maassa on otettu käyttöön erilaisia suoria tukia. Se on yksi keino ja kohdistuisi paremmin kuin yleinen veronalennus. Sitä paitsi energiaverotuksen tarkistaminen ja tai vaikkapa jakeluvelvoitteen nousun hidastaminen lyövät korville päästö­vähennys­tavoitteita”, hän sanoo.

”Tämä on aidosti niin hankala asia, ettei ainakaan kannattaisi lähteä tekemään pysyviä rakenteellisia muutoksia tämän takia. Pikemmin pitää helpottaa niitä, joille tämä vaikuttaa eniten ja on tullut äkkiä.”

Majanen sanoo, ettei hallituspuolueiden itselleen asettamassa menokehyksessä ole oikeastaan enää kummoisesti edes liikkumavaraa lisämenoille.

”Kehystilanne on jo nyt hyvin tiukka.”

” ”Olemme tottuneet mataliin korkoihin, suhteellisen alhaisiin polttoainehintoihin ja halvahkoon sähköön.”

Majasen mukaan lisäongelmia tuo se, että kansalaisiin uhkaa osua nyt kolme iskua samaan aikaan.

”Me olemme tottuneet mataliin korkoihin, suhteellisen alhaisiin polttoaine­hintoihin ja halvahkoon sähköön. Voi olla, että näissä kaikissa käy markkinavetoinen korjausliike enemmän normaalille tasolle. Jokin uusi taso saattaa jäädä pysyväksi, vaikka nyt onkin kyse varmaankin hintapiikistä.”

Majanen sanoo, että Suomessa asiat ovat monia maita paremmin, koska asumistuki ja etuusjärjestelmä muutenkin ovat monin paikoin paremmalla tolalla kuin monessa maassa.

”Nämä auttavat esimerkiksi asumistuen kautta, mutta eihän vaikkapa toimeentulotuki ole hyvä ratkaisu [bensan hinnannousua kompensoimaan], koska se on tarkoitettu viimesijaiseksi tueksi.”

Euroopassa monet kotitaloudet ovat olleet todella pulassa, koska maat ovat olleet Suomea enemmän riippuvaisia kivihiilestä ja maakaasusta, joilla asuntoja on lämmitetty.

HS:n tietojen mukaan hallitus ei ole vielä neuvotellut siitä, pitäisikö kansalaisille suunnata lisää tukia energian hintapiikin takia.

Käytäväkeskusteluissa asiaa on puitu, ja monessa puolueessa tilanne nähdään sekä poliittisesti että laajemminkin monimutkaisena.

” Epävirallisissa keskusteluissa on ollut erilaisia vaihtoehtoja veronalennuksen lisäksi.

Puolueissa pohditaan, pitääkö kansalaisille suunnata lisää tukia aina jatkossakin, jos energian hinta nousee matalasta aikaisemmalle normaalille tasolle.

Epävirallisissa keskusteluissa on ollut erilaisia vaihtoehtoja veronalennuksen lisäksi. Yksi on veronpalautus, mutta sitä pidetään hyvin työläänä, sillä jokainen anomus bensiinikuitteineen pitää käsitellä erikseen.

Yksi vaihtoehto on se, että sähköyhtiöt antavat alennuksen, jonka valtio sitten kompensoi. Tässäkin pitää miettiä, kenelle alennus kannattaa suunnata, koska rahaa on rajallisesti. Pitääkö valtion korvata myös riskipitoisia sähkösopimuksia tehneiden riskien realisoimiset?

Hallituksella on huhtikuussa edessään vaikeat neuvottelut siitä, kuinka paljon loppukaudella saa käyttää rahaa. Jo nyt menopaineet ovat niin sanottua menokehystä yli miljardi euroa suuremmat. Mistä hallitus leikkaa, jos vaikkapa paljon autoa ajaville joudutaan suuntaamaan bensiinitukea?

Erityisesti keskustalle hintapiikki on poliittisesti vaikea kysymys, sillä eniten hintapiikistä kärsivät syrjäseuduilla asuvat ja paljon autoilevat, joiden äänistä myös perussuomalaiset kilpailevat. Perussuomalaiset syyttävät jatkuvasti hallitusta polttoaineiden korkeista hinnoista, vaikka nykyinen hintapiikki ei johdu Suomen hallituksesta.

Toisaalta valtiovarainministeri Saarikko on jopa uhannut keskustan lähtevän hallituksesta, jos hallitus ei pysy aikaisemmin sovitussa menokehyksessä.