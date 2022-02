HS kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö valtion tukea kansalaisia polttoaineiden ja sähkön hintojen nousun vuoksi ja jos, miten.

Polttoaineet ja sähkö ovat kallistuneet viime aikoina voimakkaasti. Samalla ne ovat nousseet vilkkaan poliittisen keskustelun aiheiksi. Perussuomalaiset jätti tiistaina aiheesta välikysymyksen kristillisdemokraattien ja Liike Nytin kanssa.

HS kysyi kaikkien eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajilta, pitäisikö hinnannoususta kärsiviä tukea ja jos, miten.

Oppositiopuolueista kaikki haluavat, että valtio tukisi kansalaisia hintojen nousun vuoksi. Keinoina nähdään muun muassa erilaisia veronkevennyksiä.

Kulut kuittaavan hallituksen riveissä linja on toistaiseksi varovaisempi. Hallituspuolueidenkin joukossa on silti halua kansalaisten tukemiseen. Puolueissa painotetaan lisätiedon ja selvittämisen tarvetta.

Valtiovarainministeriössä selvitetään parhaillaan, minkäkokoinen ongelma sähkön ja polttoaineiden viime kuukausien hintojen nousu Suomessa on.

Kansliapäällikkö Juha Majanen totesi vastikään HS:n haastattelussa muun muassa pitävänsä verojen keventämistä kalliina ja huonosti kohdistuvana keinona, jos hintojen nousun vaikutuksia ihmisten arkeen halutaan helpottaa. HS:n valtiovarainministeriöstä (VM) saaman arvion mukaan bensiiniveron laskeminen viidellä sentillä vähentäisi verotuloja 250 miljoonalla eurolla.

Kysymys on poliittisesti vaikea esimerkiksi sen vuoksi, että hallituksella on keväällä edessään vaikeat neuvottelut siitä, kuinka paljon loppukaudella saa käyttää rahaa. Jo nyt menopaineiden on arvioitu olevan niin sanottua menokehystä yli miljardi euroa suuremmat.

1. Tulisiko valtion tukea jollakin tavalla kansalaisia polttoaineiden hintojen nousun vuoksi? Jos, miten?

Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaalidemokraatit

En osaa sanoa. Edus­kunta­ryhmässämme kanta on vahvistumassa siihen suuntaan, että varmasti on syytä jotenkin reagoida. Pohdimme kuitenkin parhaillaan, millaisia mahdollisuuksia tässä on, eli vastaus tässä vaiheessa on ehkä. On tärkeää, että ratkaisut ovat sellaisia, että ne todella vaikuttaisivat kansalaisten arkeen. Pitää huolehtia, ettei käy niin, että tehtäisiin esimerkiksi sellaisia veroratkaisuja, jotka eivät juuri tuntuisi kansalaisten arjessa, vaan valuisivat vain lihottamaan öljyntuottajavaltioiden kassoja. Pitää pohtia tarkkaan, millaisia työkaluja tässä on mahdollista käyttää ja löytyvätkö vastaukset verotuksesta, erilaisten tukien vai esimerkiksi matkakulujen puolelta.

Kai Mykkänen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kokoomus

Kyllä. Me olemme juuri ehdottaneet seitsemän kohdan korjaussarjaa, josta täsmätoimena tähän voisi olla ammattidiesel-veronpalautus hillitsemään rekkaliikenteen kohtuuttoman nopeaa kustannuskasvua. Toinen keino, millä voisi auttaa kotitalouksia, olisi 800 miljoonan euron palkkaveron alennus. Se toisi ostovoimaa, jonka voi käyttää mihin haluaa.

Ville Tavio, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, perussuomalaiset

Kyllä, ehdottomasti. Paras tapa lienee ihan polttoaineveron keventäminen. Toinen, mikä tulee mieleen, on dieselautojen käyttövoimaverosta luopuminen. Se olisi ajankohtaista, koska dieselin hintakin on korkea. Ammattidieselin verotusta voisi myös keventää. Polttoaineveron keventäminen on aika helppo ja suoraviivainen tapa. Ajatus siitä, että tulisi luoda joku monimutkainen byrokratia kompensoimaan hintojen nousua ei liene oikein perusteltu. Se vaatisi kokonaan uusia järjestelmiä ja virkamieskoneistoja valvomaan ja toteuttamaan näitä järjestelmiä.

Juha Pylväs, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, keskusta

EN OSAA SANOA. Energia-asiaa pitää tarkastella kokonaisuutena, eikä niin, että lähdetään rakentamaan suoraan joku järjestelmä. Kokonaistarkastelu pitää ensin tehdä. Eli miten hintojen nousu vaikuttaa eri ihmisiin, eri tulotasolla, alueellisesti ja niin edelleen. Yhdellä järjestelmällä ei välttämättä pystytä kohdentamaan tukia siten, että ne kohdistuvat oikeudenmukaisesti ihmisiin. En sulje pois mitään järjestelmää enkä kannata mitään järjestelmää, mutta olen valmis selvittämiseen. Tiedän, että ryhmässä on myös valmiutta liikkua asiassa johonkin suuntaan, jos ratkaisu löytyy.

Atte Harjanne, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vihreät

Kyllä. Ainakin kannattaa tarkastella sellaisia malleja, joilla vastataan elinkustannusten kallistumiseen, mutta niin, että se kohdennetaan hyvin ja pohditusti ja kannustimet kestävään siirtymään säilyvät. Mahdollisia voisivat olla esimerkiksi tarkasti kohdennetut kompensaatiot niille, joita tilanne koettelee vakavimmin. Tätä voitaisiin tarkastella esimerkiksi alueellisesti ja tulojen mukaan. Lisäksi voisi harkita esimerkiksi energiaomavaraisuuslainoja. Valtion takaamilla lainoilla voisi tehdä investointeja teknologiaan, joka auttaa irtautumaan fossiilienergiariippuvuudesta. Näissä pitää toki arvioida, että se olisi taloudellisesti mielekästä ja vastaisi johonkin markkinapuutteeseen.

Jussi Saramo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, vasemmistoliitto

Kyllä. Puolueessa asian valmistelu on kesken, joten en vielä ota tarkasti kantaa siihen, miten. Monien on pakko käyttää autoa työssäkäyntiin, eikä siitä voi tulla niin kallista, ettei työssäkäynti kannattaisi. Esimerkiksi polttoaineveron alennuksesta puhuttaessa pitää miettiä, tuetaanko öljyvaltioita vai kotimaan ihmisiä. Satojen miljoonien eurojen veronalennus ei ole montaa senttiä litraa kohden, ja se katoaa helposti matkalle pumpulle tultaessa. Emme voi tapella pitkäaikaista kansainvälistä trendiä, esimerkiksi raaka-aineiden kallistumista tai päästöoikeuksien kallistumista, vastaan. Mutta siirtymä on tehtävä oikeudenmukaisesti, ja jos tulee äkillisiä hinnannousuja, on löydettävä keinoja, joilla voidaan pulaan joutuneita kansalaisia auttaa.

Anders Adlercreutz, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ruotsalainen kansanpuolue

En osaa sanoa. Ongelma on todellinen, se on selvä. Jos ajatellaan, että pitäisi palauttaa [polttoaineiden] hinnat vaikka vuoden takaiseen, niin se on noin kahden miljardin satsaus, kun ottaa huomioon, että hinnannousu johtuu maailman­markkinahintojen noususta. Se ei varmaankaan ole mahdollista tässä tilanteessa. Mekanismina esimerkiksi työn verotukseen liittyvät toimet ovat kaiken kaikkiaan parempia kuin se, että lähdetään pelaamaan bensaverolla tilannekohtaisesti. Helpompaa voisi olla tarttua ammattidiesel-kysymykseen. Siihen keskusteluun suhtaudun avoimesti.

Päivi Räsänen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kristillisdemokraatit

Kyllä. Esitimme jo vaihtoehtobudjetissa polttoaineveron alentamista 250 miljoonalla eurolla. Maailman­markkina­hintojen ollessa korkealla tasolla myös verotuotto on korkea, joten järkevintä olisi tilapäinen polttoaineveron alennus, kunnes maailmanmarkkinahinnat laskevat. Niin sanottu ammattidieselin kaltainen veronpalautusmekanismi voisi olla tarpeen erityisesti kuljetusalalle ja alkutuotantoon, jossa polttoaineiden korkeat hinnat syövät alan kannattavuutta ankarasti.

Harry Harkimo, puheenjohtaja, Liike Nyt

Kyllä. Ammattiautoilijoiden verotusta pitäisi laskea. Se on ihan selvä, koska hintojen nousu vaikuttaa kuluttajahintoihin, ja se on iso ongelma. Polttoaineiden arvonlisäveroa voisi myös tilapäisesti laskea. En usko esimerkiksi kohdennettuihin tukiin, koska en usko, että sitä pystyy tekemään oikeudenmukaisesti.Joko se maksetaan kaikille tai sitten ei makseta ollenkaan.

Ano Turtiainen, puheenjohtaja, Valta kuuluu kansalle

Kyllä. Minkä takia tässä pitäisi jotain ylihintaa maksaa? Mehän verotamme polttoainetta järkyttävästi. Tässä on menossa lopun aika, ja kaikki tulee menemään uusiksi. Koko järjestelmä pitää purkaa ja sitä kautta lähteä rakentamaan kaikki uudestaan.

Turtiainen ei vastannut toiseen kysymykseen muuten kuin toteamalla, että ”hinnat pitää laittaa kuriin kaikin mahdollisin keinoin”.

2. Tulisiko valtion tukea kansalaisia sähkön hintojen heittelyn vuoksi? Hinnoissa on ollut kovia piikkejä viime aikoina.

En osaa sanoa. Sama vastaus pätee tähänkin. Eduskuntaryhmässämme ajatus on vahvistumassa siihen suuntaan, että voi olla tarpeen reagoida, mutta ensin pitää selvittää toteuttamiskelpoiset vaihtoehdot.

Kaikissa tapauksissa on selvää, että pitää jatkaa siirtymistä irti fossiilisista polttoaineista niin sähköntuotannossa, lämmityksessä kuin liikenteessäkin. Meidän pitää päästä eroon fossiilisista polttoaineista, jotta emme olisi näin alttiita maailmanmarkkinahintojen muutokselle.

Kyllä. Ehdotamme valmisteltavaksi kausiluontoisesti alennettua sähköverokantaa kylmimpien talvikuukausien osalta. Se voisi auttaa siinä, että sähkölämmittäjien laskut eivät muodostuisi liian korkeaksi.

Ville Tavio (ps)

Kyllä. Ehdottomasti. Kotitalouksien sähköveron keventäminen olisi varteenotettava vaihtoehto. Ymmärtääkseni Etelä-Euroopassa on lähdetty tukemaan kotitalouksia sähkön hinnoissa, eli toki sitäkin voisi katsoa, miten muualla on toimittu.

EN OSAA SANOA. Tämäkin on selvitettävä asia. Kustannukset kohdentuvat eri tavoin eri alueilla, ihmisillä ja aloilla.

Atte Harjanne (vihr)

EN OSAA SANOA. Täytyisi katsoa, ettei sotketa markkinaa ja toisaalta arvioida, mikä on ilmiön volyymi. Pörssisähkön ostajahan on tavallaan ottanut sen riskin itse, ja olen ymmärtänyt, että energiayhtiöt ovat tulleet tässä jonkin verran vastaan. Sinänsä koko tätä energiatilannetta on syytä tarkastella kokonaisuutena. Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela on kiinnittänyt huomiota siihen, että sähkösopimusten kuluttajansuojaa olisi parannettava esimerkiksi siten, että kuluttaja saa aina täydet tiedot siitä, mitä hän on ostamassa.

Kyllä. Valmistelu on tältäkin osin vasemmistoliitossa kesken. Meillä erityisesti mietitään, miten ihmisiä voidaan auttaa akuutisti hädässä. Tietenkään ei voi tehdä sellaista pysyvää mekanismia, jolla pörssisähkön käyttäjä hyötyisi aina halvoista hinnoista ja yhteisillä verotuloilla kuitattaisiin kalliit hinnat. Se ei ole kestävää. Mutta kyllähän tässä nyt on sellainen tilanne, että on yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat joutuneet pulaan, kun ovat ymmärtämättään ottaneet huonoja sähkösopimuksia. Totta kai pitää miettiä, miten heitä voidaan auttaa.

Anders Adlercreutz (r)

En osaa sanoa. Sähkön hinnan kohdalla on varmistettava, että tarjonta on riittävää, pohjoismainen sähköverkko toimii häiriöttä ja että Euroopassa siirrytään pois fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa. Ne ovat ne toimet, joilla voidaan saada aikaiseksi pitkän tähtäimen muutosta. Suora rahallinen tukeminen on tässä tilanteessa vaikeaa, ja pidän sitä hyvin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Siirtohintojen hillitsemiseksi on jo tehty asioita.

Kyllä. Kestävin ratkaisu on vahvistaa kotimaista monipuolista ja omavaraista sähköntuotantoa niin, että sähköpula ei aiheuttaisi hintapiikkejä. Hintapiikit ovat osittain seurausta siitä, että ydinvoimapäätöksissä aikanaan jarruteltiin. Olkiluoto 3 tulee helpottamaan tilannetta. Sähkön siirtohintoihin tulisi myös saada leikkuri alentamaan sähkön hintaa kotitalouksille.

Harry Harkimo (liik)

Kyllä. Samoin kuin polttoaineissakin, eli tilapäinen veron lasku. Sen voisi tehdä sähkön arvonlisäveroon. Jos asiantuntijoita on uskominen, tämän hintapiikin pitäisi loppua keväällä. Tilapäinen verohelpotus pitäisi siis tehdä, mutta se pitää tehdä nyt heti, ei sitä voi odottaa kevääseen.