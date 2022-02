Puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk) kuvasi Niikon twiittiä ”käsittämättömän ajattelemattomaksi ja varomattomaksi”.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) julkaisi twiitin, joka on herättänyt keskustelua poistamisestaan huolimatta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) ehdotti Twitterissä tiistaina, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt ”astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon”.

”Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä joka Venäjän tuntee?”

Niikko on sittemmin poistanut twiitin, mutta se ehti herättää laajaa ihmetystä ja arvostelua.

Puolustusvaliokunnan jäsen Joonas Könttä (kesk) kuvasi Niikon twiittiä ”käsittämättömän ajattelemattomaksi ja varomattomaksi”.

”Suomen kanta on selvä ja ääneenlausuttu useasti. Kaikilla itsenäisillä valtioilla on oikeus tehdä omat turvallisuusratkaisunsa. Ei ole Suomen tehtävä neuvoa, miten muut valtiot nämä ratkaisunsa tekevät”, hän totesi tiedotteessa.

Niikko julkaisi myöhemmin uuden, selittävän twiitin:

”Ei kyse ole kenenkään myymisestä. Toki Ukrainalla kuten myös Suomella on oikeus hakea Naton jäseneksi, mutta realiteettia ei vaan Ukrainalla ole olemassa pitkää aikaan ja sen ääneen sanominen tuntuu olevan aika vaikeaa kaikille.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat maanantaina Moskovassa.

Lue lisää: Ranskan ja Venäjän presidentit tapasivat – Putin: Macronin näkemykset Euroopan turvallisuudesta ovat realistisia

Venäjä on vaatinut, että Natoon ei liittyisi uusia maita Itä-Euroopasta, Ukraina mukaan lukien. Se on kasannut huomattavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle, minkä seurauksena sodan uhka Euroopassa on kasvanut.

Yhdysvallat ja Nato eivät ole antaneet lupauksia Naton leviämisen pysähtymisestä.

Myös Suomi on korostanut, että se säilyttää mahdollisuutensa hakea Nato-jäsenyyttä.