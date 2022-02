Kiovalaisessa joukkueessa pelaavan Eetu Moksusen mukaan pukukopissa ei juurikaan puhuta politiikasta.

Eetu Moksunen, 25, pelaa ammattilaisena kiovalaisessa jääkiekkojoukkueessa. Hän tunnustaa, ettei ole juuri miettinyt, mitä hän tekisi, jos Venäjä aloittaisi uuden hyökkäyksen Ukrainaan.

”Menisin ihan viranomaisohjeistuksella. Ajattelen, että on vain toimittava tilanteen mukaan. Vaikea sitä on suunnitella, kun kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja missä tulee tapahtumaan”, hän sanoo.

Moksunen aloitti Sokil-joukkueessa joulukuussa. Ukraina ei ole hänelle kuitenkaan aivan tuntematon maa, sillä hän pelasi siellä jo viime kaudella.

Suomalainen kiekkoilija Ukrainassa on joka tapauksessa harvinaisuus.

Ukrainan jääkiekko on tosin ollut myllerryksessä. Moksunen kertoo, että maan mestaruussarjasta erotettiin syksyllä joukkueita, jotka yhdessä muiden kanssa perustivat uuden sarjan.

Moksunen pelaa tällä viikolla vieraspelejä idässä, lähellä Ukrainan hallituksen ja venäläisten välistä kontaktilinjaa.

”Družkivkassa pelataan. Se on pieni paikka Itä-Ukrainassa. Siinä vieressä on Kramatorsk, missä pelaa kaksi joukkuetta. Se on aika lähellä aluetta, joka ei ole enää Ukrainan hallinnassa”, Moksunen kuvaa.

Moksusen mukaan Družkivkassa pelaa nykyään jääkiekkojoukkue Donbass, jonka vaiheisiin vuonna 2014 alkanut Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan taistelut ovat vaikuttaneet.

”Se on Ukrainan suurin joukkue. Heidän hallinsa tuhopoltettiin heti Ukrainan kriisin alussa, ja he siirtyivät evakkoon Družkivkaan.”

Millaista on olla jääkiekkoammattilainen maassa, jossa on laajenevan sodan uhka päällä?

”Minun näkökulmastani arki on ihan samanlaista kuin aikaisemmalla visiitilläni täällä Ukrainassa. Ei se täällä katukuvassa esimerkiksi millään tavalla näy.”

Moksunen ei puhu ukrainaa tai venäjää, joten hän ei ole täysin varma siitä, puhutaanko sodasta esimerkiksi pukukopissa. Ainakaan englantia osaavien pelaajien kanssa sota ei ole tullut puheeksi.

Joukkueen tilanne on kuitenkin sikäli mielenkiintoinen, että puolet pelaajista on venäläisiä.

Sokilin pelaajista yli puolet on venäläisiä tai valkovenäläisiä.

”Jotenkin sellainen käsitys minulla on, että he saavat sodasta muutenkin lukea ja puhua tarpeeksi. Se ei ehkä ole jäähallilla ykköspuheenaihe”, Moksunen sanoo.

”Ei se ainakaan joukkuehenkeen vaikuta millään tavalla. Meillä on tosi hyvä joukkuehenki. Enkä ole yhtään huomannut sellaista, että kansalaisuudesta olisi jotain haittaa. Ihan ollaan kaikki samalla viivalla.”

Moksunen on urallaan ehtinyt pelata Ukrainan lisäksi Hollannissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Hän on pelannut muun muassa Liettuan mestaruuden voittaneessa joukkueessa.

”Mitä olen nyt pelannut useammassa maassa, niin politiikka on ollut ihan viimeisin puheenaihe pukukopissa.”

Suomalainen ei ole keskustellut sodan uhasta myöskään joukkueen johdon kanssa.

Sukulaiset ovat kuitenkin olleet miehestä huolissaan. Äiti on pyytänyt turhaan poikaansa poistumaan Ukrainasta.

”En tiedä, onko se omaa tietämättömyyttäni vai silkkaa tyhmyyttä, mutta en kyllä stressaa asiaa yhtään.”

Mitä kautta Moksunen seuraa Ukrainan tapahtumia?

”Suomen uutisten varassa olen. Miten sen poliittisesti korrektisti ilmaisisi: ehkä siellä vähän paisutellaan muissakin asioissa. En pysty ehkä ihan samaistumaan siihen tilanteeseen, josta siellä luodaan mielikuvaa”, Moksunen sanoo.

”Kyllähän se niin on, että jos jotain tapahtuu, jääkiekko on siinä vaiheessa vähiten tärkeä asia. Kyllähän sitä toivoisi, että kaikki menisi hyvin, että jonkinlainen ei-sotilaallinen ratkaisu löytyisi.”