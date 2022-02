Lausunto terveydentilasta on laadittu Niinistön pyynnöstä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle on tehty viimeisin laajempi terveystarkastus syksyllä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön terveys on kunnossa. STT:n pyytämän lausunnon mukaan Niinistöllä ei ole todettu sellaisia oireita tai sairauksia, jotka vaikuttaisivat hänen kykyynsä toimia tehtävässään.

Niinistölle on tehty viimeisin laajempi terveystarkastus syksyllä. Terveydentilan seurantaan on osallistunut useita lääkäreitä sekä Terveystalossa että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) eri yksiköissä.

Lausunnosta ilmenee, että presidentti on saanut täyden kolmen rokotuksen antaman suojan koronavirusinfektiota vastaan.

Hyksin apulaisylilääkärin Janne Reitalan allekirjoittamassa lausunnossa otetaan kantaa Niinistön terveydentilaan siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi.

Presidentin terveydentilaa seurataan säännöllisesti, mutta siitä tiedottaminen on vapaaehtoista. Nyt annettu lausunto terveydentilasta on laadittu Niinistön pyynnöstä. Niinistö on luovuttanut terveystietojaan aiemminkin.