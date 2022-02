Ulkoiset ja sisäiset paineet pakottavat perussuomalaiset ottamaan selkeämpiä kantoja.

Perussuomalaiset aloittaa uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman valmistelun.

Uudesta ohjelmasta on tarkoitus käydä keskustelua puolue-elimissä tämän vuoden aikana.

Puolueen puheenjohtajan Riikka Purran mukaan tavoitteena on nostaa perussuomalaisten profiilia ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.

Puoluesihteeri Arto Luukkanen ei halua kertoa valmistelun tarkempaa aikataulua mutta lupaa valmista hyvissä ajoissa ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja.

”Se lähtee ihan perusasioista. Muutaman ihmisen kanssa istutaan ja keskustellaan ja tuodaan asioita esille. Sen perusteella alkaa poliittinen suunnittelu.”

Painetta perussuomalaisten ohjelman terävöittämiseen on tuonut sekä kiristynyt kansainvälinen tilanne että puolueen sisältä tulevat vaatimukset. Turvallisuuspolitiikan odotetaan nousevan ensi vuoden eduskuntavaalien yhdeksi pääteemaksi.

Perussuomalaisten nykyinen turvallisuuspoliittinen ohjelma on vuodelta 2015 eli se on laadittu Krimin kriisin aikoihin.

Vanhassa ohjelmassa muun muassa puolueen Nato-kanta määritellään epämääräisesti niin, että perussuomalaiset on ”Nato-kriittinen puolue, jolle Nato ei ole mörkö eikä taikasana”.

Sakari Puisto

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Sakari Puisto (ps) myöntää, että perussuomalaisten turvallisuuspoliittinen ohjelma on vanhentunut:

”Joka tapauksessa on korkea aika päivittää se. Mielestäni se tarvitsee huomattavasti enemmän substanssia ja perusteluja ja mahdollisesti myös kantojen tarkastelua.”

Puiston mukaan puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kannoissa pitää ottaa käyttöön nykyistä perustellummat linjaukset.

Perussuomalaisille erityisesti Nato-kanta on ollut puoluetta jakava kysymys.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan joulukuussa julkaisemassa mielipidetiedustelussa perussuomalaisista 37 prosenttia kannatti Suomen liittymistä Natoon, 51 prosenttia vastusti ja 12 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Puisto suhtautuu myönteisesti Nato-jäsenyyteen. Hänen mukaansa puolueen Nato-kanta pitää päivittää ”ilman muuta”.

”Kyllä näkisin, että Nato-kannan muotoilu on tärkeätä ajatellen ihan viimeisten viikkojen ja kuukausienkin tapahtumia. Se on mielestäni yksi kriittinen kohta, eikä välttämättä helpoin, koska se jakaa meillä puolueessa mielipiteitä.”

Puisto sanoo, että perussuomalaiset kannattaa nykyistä pitkäjännitteistä parlamentaarista yhteistyötä.

Perussuomalaisia on joskus syytetty Venäjä-mielisyydestä. HS:n haastattelemat kansanedustajat pitävät puheita median panetteluna.

”Siinä on paljon sellaista, että halutaan antaa sellainen kuva, ei siitä mihinkään pääse”, sanoo Puisto.

Hän korostaa, että jokaisella valtiolla on oikeus tehdä omia suvereeneja turvallisuusratkaisujaan, joita Venäjän etupiirivaatimukset ”rikkovat räikeästi”.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho otti tällä viikolla Facebookissa kantaa Venäjään ja Nato-jäsenyyteen.

Halla-ahon mukaan Venäjän tavoitteet naapuriensa suhteen eivät ole legitiimejä, eikä niistä siksi voi tehdä kestäviä ja oikeudenmukaisia kompromisseja.

”On tavattoman naiivia vastustaa Nato-jäsenyyttä sillä perusteella, että ’eihän meitä mikään uhkaa’ tai että Nato-jäsenyyden myötä Venäjä kokisi Suomen uhaksi turvallisuudelleen. Eivät Venäjän toimet Ukrainassa tai muilla lähialueillaan johdu siitä, että Venäjä kokisi olevansa uhattu, vaan ne liittyvät Venäjän hegemoniapyrkimyksiin, joiden juuret ja motiivit ovat syvällä historiassa ja psykologiassa”, Halla-aho kirjoitti.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ville Tavio (ps) muistuttaa, että perussuomalaiset on Nato-option kannalla.

Tavio myöntää, että Nato-kanta jakaa perussuomalaisia mutta sanoo, että puolueessa on Naton suhteen ”mielipiteen vapaus”. Hän itse ei kannata Nato-jäsenyyttä.

Tavion mukaan Venäjä voi uhittelullaan ajaa Suomen kohti Nato-jäsenyyttä, mutta tilanne ei ole vielä niin pitkällä.

”Natoon kuulumattoman länsimaan ei kannata tehdä sellaista ulostuloa, että Natoon ei liityttäisi”, hän sanoo.

”Nähdäkseni suurin osa perussuomalaisista ei olisi Natoon liittymässä. Siinä argumenttini on ollut se, että se olisi kuitenkin kansallisen suvereniteetin luovuttamista. En henkilökohtaisesti näe syytä, että Suomen pitäisi Turkin rinnalla missään sotia.”

Ville Tavio

Perussuomalaisten väitettyä Venäjä-mielisyyttä Tavio pitää leimakirveiden heilutteluna.

”Henkilökohtainen Venäjä-linjani on, että venäläisillä on nyt kova tarve olla mukana suurvaltapelissä ja siinä he ovat jokseenkin onnistuneetkin”, Tavio sanoo.

”Omana kommenttinani kuitenkin totean, että naapurimaan kanssa pitää tulla toimeen ja naapurimaata pitää seurata ja pyrkiä käymään kauppaa sen kanssa. Ulkomaankaupan kannalta näen sen kuitenkin tärkeänä naapurina.”

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén (ps) pitää hyvänä, että perussuomalaiset kirkastavat ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa. Hän tunnustaa, ettei se ole kannattajakunnassa kirkas ja yhtenäinen.

”Ulkopolitiikka ei ole perinteisesti ollut meidän sanomamme ytimessä. Osittain senkin takia, että Suomen ulkopolitiikka on ollut aika stabiilia.”

Packalén sanoo olevansa itse Nato-option puolestapuhuja.

”Jos sotaan joudutaan tai sodan uhka on olemassa, Nato on meille varteenotettava vaihtoehto”, hän sanoo.

Hänen mukaansa nyt ei ole kuitenkaan aika liittyä Natoon.

Packalénin mielestä poliitikot ylireagoivat kansainväliseen tilanteeseen.

”En näe sodan uhkaa niin suurena. Maailma voi tietysti kehittyä sellaiseen tilanteeseen. En näe, että sota on tulossa. Pelaamme Venäjän pussiin, koska reagoimme niin voimakkaasti.”

Laura Huhtasaari

Sen sijaan perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari on yhä tyytyväinen puolueen vanhaan turvallisuuspoliittiseen ohjelmaan.

”Mielestäni perussuomalaisten vuonna 2015 julkaistu turvallisuuspoliittinen ohjelma koskien Suomen Nato-jäsenyyttä ja Suomen osallistumista EU:n yhteiseen puolustukseen on yhä pätevä”, Huhtasaari kirjoitti sähköpostivastauksessaan HS:lle.

Huhtasaari kertoo vastustavansa Suomen joukkojen lähettämistä ulkomaille. Hän vaatii myös Suomen eroamista yksipuolisesti Ottawan miinakieltosopimuksesta.