Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteeriksi valittu Anni-Kristiina Juuso vaatii Suomelta parannuksia saamelaisten itsemääräämis­oikeuteen.

Saamelaisten asema Suomessa on tällä hetkellä monin tavoin vaikeampi kuin pitkään aikaan, sanoo saamelaisten totuus- ja sovinto­komission pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso.

Siinä missä aiempina vuosikymmeninä saamelaisia vähäteltiin ja heistä puhuttiin stereo­tyyppisten kuvien kautta, nykypäivänä saamelaisiin suhtaudutaan Juuson mukaan uhkana.

”Ennen saamelaisista ajateltiin vain, että ne eivät ymmärrä tai osaa mitään. Silloin ei puhuttu oikeuksista, jolloin oli hirveän rauhallista. Nyt kun saamelaiset ovat alkaneet itse pitää ääntä oikeuksistaan, meidät nähdään jotenkin vaarallisina”, Juuso sanoo.

Se näkyy esimerkiksi saamelaisaktivistien saamana vihapuheena.

”Tilanne on niin kärjistynyt, että kun saamelainen sanoo jotain, häntä kohtaan hyökätään, ja jos sanoo olevansa saamelainen, siitä vaaditaan jonkinlaisia todistuksia.”

Koronapandemian aikana hallitus ei ole myöskään neuvotellut saamelaisten kanssa rajoitusten asettamisesta, vaikka neuvotteluvelvoite on kirjattu saamelaiskäräjälakiin.

Juuson mukaan sisärajavalvonta Suomen ja Ruotsin välillä rikkoi monen saamelaisen arjen. Monien saamelaisten perheyhteydet ja perinteisen poronhoidon harjoittaminen ulottuu yli valtionrajojen.

”Haavat ovat pohjoisessa todella syvät tästä. Samoin pelko siitä, että sama tapahtuu joskus uudelleen, ja siellä me olemme, eikä ketään kiinnosta”, Juuso sanoo.

Itsekin saamelainen Juuso nimettiin saamelaisten totuus- ja sovinto­komission pääsihteeriksi tammikuun lopulla.

Komissio aloitti työnsä jo lokakuussa. Sen toiminta-aika on rajallinen, enää alle kaksi vuotta, ja tehtävä on valtava.

Itsenäisen ja riippumattoman komission tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisiin Suomessa kohdistunutta historiallista ja nykyistä syrjintää, valtion harjoittamaa sulauttamis­politiikkaa ja oikeuksien loukkauksia sekä selvittää, miten nämä vaikuttavat saamelaisiin nykypäivänä.

Totuus- ja sovintokomissioinstituutio juontaa juurensa 1970-luvulle. Kansain­välisesti totuus- ja sovinto­komissioiksi kutsutaan prosesseja, joissa tarkastellaan historiassa tapahtuneita kollektiivisia vääryyksiä. Totuuden selvittämisellä pyritään muun muassa estämään se, että vääryyksiä tapahtuisi tulevaisuudessa.

Käytännössä komissio tekee selvitystyötään kuulemalla saamelaisia.

Myös Norjassa on asetettu oma totuus- ja sovintokomissio arvioimaan valtioiden sulauttamis­politiikan vaikutuksia, ja Ruotsissa on tehty päätös komission asettamisesta. Sulauttamis­politiikalla tarkoitetaan vähemmistö­politiikkaa, jonka pyrkimyksenä on mukauttaa vähemmistöt valtayhteis­kuntaan.

”Sekä Ruotsissa, Suomessa että Norjassa saamelais­väestö on vähän siinä hilkulla, että onko komission toiminnalle tukea. Luottamuskysymys on iso kaikissa maissa”, Juuso sanoo.

Suomessa saamelaisten luotto valtioon on heikko.

Moni kokee, että saamelaisten mahdollisuudet oman kulttuurin ja kielen harjoittamiseen ja ylläpitämiseen ovat huonot. Esimerkiksi perinteisen poronhoidon harjoittamisen koetaan olevan lähes mahdotonta, sillä Suomessa esimerkiksi tuetaan kilpailevia maankäyttö­muotoja, kuten kaivostoimintaa ja turismia. Saamelaisilla ei myöskään ole itsemääräämis­oikeutta siitä, kuka alkuperäis­kansaan kuuluu.

Näin todetaan valtioneuvoston kanslian vuonna 2018 julkaisemassa raportissa. Tuolloin totuus- ja sovintoprosessia vasta valmisteltiin, ja saamelaisilta pyydettiin näkemyksiä sen tarpeesta.

” ”Nyt saamelaiset odottavat kovasti, että kun komissio on asetettu, niin sillä olisi oikeasti jotain merkitystä.”

Vaikka saamelaiset kokivat tarvetta päästä kertomaan kokemistaan vääryyksistä, totuus- ja sovintoprosessiin suhtauduttiin myös hyvin kriittisesti.

”Epäluottamuksen lisäksi oli pelkoa siitä, että jälleen kerran saamelaisia ja saamelaisten asioita tutkitaan ilman takeita siitä, että mikään tulee muuttumaan paremmaksi”, Juuso sanoo.

Erityisesti valtion motiivi kyseenalaistettiin. Monet epäilivät, että Suomi pyrkisi vain vahvistamaan kansainvälisesti mainettaan ihmis­oikeuksien ja alkuperäis­kansojen oikeuksien kunnioittajana.

”Silloin pohdittiin, että pakotetaanko saamelaiset kertomaan syvimmät kipunsa, itketetään heitä, mutta sitten jätetäänkin yksin. Että valtio pyytää anteeksi, mutta kaikki jatkuu ennallaan”, Juuso sanoo.

”Nyt saamelaiset odottavat kovasti, että kun komissio on asetettu, niin sillä olisi oikeasti jotain merkitystä.”

Saamelaisten Suomessa kokemien vääryyksien lista on moninainen.

Saamelaisia on käännytetty kristinuskoon, heidän maitaan on hyödynnetty, ääniä vaiennettu ja vähätelty. Saamelaisia on pilkattu, ja heihin on suhtauduttu ylenkatsovasti, minkä vuoksi moni on kokenut huonommuutta ja alemmuutta valtaväestöön nähden. Saamelaisten kalloja on mitattu rotututkimuksen tarpeisiin Suomen Lapissa vielä 1970-luvulla.

Sotien jälkeen tuhansia saamelaislapsia vietiin asuntola­kouluihin. Ne sijaitsivat usein kaukana kotoa. Kotiin pääsi usein vain pari kertaa vuodessa, jouluksi ja kesäksi. Saamen puhumisesta saatettiin rangaista, minkä takia osa asuntola­kouluissa olleista saamelaisista on hylännyt oman kielensä.

Monista historian traumoista ei ole koskaan puhuttu kollektiivisesti ääneen.

Tutkijoiden aikoinaan viemiä saamelaisten kalloja palautettiin hautaan Inarissa heinäkuussa 1995.

Pääsihteerinä Juuso ei halua ottaa kantaa siihen, millaisiin asioihin komission tulisi työssään tarttua. Pohjaa työhönsä he voivat kuitenkin saada vuoden 2018 kuulemisista, joissa saamelaiset saivat itse kertoa, mihin he haluavat selvyyden.

Keskeisimmät teemat liittyivät tavalla tai toisella maankäyttöön. Ongelmaksi koettiin, että saamelaisille perinteisten elinkeinojen, kalastuksen, metsästyksen ja poronhoidon harjoittaminen on Suomessa nykyään lähestulkoon mahdotonta.

” ”Tarkoituksena on suojella ja varmistaa alkuperäis­kansan olemassaolo myös tulevaisuudessa.”

Toinen iso teema koski lainsäädäntöä ja sitä, miten lainsäädäntö on Suomen itsenäisyyden aikana muodostunut sellaiseksi, että se on kaventanut saamelaisten oikeuksia. Raportin mukaan saamelaiset esimerkiksi kokevat, ettei heidän harjoittamallaan poronhoidolla ei ole lainsuojaa eikä oikeus käyttää saamen kieltä viranomaisasioissa käytännössä onnistu.

Kaiken ytimessä on saamelaisten itsemääräämis­oikeus, joka ei Suomessa toteudu, Juuso sanoo. Siihen hän toivoo muutosta.

Ongelma juontaa juurensa vuonna 1995 säädettyyn saamelais­käräjälakiin ja sen saamelais­määritelmään, joka on monien saamelaisten mielestä ongelmallinen, Juuso kertoo.

Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut Suomen rikkoneen saamelaisten oikeuksia, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) vuonna 2015 hyväksyi 93 uutta äänestäjää saamelaisiksi saamelais­käräjien oman tahdon vastaisesti. Käytännössä kyse on siitä, kuka hyväksytään saamelaiseksi.

”Itsemääräämisoikeus sisältää sen, että saamme itse päättää, kuka kuuluu kansaamme. Tarkoituksena on suojella ja varmistaa alkuperäis­kansan olemassaolo myös tulevaisuudessa”, Juuso kertoo.

Totuus- ja sovintokomission on määrä antaa selvitys­työnsä jälkeen vuonna 2023 valtio­neuvostolle suosituksia saamelaisten aseman parantamiseksi. Suositukset eivät ole juridisesti sitovia.

Mitä suosituksista käytännössä seuraa riippuu siitä, miten valtio sitoutuu ehdotuksiin ja millaisen roolin se niille antaa.

”Kun katsoo alkuperäiskansoja koskevia komissioita ympäri maailmaa ja mitä ne ovat saaneet aikaan, oikeastaan ne ovat pystyneet toimimaan vain jonkinlaisina katalyytteinä. Ne ovat saaneet lisättyä jonkinlaista pientä tietoisuutta tai lisänneet alkuperäiskansan omaa uskallusta puhua asioista”, Juuso sanoo.

”Turhan ylevät siivet pitäisi katkaista. Tällaisilla komissioilla ei ole kautta aikain ollut sellaista vaikutusta, jota ihmiset ovat toivoneet, ja sitten on tullut hirveä pettymys.”

Kuvassa kansakoulun ja oppilasasuntolan rakennuksia vuonna 1968 Inarin Sevettijärvellä, joka on kolttasaamelaisten keskuskylä. Vaikka asuntolakoulukokemusten purkamista pidetään tärkeänä, se nähdään kuitenkin vain yhtenä asiana monen muun vääryyden kokemuksen joukossa. Siksi saamelaiset eivät vuoden 2018 kuulemisissa halunneet, että totuus- ja sovintokomissio keskittyisi työssään vain asuntolakouluihin liittyviin kokemuksiin.

Komission yhtenä tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta saamelaisista alkuperäis­kansana. Tiedon puute on ongelma niin saamelaisten kuin Suomen valta­väestönkin keskuudessa. Saamen kielellä ei ole kirjoitettu saamelaisten historian­kirjoja, eikä kouluissa välttämättä opeteta saamelaisista mitään. Saamelaiset eivät välttämättä itsekään tunnista, mitä ovat menettäneet suomalaistamis­toimien vuoksi.

Juuso pitääkin tiedon levittämistä erityisen tärkeänä asiana, jotta myös muut tulisivat saamelaisten tueksi.

”Saamelaiset yksin eivät saa mitään aikaan, vaan parempaan huomiseen tarvitaan kaikki ihmiset.”

Vuoden 2018 kuulemisissa saamelaiset toivoivat totuus- ja sovintokomission kertovan myös sellaisista positiivisista asioista, jotka ovat saamelaisuutta saamelaisille itselleen. Juuso toivoisi suomalaisten erityisesti ymmärtävän ja sisäistävän, että saamelaiset ovat todella oma kansansa.

”Emme ole heimo, murreryhmä tai kansanryhmä, vaan yksi kansa neljän valtion alueella”, Juuso sanoo.

Ja vaikka kyseessä onkin yksi kansa, kyseessä on hyvin moninainen kansa, kuten kaikki muutkin. Pelkästään Suomen sisällä on suuria eroja kielestä ajatteluun ja tapoihin lännestä itään. Ja kun yksi saamelainen puhuu, hän ei puhu kaikkien suulla.

”Ehkä ymmärrys toisi myös kunnioitusta meitä kohtaan ihan ihmisinä.”