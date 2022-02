Ulkoasiainvaliokunnan johtoon nouseva Halla-aho aseavusta Ukrainaan: ”Keskustelua aiheesta on syytä käydä”

Perussuomalaiset päätti torstaina esittää puolueen entistä puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi. Lopullisen valinnan tekee ulkoasiainvaliokunta.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmä päätti torstaina esittää puolueen entistä puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Valinta oli yksimielinen, eikä muita ehdokkaita ollut.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan tehtävä avautui, kun kansanedustaja Mika Niikko (ps) erosi paikalta tiistaina Ukrainaa ja Natoa koskevasta twiitistä syntyneen arvostelun seurauksena.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on eduskuntaryhmien keskinäisessä jaossa kuulunut tällä vaalikaudella perussuomalaisille, joten valinta uudesta puheenjohtajasta tehtiin heidän riveistään. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin ulkoasiainvaliokunta.

Halla-ahon torstainen valinta tehtävään oli odotettu sen jälkeen kun puolueen puheenjohtaja Riikka Purra kertoi keskiviikkona esittävänsä häntä.

Lue lisää: Jussi Halla-aho nousemassa ulkoasiain­valiokunnan puheenjohtajaksi – Purra: ”Ehdottomasti tämä paikka on hänelle nimenomaan sopivin”

Lue lisää: Halla-ahon nosto ulkoasiain­valiokunnan johtoon on perus­suomalaisilta loogista – Edus­kunnassa se ei kaikkia miellytä

Halla-ahO otti valinnan jälkeen lyhyesti kantaa muun muassa Euroopan jännitteiseen turvallisuustilanteeseen.

Häneltä kysyttiin muun muassa avaimista kriisin ratkaisemiseksi.

Halla-aho totesi keskiviikkoisessa Facebook-kirjoituksessaan, että Ukrainan ja Venäjän keskinäisessä tilanteessa ”neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta.”

Häntä pyydettiin täsmentämään, ajatteleeko hän siis, ettei Venäjän kanssa pidä kriisin ratkaisemiseksi neuvotella.

Halla-ahon puoluetoveri, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén ehti paheksua lausuntoa omassa blogissaan.

”Aina pitää neuvotella, tietysti. Sillä tavalla varmaan voidaan välttää konflikteja. Mutta on tietenkin asioita, joista ei oikein ole mitään neuvoteltavaa”, Halla-aho sanoi.

Hän jatkoi, että Venäjä miehittää hänen ymmärtääkseen kansainvälisen oikeuden vastaisesti Krimin niemimaata ja siksi on vaikeaa nähdä, mitkä neuvotteluasetelmat voisivat esimerkiksi Krimin osalta olla, tai mitkä ne voisivat olla Itä-Ukrainan terroristien tukemisen osalta.

”Se on ymmärtääkseni kansainvälisesti yleisesti tuomittua toimintaa ja se on sellaista toimintaa, josta on aika vaikeaa saavuttaa päivänvaloa kestävää kompromissia. Neuvotella voidaan toki siitä, että missä järjestyksessä ja millä tavoin ja milloin Venäjä aikoo poistua laittomasti miehittämältään Krimiltä ja millä tavoin Ukrainan kontrolli omalla kansainvälisesti tunnustetulla alueella palautuu.”

Halla-aho kirjoitti tekstissään myös, että realistinen ja tehokas tapa auttaa Ukrainaa puolustamaan itseään ovat esimerkiksi asetoimitukset.

Häneltä kysyttiin, pitäisikö siis Suomen olla aseviennissä Ukrainaan aktiivinen. Suomesta ei ole toimitettu aseapua Ukrainaan.

Halla-aho antoi ymmärtää, ettei hänen mielipiteensä ole asiassa nyt keskeinen.

”Suomella on tässä tietty virallinen linja, joka tietenkin voi elää. Keskustelua aiheesta on syytä käydä”, hän sanoi.

Hän sanoi myös henkilökohtaisella tasolla pitävänsä aseapua ”rauhan ylläpitämisen kannalta parhaana käytettävissä olevana keinona”.

”Olen itse iloinen siitä, että monet maat ovat tällaista tukea Ukrainalle antaneet diplomaattisen tuen lisäksi tietysti.”

Ulkoasiainvaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä merkittävät valtiosopimukset. Lisäksi se käsittelee yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita.

Myös Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat ovat sen toimialaa.

Valiokunnan puheenjohtajan tehtävää pidetään merkittävänä ulkopoliittisena tehtävänä, jossa myös edustetaan Suomea ja Suomen kantoja kansainvälisesti.

Halla-aho (s. 1971) on koulutukseltaan filosofian tohtori. Perussuomalaisten puheenjohtajana hän toimi vuosina 2017–2021. Hän on lisäksi istunut Euroopan parlamentissa vuosina 2014–2019. Kansanedustaja Halla-aho on ollut vuosina 2011–2014 ja uudelleen vuodesta 2019 alkaen.

Hän toimi eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2011 vuoteen 2012, jolloin hän erosi tehtävästä. Taustalla oli se, miten Halla-aho kommentoi saamiaan tuomioita julkisuudessa.