Tuomas Suihkonen oli ajamassa mökille, kun hän sai oudon soiton: sen seurauksena hän on pohtinut viikon­lopusta toiseen EU:n tulevaisuutta

Tuomas Suihkonen on yksi sadoista ihmisistä, jotka värvättiin satunnaisotannalla EU:n tulevaisuuskonferenssiin. Sen tavoitteena on kuulla, mitä kansalaiset toivovat EU:lta.

Maastricht/Bryssel

Puhelin soi, kun Tuomas Suihkonen oli ajamassa kesämökille perheen kanssa heinäkuussa 2021.

Soitto tuli Kantar TNS:stä, yhtiöstä, joka tekee muun muassa mielipidekyselyitä. Soittaja kertoi, että Suihkonen oli valittu satunnaisotannalla suomalaisten joukosta osallistumaan EU-aiheiseen tapahtumaan, EU:n tulevaisuuskonferenssiin.

Osallistuminen edellyttäisi sitä, että Suihkosen pitäisi matkustaa syksyllä kahtena viikonloppuna Eurooppaan ja käyttää yksi viikonloppu etätapahtumaan. Kaikki kulut korvattaisiin.

Suihkonen epäili olevansa pilailusoiton kohteena, mutta kuunteli silti ja alkoi kysellä lisää. Vieressä istunut vaimo luuli soittajaa edelleen huijariksi ja yritti elekielellä huitoa Suihkosta lopettamaan.

Soiton lopuksi sovittiin, että elokuussa palataan asiaan. Perillä mökillä Suihkonen googlaili: kyllä, tällainen konferenssi on todellakin olemassa.

Siitä alkoi tapahtumaketju, jonka seurauksena espoolainen mediamyyntiyhtiön toimitusjohtaja Suihkonen, 45, on käyttänyt paljon aikaansa Euroopan tulevaisuuden pohtimiseen. Hänet valittiin yhtenä Suomen edustajana konferenssin kansalaispaneeliin.

Tuomas Suihkonen on osallistunut kansalaispaneeleihin ja toiminut lähettiläänä eli vienyt paneeleiden viestejä eteenpäin.

Kussakin neljästä paneelista on 200 satunnaisesti valittua EU-kansalaista kaikista 27 EU-maasta. Painotusta on tehty niin, että kolmannes heistä on 16–25-vuotiaita.

Suomalaisia mukana on kaikkiaan 16.

Lisäksi Suihkonen ilmoittautui vapaaehtoisena ”lähettilääksi”, jotka vievät kansalaispaneeleiden viestit konferenssin täysistunnoille. Siitä napsahti alkuperäisten kolmen viikonlopun päälle viisi viikonloppua lisää EU-tekemistä. Käytännössä aikaa menee aina torstai ja perjantaikin, joihin Suihkonen käyttää lomapäiviään.

EU:n tulevaisuuskonferenssi on EU:n komission, parlamentin ja neuvoston eli jäsenmaiden yhteinen hanke, jossa ne haluavat kerätä kansalaisten mielipiteitä siitä, millaisen unionin kansa haluaa.

Kansan pariin jalkautuminen tapahtuu EU-tyyliin hieman suuruudenhullulla ja kriitikoiden mielestä sekavasti johdetulla prosessilla. Puhetta, paneelia ja täysistuntoa piisaa, ennen kuin konferenssin lopputulokset esitellään 9. toukokuuta Eurooppa-päivänä.

Kansan mielipiteitä kerätään useiden väylien kautta.

Kuka tahansa EU-kansalainen voi käydä digialustalla vuodattamassa salaisimmat toiveensa tai kiukkuisimmat terveisensä EU:n tulevasta suunnasta.

Sen lisäksi jäsenmaissa on järjestetty tapahtumia, joihin kansalaiset ovat voineet osallistua. Suomessa on järjestetty muun muassa Eurooppa olemme me -kiertue, jonka vetonaulaksi värvättiin hallituksen ministereitä.

Kolmas keino ovat Suihkosen ja 799 muun valitun kansalaisen muodostamat kansalaispaneelit, jotka ovat yhteisten viikonloppujensa aikana ideoineet, väitelleet ja äänestäneet omista suosituksistaan.

Neljäs muoto ovat tulevaisuuskonferenssin täysistunnot, joista yksi on tässä viikonvaihteessa Ranskan Strasbourgissa EU-parlamentin rakennuksessa. Täysistunnoissa paikalla ovat EU-toimielinten, jäsenmaiden hallitusten ja parlamenttien edustajat sekä joukko kansalaisia. Täysistuntoja on tulossa vielä maaliskuussa ja huhtikuussa.

Suomessa on huolta, että vahvat EU-instituutiot varastavat show’n kansalaisilta.

”Suomi ei hae tulevaisuuskonferenssilta mitään sellaista byrokraattista harjoitusta, joka tähtäisi perussopimuksen muuttamiseen, toisin kuin on ollut esimerkiksi Euroopan parlamentin joidenkin edustajien kunnianhimo”, sanoo eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Hänestä tärkeintä on, että kansalaisten viesti kuuluu ja paneeleiden suositukset otetaan huomioon. Perussopimuksen eli EU:n ”perustuslain” muutos olisi iso prosessi, jota Suomi ei halua.

Viime viikonloppuna Suihkonen osallistui Hollannin Maastrichtissa neljänteen kansalaispaneeliin, jonka aiheina olivat siirtolaisuus ja Eurooppa maailmassa.

Paikalla Maastrichtin messukeskuksessa olivat Suomesta myös Teo Matala Mikkelistä ja Marja Rajala Tyrnävältä.

Marja Rajala ja Teo Matala osallistuivat Maastrichtissa Hollannissa kansalaispaneeliin siirtolaisuudesta ja EU:n roolista maailmassa.

Paneeli hyväksyi 40 suositusta, jotka etenevät konferenssin täysistuntoon.

Teeman työstämisen Suihkonen ja muut panelistit aloittivat jo syksyllä.

”Pienryhmissä meitä oli noin parikymmentä henkeä. Ensin listasimme, mitä aiheita siirtolaisuuteen voisi liittyä, ja sitten konkretisoimme. Järjestäjän puolesta paikalla oli moderaattori viemässä keskustelua eteenpäin.”

Suihkosen mukaan paneelista välittyi humaani tahto siitä, että ihmisiä pitää kohdella hyvin. Kenelläkään ei ollut rajat kiinni -tyyppisiä toiveita.

”Panelistien viesti oli, että meidän on pakko toimia EU:n arvojen mukaan siirtolaisia kohtaan ja vastuuta pitää jakaa jäsenmaiden välillä.”

Ovatko joukkoon valikoituneet vähän liiankin samanhenkisiä? Aikuisten leirikoulu koolla iltanuotiolla?

”Tätä on arvosteltu, ettei täällä ole EU-kriittisiä ihmisiä. No, jos soitetaan ja kysytään, että tuletko keskustelemaan EU:sta ja et tule, niin ketä voi syyttää”, Suihkonen sanoo.

Marja Rajalan mukaan ryhmässä esiintyi enemmänkin epärealistisia vaatimuksia EU:ta kohtaan.

”Monissa maissa haluttaisiin EU:n tarjoavan laastaria ja kysytään, miksei meillä ole kaikki yhtä hyvin kuin EU:n perustajamaissa. Ei ymmärretä, että ei EU sitä työtä ole tehnyt vaan maat itse.”

Kansalaispaneelin kokous oli Maastrichtin messukeskuksessa. Eturivissä keskellä Teo Matala.

Suihkoselle on työn edettyä on auennut ainakin EU-aiheiden moniulotteisuus ja monimutkaisuus.

”On myös kirvelevää, miten alisteista EU-politiikka on sisäpolitiikalle, muuallakin kuin pelkästään Suomessa. Siirtolaisuuskin on sisäpolitiikan työkalu. Tulen yritysmaailmasta, jossa on yhteinen tavoite ja pyrkimys hoitaa hommat nopeasti ja hyvin. EU:ssa ei todellakaan ole niin.”

Suihkonen on työskennellyt osan ajasta myös EU-päätöksentekoa käsittelevässä ryhmässä. Se päätyi suosittelemaan, että EU:n pitäisi luopua jäsenmaiden yksimielisyysvaatimuksesta lähes kaikessa päätöksenteossa, jotta toimintaan tulisi lisää tehoa.

Suihkosen mukaan kohtaamiset toisten EU-kansalaisten kanssa ovat olleet ”ylivoimaisesti makeinta” koko paneelissa. Yhteishenki on hyvä, Whatsapp-viestit kilisevät.

”Parhaimmillaan tuntuu, että voi johonkin vaikuttaa, jos vaikka ehdottamani sanamuoto lähtee etenemään.”