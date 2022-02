”Se on heidän vuoronsa sitten”, sanoo ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer EU:n ja Venäjän kirjeenvaihdosta

Sauer toivoo, että dialogi Venäjän kanssa jatkuu. Hän ei olisi kovin yllättynyt, jos EU:n kirje Venäjälle vuotaisi pian julkisuuteen.

Alivaltiosihteeri Kai Sauer muistuttaa, että Etyj on se foorumi, jossa Euroopan turvallisuutta koskevia asioita käsitellään.

Myös ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspolitiikan alivaltiosihteeri Kai Sauer vahvistaa, että EU on vastannut Venäjän taannoin EU-maille toimittamaan kirjeeseen. Sauerin mukaan kaikki EU-maat Suomi mukaan lukien ovat olleet mukana kirjeen valmistelussa ja se on hyväksytty yksimielisesti.

”Näihin on omat mekanisminsa. Kyllähän tässä on aikaakin mennyt. Tätä on hierottu kymmenen päivää.”

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov lähetti hiljattain EU-maille kirjeen, joka liittyi Venäjän vaatimiin niin sanottuihin turvatakuisiin. Venäjä vaati vastausta jokaiselta maalta erikseen, mutta EU laati yhteisen vastauksen.

EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell kirjoitti torstaina Twitterissä, että hän on toimittanut EU:n yhteisen kirjeen Venäjälle ja että jännitykset ja erimielisyydet täytyy ratkaista dialogin ja diplomatian keinoin.

Sauer sanoo, ettei kirjeessä juuri menty yksityiskohtiin vaan vastaus on kirjoitettu enemmän periaatetasolla.

Sauer kertoo, ettei hän olisi kovin yllättynyt, jos kirje pian vuotaisi myös julkisuuteen.

”Näin tuppaa jossain vaiheessa tapahtumaan.”

Miksei vastauskirjettä julkaista saman tien, vaan annetaan mahdollisen ensijulkaisun myötä etulyöntiasema taas Venäjälle?

”En tiedä, onko se etulyöntiasema, vaan enemmänkin se kertoo tietystä kulttuurista ja tarkoitushakuisuudesta. Kyllähän valtioiden väliseen kirjeenvaihtoon kuuluu, että sitä käydään ainakin periaatteessa kahdenvälisesti ja tässä tapauksessa monenvälisesti. Eli että ei avoimesti keskustella”, Sauer sanoo.

”Jos joku haluaa viedä sen julkisuuteen, niin sitten vie ja sitten se on avointa. Enemmänkin on kyse keskustelukulttuurista, diplomatian käytännöistä.”

Sauerin mukaan nyt odotetaan sitä, millaisen analyysin venäläiset tekevät EU:n vastauksesta.

”Tämä on vastauskirje sinne. Se on heidän vuoronsa sitten. Toivotaan tietysti, että dialogi jatkuu. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä.”

Sauer sanoo, että turvallisuusasioille on olemassa ”foorumit keskustella”.

Hän kertoo olleensa juuri tiistaina Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön korkean tason tapahtumassa eli Etyjin uudistetun turvallisuusdialogin käynnistystilaisuudessa Wienissä, jossa puhuttiin uudesta turvallisuusdialogista.

”Suurin osa oli sen kannalla, mutta yksi oli sitten sitä vastaan, vaikka on allekirjoittanut samat periaatteet kuin muutkin.”

Venäjäkö ei pitänyt siitä?

”Ei pitänyt.”

”Etyj on se foorumi, jolla Euroopan turvallisuuskysymyksiä käsitellään. Ei Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä kahdenvälisesti. Tietysti heilläkin on oikeus niistä puhua, mutta jos halutaan laajakantoisia päätöksiä, kaikkien kuuluu olla pöydän ääressä. Se on Suomenkin intressissä erittäin vahvasti.”