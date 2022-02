Valtiojohdon myönteinen kanta Nato-jäsenyyteen nostaisi sotilasliittoon liittymistä kannattavien osuutta, mutta se jäisi silti alle 50 prosentin.

Venäjän aggressiivinen toiminta on käynnistänyt vilkkaan Nato-keskustelun Suomessa. Kuvassa on Naton niin sanotun eteen työnnetyn taisteluosaston hihamerkki kuvattuna maanantaina Liettuassa.

Jos Suomen poliittinen johto eli tasavallan presidentti ja pääministeri toteaisivat Nato-jäsenyyden olevan Suomen etujen mukaista, silloin 43 prosenttia suomalaisista kannattaisi Natoon liittymistä.

Sotilasliittoon liittymistä vastustaisi 27 prosenttia ja kannastaan epävarmoja olisi yhä 30 prosenttia suomalaisista.

Tiedot ilmenevät HS:n teettämästä mielipidekyselystä.

Valtiojohdon myönteinen kanta lisäisi Nato-kannatusta selvästi. Ero ilman ennakkoehtoa tehtyyn kyselyyn on noin 15 prosenttiyksikköä.

Tammikuussa ilman reunaehtoja toteutetussa HS-gallupissa 28 prosenttia kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä. Lukema oli HS:n mittaushistorian korkein.

Isoista puolueista myönteisimmin Natoon suhtautuisivat poliittisen johdon myönteisen kannan jälkeen kokoomuslaiset, joista noin kaksi kolmannesta kannattaisi silloin Nato-jäsenyyttä. Kielteisimmin asennoituisivat vasemmistoliittolaiset, joista vain noin viidesosa kannattaisi Natoon liittymistä.

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela muistuttaa, että Nato-jäsenyys on tavalliselle kansalaiselle iso ja vaikeasti hahmotettava asia:

”Silloin on ihan luontevaa, että useampi ihminen ottaa myönteisen kannan Natoon, jos poliittiset päättäjät eli presidentti ja pääministeri sanovat, että kyllä tämä on hyvä juttu meille.”

HS-gallupissa kysyttiin myös Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja vastaan puhuvista perusteluista.

Asiaa kysyttiin seuraavasti:

”Viime viikkoina julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko Suomen hakea Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton jäsenyyttä vai ei. Mitkä asiat puhuvat mielestäsi Suomen jäsenyyden puolesta? Entä mitkä asiat puhuvat mielestäsi Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan?”

Vastaajat saivat molemmista listan valmiiksi annettuja vaihtoehtoja, joista he saivat valita niin monta kuin katsoivat tarpeelliseksi.

Vastanneiden mielestä voimakkaimmin Nato-jäsenyyden puolesta puhuivat Nato-joukkojen tulo apuun, jos Suomeen hyökättäisiin, ja se, että Nato-jäsenyys toimisi kriisitilanteessa ehkäisevänä pelotteena. Vastanneista 46 prosenttia valitsi nämä vaihtoehdot.

Lisäksi runsas kolmasosa vastanneista katsoi, että Naton jäsenenä Suomen kansainvälinen asema olisi turvatumpi. Runsas neljännes arvelee Suomen aseman suhteessa Venäjään vahvistuvan.

Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan puhuvista asioista nousi ykköseksi pelko siitä, että Suomen ja Venäjän väliset suhteet muuttuisivat huonommiksi. Näin ajatteli 57 prosenttia vastanneista.

Lisäksi 47 prosenttia pelkäsi, että suomalaisia sotilaita voisi joutua sotaan Suomen rajojen ulkopuolella.

Tutkimusjohtaja Nurmela sanoo, että suomalaiset näkevät Natossa sekä mahdollisuuksia että uhkia. Hänen mukaansa tulos kuvastaa sitä, minkälaisia toiveita ja pelkoja ihmisillä on.

”Se, mikä tuloksista erottuu eniten, on Naton antama turva pahan päivän varalle ja se, miten setvitään asiat Venäjän kanssa, jos ollaan jäseniä. Se mietityttää”, Nurmela sanoo.

”Kun on yhteistä rajaa ja historiaa, niin kyllä se varmasti näkyy. Halutaan selvästi pysyä väleissä.”

Nurmelan mukaan sekä Naton kannatuksessa että vastustuksessa on kovat ytimet. Sitten on suuri joukko ihmisiä, jotka suhtautuvat asiaan pragmaattisesti.

”Tietyt kokoomuslaiset ovat niitä, jotka ehdottomasti haluaisivat Suomen Natoon, ja tietyt vasemmistoliittolaiset ovat niitä, jotka eivät haluaisi Suomea Natoon.”

Nurmelan mukaan kokoomuslaisilla ja vasemmistoliittolaisilla on kantojensa takana arvoihin ja ideologioihin perustuvia näkemyksiä.

Sen sijaan esimerkiksi perussuomalaisissa on näkyvissä jako kahteen leiriin.

”Perussuomalaisissa on myös aika paljon ihmisiä, jotka ottavat periaatteellisesti kielteisen kannan. Sitten ovat ne muut, jotka ehkä tuumailevat kukin omista lähtökohdistaan, mikä on tilanne. Heille voi olla tyypillistä ajatella, että on jäsenyyden puolesta puhuvia ja sitä vastaan puhuvia asioita.”

Nurmela katsoo, että muiden suurempien puolueiden kannattajat osuvat ”johonkin välimaastoon”.

”Monet ihmiset löytävät sekä puolesta puhuvia että vastaan puhuvia asioita. Sitten tulevat vielä tilannetekijät ja suosittelut. Siinä on paljon asioita, jotka vaikuttavat mielipiteeseen Nato-jäsenyydestä.”

