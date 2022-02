Ilmastopaneelin on määrä julkaista tänään arvionsa hallituksen ilmastotoimien riittävyydestä.

Suomen ilmastopaneelin on määrä julkaista tänään raportti, jonka mukaan hallituksen olisi syytä tehdä lisää päästövähennystoimia, jotta hallitus pääsee varmuudella tavoitteeseensa Suomen hiilineutraalisuudesta vuonna 2035.

HS:n lähteiden mukaan paneeli esittää todennäköisesti noin miljoonan tonnin edestä lisää toimenpiteitä. Tämä tietäisi hallitukselle todella vaikeita neuvotteluja, mikäli se aikoo toteuttaa ilmastopaneelin vaatimukset.

Ilmastopaneelilla on vielä perjantaina kokous, joten HS:n lähteiden mukaan heidän ennen kokousta kuulemansa arvio voi vielä muuttua. Sekin vaihtoehto on, ettei paneeli saa raporttiaan vielä tänään valmiiksi, vaikka sen määräaika umpeutuu tänään.

Ilmastopaneeli esitti miljoonan tonnin vaatimuksensa jo tammikuussa hallitukselle antamassaan lausunnossaan.

”Kaiken kaikkiaan olisi hyvä osoittaa noin 1 Mt edestä lisää vähennystoimia. Taloudellisten ohjauskeinojen roolia tulisi voimistaa päästövähennysten tehostajana ja positiivisten kannustimien luojana esimerkiksi liikenteessä, maataloudessa ja asuntojen erillislämmityksessä, jotta kustannusrasitus olisi mahdollisimman kevyt. Muutoinkin sosiaalisen hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen on tarpeen ohjelman läpiviemiseksi”, paneeli totesi tammikuussa.

HS:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että miljoonan tonnin lisäpäätökset voivat olla nykyiselle hallitukselle ylivoimaisia.

Tilannetta vaikeuttaa se, että energian hinta on noussut ja toimet, jotka nostavat ainakaan lyhyellä aikavälillä energian hintoja, ovat poliittisesti lähes mahdottomia. Etenkin polttoaineiden hinnannoususta on syntynyt laajaa poliittista keskustelua.

Keskusta on katsonut, että hallitus on tehnyt jo tarpeeksi. Vihreät pitää kiinni siitä, että hallituksen on toteutettava hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoite luottaen tutkijoiden arvioihin.

HS:n tietojen mukaan ilmastopaneeli katsoo, että Suomi on hyvällä polulla kohti hiilineutraalisuutta. Paneeli ei kuitenkaan täysin luota, että hallituksen tähän mennessä päättämät toimet ovat varmalla pohjalla.

Sen mielestä hallitus uskoo liian paljon esimerkiksi kunnissa tehtäviin päästötoimiin. Lisäksi osa toimista on saatettu laskea kahteen kertaan. Siksi tarvitaan lisätoimia, jotka ovat tieteellisesti paremmin ennustettavissa.

Hallitus on myös kirjannut merkittävän määrä päästövähennyksiä sille, että EU tuo myös liikenteeseen päästökaupan. Tästä ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä.

Arviossa ja hallituksen mahdollisissa tulevissa päätöksissä on kyse paljolti siitä, miten ilmastoasioiden uskotaan seuraavan kymmenen vuoden kuluttua etenevän. Ilmastopaneelikin on korostanut, että arvioissa on paljon epävarmuuksia.

Hallitus voi siis myös päättää uskoa sellaiseen, mitä ilmastopaneeli pitää tieteellisesti katsottuna epävarmana. Tässä tapauksessa vasta tulevaisuus näyttää, kumpi oli oikeassa. Yksi esimerkki on sähköautojen määrän kehitys, joka on toistaiseksi ollut ennustettua nopeampaa.

HS:n tietojen mukaan ilmastopaneeli suhtautuu epäilevästi hallituksen antamaan tietoon, että se on tehnyt 14–15 miljoonan tonnin edestä päästöjä vähentäviä toimia. Tiettävästi tutkimuslaitokset eivät ole löytäneet arviolle uskottavia laskelmia.

Ilmastopaneelin arvio on pohja hallituksen neuvotteluille.

Hallitus sopi viime syksynä, että ilmastotoimien riittävyyttä tarkastellaan asiantuntija-arvioiden pohjalta maaliskuussa ja uusiin toimiin ryhdytään tarvittaessa.

Uuden tarkastelun syynä on keskustan ja vihreiden välille syksyn budjettiriihessä syntynyt erimielisyys päästövähennyksistä.

Hallitus pyysi ilmastopaneelin lisäksi Suomen ympäristökeskukselta (Syke), Luonnonvarakeskukselta (Luke), Ilmatieteen laitokselta ja Teknologian tutkimuskeskukselta (VTT) arviot siitä, ovatko sen tähän asti tekemät ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan (Kaisu) kirjaamat päästövähennystoimet riittäviä.

Näiden toimien tarkoituksena on saavuttaa EU:n Suomelle asettama päästötavoite 2030 ja hallitusohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite 2035.

Ympäristöministeriön on tarkoitus julkaista asiantuntijaorganisaatioiden arviot tänään.

Kaisussa määritellään niin sanotulla taakanjakosektorilla tehtävät päästövähennystoimet.

Taakanjakosektori tarkoittaa muun muassa liikennettä, lämmitystä, rakentamista, maataloutta ja jätehuoltoa. Ne ovat EU:n päästökaupan ulkopuolella.

Kaisu on kuitenkin vain yksi hallituksen tämän kevään ilmastosuunnitelmista. Muita ovat ilmasto- ja energiastrategia, joka käsittelee päästökaupan piirissä olevia toimia eli lähinnä teollisuutta ja maankäyttösektorin suunnitelma, joka käsittelee esimerkiksi metsiä.

Suunnitelmat liittyvät toisiinsa. Hallituksella on aikomus tehdä Kaisussa vähemmän toimia ja korvata ne maankäyttösektorin toimilla. Maankäyttöön liittyvissä toimissa hallituksen pitäisi siis ylisuoriutua.

HS:n tietojen mukaan ilmastopaneelin arvio perustuu osin siihen, ettei se usko, että maankäyttösektorilta saadaan niin paljon toimia kuin hallitus on kaavaillut.

Arviointilaitoksilla ei kuitenkaan ole tiedossa, mitä näissä kahdessa muussa suunnitelmassa tarkalleen aiotaan tehdään, koska niistä ei ole päätöksiä. Kaikkien kolmen suunnitelman piti olla valmiina jo viimeistään viime syksynä.