Vihreiden puheenjohtajan Iiris Suomelan mielestä hallitus voisi esimerkiksi lisätä kannusteita, joita on sähköauton tai kaasuauton hankintaan tai energiaremontteihin.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela uskoo, että hallitus kyllä löytää keinot tarvittaviin päästövähennyksiin, jos osoittautuu, että niitä tarvitaan lisää.

HS kertoi perjantaina, että Ilmastopaneeli olisi vaatimassa hallitukselta merkittävästi lisätoimia, jotta hallituksen päästötavoite täyttyisi. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

HS:n lähteiden mukaan paneeli esittää todennäköisesti noin miljoonan tonnin edestä lisää toimenpiteitä. Tämä tietäisi hallitukselle todella vaikeita neuvotteluja, mikäli se aikoo toteuttaa ilmastopaneelin vaatimukset.

Ilmastopaneelilla oli vielä perjantaina kokous, joten HS:n lähteiden mukaan heidän ennen kokousta kuulemansa arvio voi vielä muuttua.

”Odotetaan tätä lopullista raporttia ja arviota, jotta tiedetään tarkemmin, millä sektoreilla mahdollisesti on tunnistettu haasteita ja toisaalta tiedetään myös, mikä se kokonaistaso on”, Suomela sanoo.

Hän sanoo, että hallituksella on kyllä takataskussaan vielä melko paljon sellaisia toimia, joita voitaisiin vielä ottaa käyttöön.

”Eli sinällään suhtaudun aika positiivisesti siihen, että kyllä me varmasti lisätoimia löydämme, jos niille asiantuntija-arvioiden pohjalta nähdään tarvetta.”

Keskustasta asiaa ei haluta vielä sen laajemmin kommentoida. Varapuheenjohtaja Petri Honkonen viestittää, että puolue haluaa useiden eri tutkimuslaitosten arviot ilmastotoimien riittävyydestä.

”Vasta kun ne saadaan, katsomme keskustassa, onko asiassa jotain uutta linjattavaa tai kommentoitavaa.”

Suomela uskoo, että mikäli uusia toimia tarvitaan, esimerkiksi tietyt veroratkaisut voisivat saada kohtuullisen suurta tukea hallituksen piirissä ja olla sellaisia, joilla ei ole kehysvaikutuksia.

”Voimme lisätä kannusteita, joita on vaikkapa sähköauton tai kaasuauton hankintaan tai energiaremontteihin”, hän sanoo.

Vihreät on esittänyt energiaremontteihin valtion takaamaa lainaa.

Suomela toteaa, että energiaomavaraisuuslainat helpottaisivat reagoimista myös energian korkeisiin hintoihin, kun tukea voisi saada siirtymään kohti puhdasta teknologiaa.

”Nyt olisi toki kiinnostavaa kuulla, mitä mieltä muut ovat vaikkapa verokannustinten parantamisesta tai näistä energiaomavaraisuuslainoista, mitä olemme jo pidempään esittäneet.”

Onko vihreiden näkemys, että hallituksen on neuvotteluissaan löydettävä päästövähennyksiksi koko asiantuntijoiden arvioima määrä, vai voiko tästä joustaa?

”Kokonaisuus ratkaisee. Katsomme asiantuntija-arvioiden kokonaisuuden, ja sen pohjalta sitten päätetään. On tärkeää, että se ilmastopolitiikan kokonaisuus oikeasti vie meitä kohti hiilineutraalia Suomea”, Suomela sanoo.

Ilmastopaneelin arvio on pohja hallituksen neuvotteluille. Hallitus sopi viime syksynä, että ilmastotoimien riittävyyttä tarkastellaan asiantuntija-arvioiden pohjalta maaliskuussa ja uusiin toimiin ryhdytään tarvittaessa. Ilmastonpaneelin lisäksi arvioita on pyydetty myös muilta asiantuntijatahoilta.

Vaikeutta hallituksen ilmastourakkaan tekee se, että energian hintojen nousu osuu jo nyt pahasti osaan kansalaisista. Kiivasta keskustelua käydään siitä, pitäisikö polttoaineiden tai sähkön kallistumisesta kärsiville osoittaa tukea. Energian hintaan vaikuttavat ratkaisut ovat siis hyvin vaikeita.

Keskustassa on esimerkiksi peruutettu aikaisemmin sovitusta niin sanotun jakeluvelvoitteen kiristämisestä, IS kertoi vastikään.

Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineen jakelijoille säädettyä velvoitetta toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita.

Juha Sipilän (kesk) hallitus päätti, että jakeluvelvoite nousee tieliikenteessä 18 prosentista 30 prosenttiin vuosina 2021–2029. Hallitus on suunnitellut, että jakeluvelvoite nousisi vuodesta 2030 alkaen edelleen 34 prosenttiin.

Tämä nostaisi edelleen jonkin verran polttoaineiden hintoja, hiljattaisessa selvityksessä arvioidaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että jakeluvelvoitteen aikataulua on tarkasteltava.

”Me olemme aikaisemmin sopineet, että tätä nostetaan 34 prosenttiin, mutta meidän on tätä aikataulua katsottava. Me emme missään nimessä omilla toimillamme halua vaikeuttaa tätä nykyistä tilannetta vaan päinvastoin helpottaa, ja sen vuoksi myös tämä jakeluvelvoite on sellainen asia, mitä me joudumme tarkastelemaan”, hän sanoi.

Suomela sanoo jakeluvelvoitteeseen liittyen, että on tärkeää huolehtia, että ilmastotoimien kokonaisuus pysyy linjassa.

”Jos jossain kohtaa löysätään, niin toisaalla pitää kiristää”, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että jakeluvelvoitteen kiristäminen on merkittävä ilmastotoimi, josta on jo linjattu. Neuvottelut vaikeutuisivat entisestään, jos siitä joustetaan.

”Jos lähdetään perumaan jo tehtyjä ilmastopäätöksiä, niin silloin tästä kokonaisuudesta tulee kyllä haastava.”