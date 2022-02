Hallituksen työllisyys­toimet jakavat mielipiteitä: ”Nyt on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä”

Euroistus vaikuttaa todennäköisesti erityisesti kunnallisen alan töihin, kuten varhaiskasvatuksen, opetuksen ja liikuntapalveluiden sijaisiin, arvioi Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

”Tämä on pääasiassa leikkauspatteristo”, luonnehtii Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski hallituksen perjantaina julkistamia työllisyystoimia.

”Päällimmäisenä on ajatus, että nyt on jouduttu tekemään niitä kipeitä päätöksiä, sellaisia joita on tähän asti vältelty.”

Yksi hallituksen julkistamista uudistuksista on ansiosidonnaisen päivärahan saamisen sitominen vastaisuudessa ansaittuun palkkaan eikä työtuntien määrään.

Haapakoski veikkaa, että euroistukseksi kutsuttu muutos vaikuttaa erityisesti kunnallisen alan töihin, kuten varhaiskasvatuksen, opetuksen ja liikuntapalveluiden sijaisiin, jotka ovat tehneet työtä 2–3 viikon pätkissä.

”Tähän joukkoon [muutos] voisi purra negatiivisesti sillä tavalla, etteivät he pysty enää yhtä lailla täyttämään työssäoloehtoa kuin ennen.”

Haapakoski arvelee, että uudistuksesta voivat hyötyä esimerkiksi yhden illan keikkatyöntekijät, kuten taiteilija ja muusikot.

Hallituksen päätöksen myötä sataprosenttisen palkkatuen käyttöä rajoitetaan. Palkkatuella ovat Haapakosken mukaan työllistäneet paljon esimerkiksi Suomen punainen risti (SPR) ja kierrätyskeskukset.

”Kierrätyskeskuksissa on ollut paljon myös kuntouttavaa työtoimintaa, joka on palkatonta. Onko nyt niin, että tämä joukko, joka on ennen tehnyt palkallisesti sitä hommaa, päätyy tekemään sitä palkatta?” Haapakoski kysyy.

”Osa on todella kuntoutuksen tarpeessa, mutta nyt kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiksi valuu sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole kuntoutuksen tarpeessa vaan heiltä vain puuttuu työpaikka.”

Suurimmat palkkatukeja käyttävät toimijat ovat Haapakosken mukaan tarjonneet monipuolisempaa palvelua työttömille, on pyritty rakentamaan polkua avoimille työmarkkinoille.

Muutoksella halutaan myös patistella työttömyysturvalla opiskelevia työnhakuun. Haapakoski epäilee, että työnhakuvelvoite saattaa vähentää omaehtoista opiskelua.

”Sitä voi miettiä, että toimiiko se oletetulla tavalla. Kuitenkin omaehtoinen opiskelu on suhteellisen hyvä tapa päästä työelämään, jos pystyy täydentämään omaa osaamista.”

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen sopimat 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavat työllisyystoimet ovat riittämättömät.

”Nyt päätetyt toimet ovat pisara meressä suhteessa rakenteellisten työllisyystoimien tarpeeseen ja julkisen talouden kestävyysvajeeseen”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Keskuskauppakamarin mielestä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa olisi pitänyt leikata ja porrastaa kaikilta pelkän euroistamisen sijaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) puolestaan kiittää hallitusta tiedotteessaan opintotuen tulorajojen korottamisesta sekä opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin panostamisesta.

“Tämä oli hyvä päätös, joka auttaa vuosittain noin 40 000 opiskelijaa, joilla tulorajat ovat johtaneet opintotuen takaisinperintään. Yksittäisen opiskelijan kannalta korotus tarkoittaa, että toimeentulon järjestämiseen, työntekoon ja kokemuksen hankkimiseen on entistä laajemmin vaihtoehtoja”, kiittää SYL:n puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev tiedotteessa.