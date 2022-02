Marin: Eurooppa on nyt paremmin varautunut Ukrainan tilanteen kärjistymiseen kuin Krimin miehityksen aikaan

Eurooppa on tällä hetkellä paljon paremmin varautunut Ukrainan tilanteen mahdolliseen pahenemiseen kuin 2014 Krimin miehityksen yhteydessä. Näin arvioi pääministeri Sanna Marin (sd).

”Olemme varautuneet kaikkiin tilanteisiin, kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin”, Marin sanoi sunnuntaina perinteisellä Pääministerin haastattelutunnilla Ylellä.

EU:lla on Marinin mukaan kyky ja mahdollisuus päättää toimista hyvin nopeasti ja tehokkaasti, mikäli Venäjä laajentaa sotilaallista toimintaa Ukrainassa.

”Olemme valmiita erittäin mittaviin, erittäin voimakkaisiin toimiin kumppanimaiden, muun muassa Yhdysvaltojen kanssa.”

Marinin mukaan kyse on taloudellisista pakotteista, henkilöpakotteiden laajentamisesta ja vientiin liittyvistä pakotteista.

Valmistelutyötä tehdään EU:ssa komission johdolla, ja työtä koordinoidaan myös muun muassa Yhdysvaltain kanssa. Tavoitteena Marinin mukaan on, että toimet ovat mahdollisimman tarkkaan koordinoituja, niin ettei eri maiden välille jäisi aukkoja.

Ukrainan tilanne on pääministerin mukaan huolestuttava ja vakava, ja tästä syystä Suomikin on kehottanut kansalaisiaan lähtemään pikaisesti Ukrainasta.

”Tämä tilanne on valitettavan jännitteinen ja jännittynyt koko ajan. Tietenkin kaikki toivomme varmasti rauhanomaista ratkaisua diplomaattisin tein.”

Marin korosti kyselytunnilla EU-maiden yhtenäisyyttä ja yhteistyötä Ukrainan tilannetta koskevien toimien suhteen. EU-maat koordinoivat hänen mukaansa myös matkustusrajoituksia. Tiedonvaihto on Marinin sanojen mukaan aktiivista ja sitä on käyty myös viikonlopun aikana.

Marin sai vastata myös kysymyksiin Venäjän mahdollisten vastapakotteiden vaikutuksista Suomeen. Niiden odotetaan osuvan Suomeen Venäjän naapurimaana monia muita maita ankarammin.

”Tie, jossa joutuisimme ottamaan käyttöön voimakkaita taloudellisia pakotteita, ei olisi helppo. Emme osaa sanoa, mihin vastatoimet kohdistuisivat”, pääministeri sanoi.

Marin myönsi, että Venäjän vastapakotteilla tulisi joka tapauksessa olemaan mittava vaikutus Suomen talouteen ja myös laajemmin Euroopan talouteen. Tilanne on Marinin mukaan kuitenkin pitkälti Venäjän käsissä. Jos Venäjä päättää loukata Ukrainan valtion suvereniteettia, EU:lla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä vastatoimiin.

EU:ssa on Marinin mukaan varauduttu myös siihen, että Venäjän mahdolliset vastatoimet kohdistuisivat energiaan.

”Perinteisesti energia on pyritty pitämään tämänkaltaisten toimien ulkopuolella johtuen erittäin vahvasta keskinäisriippuvuudesta. Varmasti myös Venäjällä on ymmärrys, että jos maa ottaisi vastatoimia energiapuolella käyttöön, seuraukset olisivat erittäin pitkäkantoisia. Silloin luottamus energian tuontiin Venäjältä voisi jopa romahtaa.”

Marinilta kysyttiin myös, miten Suomi auttaisi Ukrainaa, mikäli sotatoimet maassa laajenevat.

”Suomi tietenkin omalta osaltansa auttaa Ukrainaa tässä tilanteessa. Minusta on itsestään selvää, että Ukrainan itsemääräämisoikeutta, suvereniteettia on kunnioitettava.”

Marinin mukaan Suomi voisi antaa esimerkiksi rahallista tukea, mutta aseviennin osalta tilanne on mutkikkaampi. Marin kiisti haastattelussa, että aseiden osalta olisi kyse Venäjän pelosta.

”Olemme keskustelleet tykeistä. Ne on aikoinaan tuotu Saksasta, ja Suomi on ne sitten Virolle lahjoittanut. Saksa on katsonut, että niitä ei voitaisi Ukrainaan viedä.”

EU:ssa on Marinin mukaan keskusteltu muun muassa siitä, miten Ukrainan energiansaanti pystytään turvaamaan, jos Venäjä kohdistaa maahan aseellista toimintaa.