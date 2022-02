Halla-aho seuraa tehtävässä perussuomalaisten Mika Niikkoa, joka joutui eroamaan Ukrainaa ja Natoa koskeneen twiittinsä takia.

Eduskunnan Ulkoasiainvaliokunta siunasi keskiviikkona perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon valinnan valiokunnan puheenjohtajaksi.

Valinta tehtiin valiokunnan kokouksessa umpilipuin toimitetussa äänestyksessä. Halla-aho sai vaalissa 11 ääntä eli tarvittavan enemmistön. Kuusi jäsentä äänesti tyhjää.

Viime vuosina valiokunnan puheenjohtaja on valittu yksimielisesti ja ilman vastaavaa suljettua lippuäänestystä. Taustalla on eduskuntaryhmien välinen käytäntö, jossa ryhmät ovat jakaneet valiokuntien puheenjohtajuudet keskenään ja ryhmän valitsema henkilö tavataan valita tehtävään. Tällä kaudella ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus on kuulunut perussuomalaisille.

Sen, että asia meni Halla-ahon kohdalla lippuäänestykseen sekä tyhjien äänien määrän voikin tulkita jonkinlaiseksi protestiksi.

Halla-aho seuraa tehtävässä perussuomalaisten Mika Niikkoa, joka joutui eroamaan valiokunnan puheenjohtajan paikalta Ukrainaa ja Natoa koskeneen twiittinsä takia viime viikolla.