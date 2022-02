HS kysyi puolustusvaliokunnassa istuvilta kansanedustajilta, tulisiko Suomen toimittaa aseellista apua Ukrainalle.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet suhtautuvat varsin varauksellisesti keskusteltuun mahdollisesta aseavusta Ukrainalle.

HS kysyi asiaa kuuden suurimman puolueen edustajilta valiokunnassa. Samalla kysyttiin, tulisiko Suomen tukea Ukrainaa jollakin muulla tavalla.

Selkeää halua aseelliseen auttamiseen ei ollut kellään haastatelluista. Osa oli kuitenkin valmiita keskustelemaan asiasta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei Suomi vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin maihin.

Keskustelu mahdollisesta aseavusta on kuitenkin virinnyt viime aikoina, kun Euroopassa on kysytty, onko Venäjä hyökkäämässä Ukrainaan. Osa Euroopan maista on kertonut avustavansa Ukrainaa asein.

Näin ovat toimineet ainakin Britannia ja Baltian maat. Myös Tšekki ja Hollanti ovat suhtautuneet aseapuun myönteisesti.

Suomesta aseapua ei ole annettu. Keskustelua on käyty kenttätykeistä, joiden viemisestä Ukrainaan Viro on pyytänyt Suomelta lupaa. Viro on ostanut tykit Suomelta, ja Suomelle ne myi alun perin Saksa. Viro tarvitsee molempien luvan, ja Saksa on suhtautunut asiaan kielteisesti.

Ulkoasiainvaliokunnan johtoon nouseva Jussi Halla-aho (ps) peräänkuulutti keskustelua aseavusta viime viikolla.

”Suomella on tässä tietty virallinen linja, joka tietenkin voi elää. Keskustelua aiheesta on syytä käydä”, hän sanoi.

Hän sanoi myös henkilökohtaisella tasolla pitävänsä aseapua ”rauhan ylläpitämisen kannalta parhaana käytettävissä olevana keinona”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puolestaan kuvasi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla tilannetta mutkikkaaksi. Hän viittasi nimenomaan kenttätykkien vientiin. Marin ei ottanut aseavun antamiseen suoraa kantaa.

Hän sanoi, että Suomi voi tukea Ukrainaa esimerkiksi rahallisesti.

Lue lisää: Suomi ei vie aseita Ukrainaan, tutkijan mukaan syynä Venäjän-pelko – Ulko­politiikan konkari Tuomi­oja: Ei pidä ryhtyä ”sooloilemaan”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) vastaa HS:n kysymykseen aseavusta vain hyvin lyhyesti. Hän viittaa ennen muuta kysymykseen kenttätykeistä, joita Viro haluaa viedä.

”Luotan, että maan hallitus selvittää sen asian mahdollisuudet. Selvitystyö on menossa, että mikä on mahdollista ja mikä ei”, Kanerva sanoo.

Hän ei ota kantaa siihen, millä tavoin Ukrainaa tulisi ensi sijassa auttaa.

Ilkka Kanerva

Sdp:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen sanoo puolestaan suhtautuvansa hyvin varovaisesti ajatukseen aseavusta.

”Meillä on myös hallitusohjelmassa selkeä kirjaus siitä, että Suomi ei vie aseita konfliktialueille. Olisin hyvin varovainen erityisesti tällaisessa tilanteessa, jossa Euroopassa vastakkainasettelu on kiristymässä. Suomelle on eduksi, että me pidättäydymme tällaisen konfliktiasetelman ulkopuolella.”

Kimmo Kiljunen

Kiljunen sanoo, että jokaisella maalla on kysymykseen omat lähestymistapansa. Suomen pitkäaikainen linjaus on kuitenkin ollut välttää joutumista sotien osapuoleksi.

Kiljunen toteaa, että mikäli konflikti eskaloituisi, olisi Suomen annettava muunlaista apua.

”Totta kai humanitaarista apua ollaan valmiita antamaan, senhän täytyy olla selvä asia.”

Valiokunnan varapuheenjohtaja, perussuomalaisten Jari Ronkainen puolestaan pitää kysymystä aseavusta hankalana, koska sotaa käyviin maihin ei viedä aseapua.

”Tulkinta siitä, että onko Ukraina tällä hetkellä vielä sotaa käyvä maa, niin toisten mielestä on ja toisten mielestä ei”, hän sanoo.

”Tässä Ukrainan tilanteessa meidän pitää myös pohtia asiaa sitä kautta, että mitä sitten, jos Suomi olisi joskus pahana päivänä vastaavassa tilanteessa ja meille kaikki ilmoittaisivat, että te olette sotaa käyvä maa, emme me toimita teille aseita. Miten siitä selvitään?” Ronkainen miettii.

Jari Ronkainen

Hänen mielestään aseavusta on hyvä keskustella. Suomen ei tulisi tehdä linjauksiaan yksin vaan useamman maan kesken, hän uskoo.

”Itse näkisin, että Ukraina tulee tarvitsemaan apua. Oli se sitten Suomi tai joku muu joka apua antaa, Ukraina tulee tarvitsemaan apua jos kriisi pahenee.”

Ukrainan auttamiseksi Ronkainen itse ei kuitenkaan harkitsisi ensisijassa suoranaista aseapua vaan esimerkiksi lääkinnällisen avun ja materiaalien viemistä tai kuljetuskalustoa.

Myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne korostaa hallitusohjelman kirjausta siitä, ettei puolustusmateriaalia viedä sotaa käyville alueille. Se on hänestä perusteltu linja ja syystä ohjelmassa.

Atte Harjanne

Harjanne olisi kuitenkin Ukrainan tapauksessa valmis keskustelemaan myös aseavusta.

”Minusta on niin, että Ukrainan puolustuskyky on tilannetta vakauttava asia. Silloin sanoisin, että puolustustarvikeviennin kielto sotaa käyville alueille on kuitenkin lopulta keino eikä päämäärä vakaamman maailman eteen. Sen takia tästä on varmaan ihan paikallaan keskustella ja miettiä, minkälaista tukea Ukrainalle voidaan mahdollisesti osoittaa.”

Harjanteen mielestä Ukrainalle mahdollisesti annettavaa apua pitäisi harkita sen kautta, minkälaisia pyyntöjä asiasta tulee.

”Se voisi toki olla muutakin kuin puolustustarvikkeita, sekin on hyvä tiedostaa”, Harjanne sanoo.

Niin ikään vasemmistoliiton Markus Mustajärvi nostaa esiin hallitusohjelman linjauksen siitä, ettei Suomi vie puolustusmateriaalia sotaa käyvään maahan.

”Siitä pitää pitää kiinni”, hän sanoo.

Markus Mustajärvi

Mustajärvi korostaa, ettei kirjausta ole tehty sattumalta, vaan se on olemassa vastaavia tilanteita varten aivan tarkoituksella.

”Ei se ole näinkään, että poliittisten suhdanteiden mukaan alettaisiin vänkäämään hallitusohjelmaa joksikin toiseksi.”

Mustajärvestä aseapukeskustelun taustalla on yhdenmukaisuuden paine sen vuoksi, että monet Nato-maat ovat vieneet Ukrainaan myös aseellista apua.

”Tässä asiassa jos missä Suomen pitää olla johdonmukainen ja linjakas sen suhteen, että Ukrainassa on jo sitten niin monta osapuolta. Ja kyllä Suomen vahvuus on siinä, että se kykenee toimimaan välittäjänä eikä sodan osapuolena.”

Jos tarve on, voisi Suomi Mustajärven mielestä olla kansainvälisten järjestöjen kautta antamassa humanitaarista apua.

Keskustan Eeva Kalli ottaa asiaan kantaa lyhyesti viestillä. Hän toteaa, että Suomen saama pyyntö Virolle myytyjen tykkien luovuttamisesta on parhaillaan vientivalvontaprosessissa.

”Luotan, että asia tulee huolella käsitellyksi hallituksen päässä.”

Kallin mielestä on tärkeää, että Suomi tukee Ukrainaa.

”Ukraina tarvitsee monenlaista tukea, mihin liittyen yksi mahdollisuus on pääministerin eilen esille nostama ajatus taloudellisesta tuesta Ukrainalle.”