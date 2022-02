Virkamiehet ovat laskeneet viikonlopun aikana, mitkä toimet helpottaisivat nopeiten ja tehokkaimmin ihmisiä, joihin hintojen nousu kohdistuu pahiten.

Bensan hinta on noussut kovaa tahtia viime kuukausina.

Hallituspuolueiden johtavat ministerit eli niin sanottu viisikko neuvottelee maanantaina energian ja polttoaineiden hintojen noususta kärsivien kansalaisten tilanteen helpottamisesta.

HS:n hallituslähteiden mukaan päätöksiä saatetaan tehdä, mutta ne riippuvat myös siitä, ovatko virkamiehet saaneet laskelmansa ja ehdotuksensa valmiiksi.

Virkamiehet ovat laskeneet viikonlopun aikana, mitkä toimet helpottaisivat nopeiten ja tehokkaimmin ihmisiä, joihin hintojen nousu kohdistuu pahiten.

HS:n tietojen mukaan ratkaisuksi yritetään löytää ensisijaisesti täsmäkeinoja verotuksen kautta, koska veromuutokset eivät vaikuta niin sanottuun menokehykseen.

Hallitus päätti viime keväänä, ettei se saisi enää lisätä menoja leikkaamatta muualta.

HS:n tietojen mukaan neuvotteluissa käsitellään muun muassa yleistä polttoaineiden veroalea, jakeluvelvoitteen alentamista, työmatkavähennystä, jolla tuettaisiin pitkien matkojen työssäkäyntiä ja ammattidieselistä tehtävää veroalea tai -palautusta.

Ammattidieselin kohdalla ongelma on se, että EU-säädösten mukaan dieselveroa voi mahdollisesti alentaa keskimäärin vain 17 senttiä litralta.

Perussuomalaiset ovat esittäneet, että polttoaineiden verotusta pitää laskea. Viisikko saa arvion verojen alentamisen vaikutuksista, mutta ennakkokäsitys on, ettei laajaan polttoaineveroaleen turvauduta.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi jo toissa viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa, että polttoaineiden verotuksen lasku on kallis ratkaisu, joka ei kohdistu niihin, joihin bensan kallistuminen on iskenyt pahiten.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tyrmäsi eduskunnan kyselytunnilla torstaina perussuomalaisten vaatimukset polttoaineiden verotuksen tuntuvasta keventämisestä.

Hän kuitenkin lupasi, että hallitus tulee auttamaan polttoaineiden ja energian hinnan noususta kärsiviä suomalaisia täsmätoimilla.

Saarikko sanoi eduskunnassa, että 20 sentin alennus vähentäisi valtion verotuloja noin 800 miljoonaa euroa. Veroalella tuettaisiin yhtä lailla köyhiä kuin rikkaita autoilijoita.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi sunnuntaina, että yksi keino voisi olla niin sanotun jakeluvelvoitteen väliaikainen laskeminen nykyisestä 18 prosentin tasosta.

Marin kommentoi asiaa sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla.

”Voimmeko nyt tehdä muutoksia, jotka välittömästi helpottaisivat tilannetta jopa nykyisestä jakeluvelvoitteesta. Ja kuitenkin niin, että muutokset olisivat määräaikaisia”, Marin sanoi pääministeri haastattelutunnilla sunnuntaina.

Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tämä tehdään niin, että polttoaineiden jakelijoiden pitää sekoittaa polttoaineeseen myös biopolttoainetta.

Tänä vuonna prosenttiosuus on 18, mutta se on Juha Sipilän hallituksen päätöksen mukaisesti tarkoitus nostaa 30 prosenttiin vuonna 2029. Nykyhallitus on pohtinut nostavansa osuuden 34 prosenttiin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) sanoi lauantaina HS:n haastattelussa, ettei hän kannata jakeluvelvoitteen alentamista nykyisestä 18 prosentista. Kari kuitenkin sanoi, että vihreät kuuntelevat asiantuntijoita.

Jakeluvelvoitteen alentaminen ei välttämättä toimi nopeasti, sillä jakelijat ovat jo tehneet sopimukset nykyisen velvoitteen mukaisesti, jolloin hinnat eivät reagoisi vaikka hallitus velvoitetta pienentäisi.

Toisaalta biopolttoaineista on kova kysyntä ympäri maailmaa, joten jakelijat varmasti saisivat mahdolliset ylijääneet bioraaka-aineet kaupaksi.

Karin mukaan nyt kannattaisi pohtia muun muassa veronkevennystä työmatkatukiin.

HS:n tietojen mukaan tämä onkin viisikon pöydällä.

Viisikko keskustelee ainakin siitä, pitäisikö työmatkavähennyksen enimmäismäärää korottaa.

Perusuomalaiset, Liike Nyt ja kristillisdemokraatit ovat tehneet välikysymyksen polttoaineiden ja energiahintojen nopeasta noususta hallitukselle.

Välikysymys on opposition keino yrittää kaataa hallitus. Viimeksi kaatamisessa onnistuttiin vuonna 1958.