Ulkoministeri Haavisto: Ministeriöiden valmiustasoa on nostettu – ”Kriisitietoisuutta on hallituksessa paljon”

Ulkoministerin mukaan Suomi on varautunut Venäjän mahdollisen hyökkäyksen seurauksiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo Suomen hallituksen varautuneen mahdolliseen Ukrainan sodan eskaloitumiseen ja sen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin.

”Meillä on ministeriöissä tietysti nostettu valmiustasoa ja ministeriöt ovat päivittäneet keskenään normaaleita valmiustoimenpiteitä ja huoltovarmuuteen liittyvä toimenpiteitä. Tilanne on hallussa”, Haavisto vakuutti HS:lle maanantaina illalla.

Tämän viikon on ennakoitu olevan hyvin keskeinen siinä, mihin suuntaan Ukrainan kriisi ja sota on kääntymässä.

Yhdysvalloissa maan puolustusministeriö on viestittänyt, että Venäjällä olisi Ukrainan rajan läheisyydessä riittävästi joukkoja hyökkäystä varten.

”Totta kai meillä mietitään tällaisen tilanteen vaikutusta energiatalouteen ja mitä ongelmia siinä voisi olla ja muita tämän tyyppisiä asioita”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan ulkoministeriössä on varauduttu ja mietitty sitä, miten nopeassa kriisitilanteessa saataisiin Suomen kansalaiset turvaan Ukrainasta ja miten nopeasti se tapahtuisi.

”Kriisitietoisuutta on hallituksen piirissä paljon. Tästä on keskusteltu, ja tietysti tp-utva on kokoontunut. Todennäköisesti eri ministerit ja ministeriöt ovat aika hyvin kartalla omasta roolistaan tällaisessa tilanteessa.”

”Tp-utvalla” Haavisto viittaa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen valiokuntaan, joka kokoontuu tasavallan presidentin kanssa.

Ulkoministerin mukaan hallitus ja ministeriöt ovat joutuneet miettimään, mitä kaikkea mahdolliset sanktiot ja vastasanktiot voisivat laukaista ja miten niihin varaudutaan.

Kaikkia mahdollisia tilanteita ei voi kuitenkaan ennakoida. Haavisto ottaa esimerkiksi ukrainalaiset kausityöläiset Suomen maataloudessa. Kuinka heidän asiansa hoidettaisiin?

”Energiakysymykset on yksi kysymys. Sitten ovat erilaiset hybridi- ja kyberhyökkäykset, joihin nykyään kuuluu palveluiden lamauttamista. Tätä kykyä Venäjällä on, ja mitä jos sitä käytettäisiin? Kaikkeen pitää varautua.”

Suomi päivitti viime viikolla Ukrainan matkustustiedotteen tasolle ”poistu välittömästi maasta”. Mistä tämä johtui?

”Selvitimme perjantain kuluessa, kun erilaisia uhka-arvioita esitettiin, että jos tällä viikolla tulisi jotain sotatapahtumia tai jonkinlainen hyökkäys Ukrainaan, niin se merkitsisi aika nopeasti lentoliikenteeseen rajoituksia tai lentovuorojen peruutuksia”, Haavisto sanoo.

Suomi keskusteli muiden pohjoismaiden kanssa ja totesi, että Suomen kansalaisia olisi hyvä varoittaa ajoissa, että he ehtivät kaupallisille lennoille ajoissa.

”Uhan aikataulusta emme osaa itse antaa vahvaa arvioita, mutta erilaisia arvioita oli ilmassa, ja sen vuoksi annoimme suomalaisille kehotuksen poistua maasta.”

Suomen Kiovassa olevaan lähetystöön jää noin neljän hengen suomalainen miehitys, jonka varassa sen toiminta jatkuu.

Viime viikonlopun aikana ulkoministeriö on ottanut yhteyttä lähes kaikkiin noin 120 suomalaiseen, jotka ovat jättäneet etukäteen matkustusilmoituksen.

Haavisto muistuttaa, että viime syksynä tapahtunut Afganistanin ja Kabulin lentokentän pakolaiskriisi on monissa maissa vielä tuoreessa muistissa.

”Monilla valtioilla on se tilanne, mikä konkretisoitui Afganistanissa, että varoitetaanko ihmisiä liian aikaisin vai liian myöhään siitä, että nyt olisi lähdön hetki. Afganistanin suhteen monet eurooppalaiset maat katuvat sitä, että varoittivat liian myöhään. Tämä varmaan heijastuu Ukrainan tilanteeseen”, Haavisto arvelee.

”Se on yllättävän vereslihalla, että huolehdittiinko Afganistanissa omista kansalaisista riittävän ajoissa.”

Hyökkääkö Venäjä tällä viikolla Ukrainaan?

”En halua olla liian optimistinen, mutta näen hyvänä, että neuvottelu- ja keskusteluyhteys Venäjän ja lännen välillä jatkuu. Pidän hyvänä, että myös tällä viikolla on tärkeitä vierailuja Moskovaan.”

Haavisto viittaa siihen, että esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholtz matkustaa tiistaiksi Moskovaan. Hänen mukaansa myös Etyjin puheenjohtajamaan Puolan ulkoministeri olisi matkustamassa Moskovaan tällä viikolla.

”Vaikka sodan varoitusmerkkejä on ilmassa, ajattelen, että niin kauan kun keskustelut jatkuvat, niin on olemassa ainakin pieni mahdollisuus diplomaattiselle raiteelle”, hän sanoo.

”Tämän päivän viesteissä Moskovasta näytti olevan sen suuntaista ajattelua, että Yhdysvaltojen vastauksissa on ihan aitoa keskusteltavaa Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä.”

Ukraina joutui aikoinaan pakon edessä hyväksymään Minskin sopimukset. Ymmärrättekö Ukrainan vastentahtoista suhtautumista niihin nyt?

”Niissä perusperiaatteet ovat tärkeitä. Maiden rajat säilyvät ja raskasta aseistusta viedään maiden rajan läheisyydestä pois. Siinä on Venäjällekin velvoitteita ja Ukrainalle siitä, miten Itä-Ukrainan alueiden hallinto ratkaistaan”, Haavisto vastaa.

”Eikä Minskin sopimusta parempaa lähtökohtaa tällä hetkellä oikein ole. Jos lähdetään siitä, ettei niitä lähdetä soveltamaan, olisimme takaisin nollapisteessä ja hankalassa vaiheessa. Tämä on se syy, miksi Yhdysvallat ja EU puhuvat Minskin sopimuksien toteuttamisesta.”

Haavisto on huolissaan siitä, että Ukrainan ja Venäjän rajalla tapahtuu jokin vahinko, joka laukaisee taistelut.

”Riski järjettömästä tapahtumasta kasvaa kun sotajoukkoja kerääntyy ja joltakin pettää hermot. Voi olla, että joku ampuu ja tulee vastatoimenpide”, hän sanoo.

”Olen itse käynyt kontaktilinjalla ja nähnyt niitä mummoja, jotka kontaktilinjan yli tulevat eläkerahaansa hakemaan aivan karmeissa oloissa. Se on jatkuvaa inhimillistä kärsimystä sillä alueella. Nämä ihmiset eivät toivo mitään niin paljon kuin rauhaa.”