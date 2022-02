Hallituksessa neuvotellaan tukipaketista, jonka suuruus on alustavien laskelmien mukaan sata miljoonaa euroa.

Bensiinin hinta on noussut ripeään tahtiin.

Hallitus jatkaa tiistaina neuvotteluja keinoista, joilla helpotetaan energian ja polttoaineiden hintojen noususta kärsiviä kansalaisia.

Neuvotteluissa käsitellään muun muassa yleistä polttoaineiden veroalea, jakeluvelvoitteen alentamista, työmatkavähennystä, jolla tuettaisiin pitkien matkojen työssäkäyntiä ja ammattidieselistä tehtävää veroalea tai -palautusta.

HS:n tietojen mukaan tiistaina näytti siltä, että päätuki tulee todennäköisesti kohdistumaan työmatkavähennykseen.

Yksi keino on nostaa määräaikaisen työmatkavähennyksen enimmäismäärää. Toinen keino on alentaa vähennyksen omavastuuosuutta. Myös muita matkoihin liittyviä tukia on pohdinnassa.

Matkakulujen omavastuu on nyt 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 7 000 euroa.

Alustavien laskemien mukaan tukipaketin hinta voisi olla sadan miljoonan euron luokkaa.

Hallitus on nähnyt työmatkojen tukemisen tehokkaana ja realistisena vaihtoehtona.

Hallituksessa nähdään työmatkatuen kohdistuvan täsmällisemmin eniten kärsiviin toisin kuin yleinen energia- tai polttoaineiden veron lasku.

Polttoaineiden verotusta tuskin alennetaan, koska bensapumpulla vähänkään näkyvä alennus maksaisi 500–800 miljoonaa euroa.

Hallituksessa selvitetään parhaillaan, miten työmatkalaisia voitaisiin tukea jo tänä vuonna. Normaalisti vähennykset tehdään edeltävän vuoden verotuksesta.

Yksi keino on se, että verotuksen alennus huomioitaisiin jo tämän vuoden ennakkopidätyksessä.

Tuen suuruudesta ei ole etukäteen täyttä varmuutta, sillä ei ole tiedossa, kuinka moni tukea hakee. Alustavien laskelmien mukaan tuki työautoilijaa kohti voisi olla keskimäärin esimerkiksi yli sata euroa vuodessa.

Työmatkatuen saajia on satojatuhansia.

Laskelmat ovat kuitenkin vielä kesken ja luvut voivat muuttua. Päätökset energiatuista yritetään saada aikaan tällä viikolla.

HS:n tietojen mukaan ratkaisuksi yritetään löytää ensisijaisesti täsmäkeinoja verotuksen kautta, koska veromuutokset eivät vaikuta niin sanottuun menokehykseen.

Hallitus päätti viime keväänä, ettei se saisi enää lisätä menoja leikkaamatta muualta.

HS:n tietojen mukaan monissa hallituspuolueissa on suhtauduttu varsin myönteisesti ammattiautoilijoiden vaatimaan niin sanottuun halvempaan ammattidieseliin, mutta siitä tuskin tulee vielä tarkkoja päätöksiä.

Ammattidieseliin siirtymistä todennäköisesti aletaan kuitenkin valmistella.

Hallitus alkaa valmistella myös muita keinoja, joilla energiakriiseihin voidaan jatkossa reagoida. Yksi on rahallinen täsmätuki niille, joihin energian hintojen nousu pahiten osuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi sunnuntaina Ylellä pääministerin haastattelutunnilla, että yksi keino voisi olla niin sanotun jakeluvelvoitteen väliaikainen alentaminen nykyisestä 18 prosentin tasosta.

Jakeluvelvoitteen alentaminen on kuitenkin nyt vastatuulessa.

Hallituspuolueiden ydinministerit eli niin sanottu viisikko sai selvityksen, että jakeluvelvoitteen alentaminen ei ole ihan niin yksinkertainen toimi kuin aluksi näytti.

Jakeluvelvoitteen alentaminen ei välttämättä toimi nopeasti, sillä jakelijat ovat tehneet pitkiä sopimuksia nykyisen velvoitteen mukaisesti, jolloin hinnat eivät reagoisi vaikka hallitus velvoitetta pienentäisi.

Jakeluvelvoite on hallituksen keskeinen ympäristötoimi. Jos se aikoo alentaa sitä, sen pitäisi jo tänä vuonna etsiä korvaavia toimia jo mahdollisesti EU:n säännösten takia.

Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Tämä tehdään niin, että polttoaineiden jakelijoiden pitää sekoittaa polttoaineeseen myös biopolttoainetta.

Tänä vuonna prosenttiosuus on 19,5, mutta se on Juha Sipilän hallituksen päätöksen mukaisesti tarkoitus nostaa 30 prosenttiin vuonna 2029. Nykyhallitus on pohtinut nostavansa osuuden 34 prosenttiin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tyrmäsi eduskunnan kyselytunnilla torstaina perussuomalaisten vaatimukset polttoaineiden verotuksen tuntuvasta keventämisestä.

Saarikko sanoi eduskunnassa, että 20 sentin alennus vähentäisi valtion verotuloja noin 800 miljoonaa euroa. Veroalella tuettaisiin yhtä lailla köyhiä kuin rikkaita autoilijoita.

Perussuomalaiset, Liike Nyt ja kristillisdemokraatit ovat tehneet välikysymyksen polttoaineiden ja energiahintojen nopeasta noususta hallitukselle. Välikysymys on opposition keino yrittää kaataa hallitus.