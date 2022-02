HS:n kyselyssä pääministeri Sanna Marinin koronatoimiin on yhä tyytyväisiä enemmistö suomalaisista.

Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että koronaepidemian aikana tehdyt rajoitukset ovat kohdelleet eri ammatti- ja ihmisryhmiä epäreilusti.

Epäreiluina rajoituksia pitää 64 prosenttia ja reiluina 19 prosenttia, käy ilmi tuoreesta HS-gallupista. Kantaansa ei osannut kertoa 17 prosenttia vastaajista.

Epäreiluuden puolelle kallistuivat muita selvemmin varsinkin 40–59-vuotiaat, johtajat ja ylemmät toimihenkilöt sekä opiskelijat.

Vastauksissa näkyivät myös poliittiset mielipiteet. Poliittiseen vasemmistoon itsensä lukevista yli puolet eli 55 prosenttia pitää kohtelua epäreiluna, mutta oikeistosta ajattelee samoin vielä enemmän, liki 80 prosenttia.

Puoluekannatuksen mukainen ero on selvä: perussuomalaisisten kannattajista rajoituksia pitää epäreiluina 80 prosenttia mutta Sdp:n kannattajista vain puolet.

Koronarajoitusten reiluutta ei ole mitattu HS-gallupissa aiemmin. Sen sijaan tyytyväisyyttä pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa kysyttiin kansalta nyt yhdeksättä kertaa.

Suomalaisten enemmistö, 56 prosenttia, on yhä tyytyväinen Marinin koronatoimiin. Tyytyväisyydessä oli kolmen prosenttiyksikön nousua verrattuna joulukuun kyselyyn.

Joulukuun kysely tehtiin pian sen jälkeen kun oli käynyt ilmi, että Marin jatkoi iltaansa yökerhossa, vaikka oli kuullut altistuneensa koronavirukselle.

Alkuvuonna hallituksen koronatoimet ovat muuttuneet nopeaan tahtiin ja niiden johtajuuskin on ollut paikoin hukassa.

Poikkihallinnollista otetta parantamaan perustettiin uusi koronaministerityöryhmä. Ryhmän johtajaksi tuli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), mutta välillä johtoon vaadittiin myös pääministeriä, joka ei sitä halunnut.

Vasemmistopuolueiden tuki Marinille on ollut vahvaa koko pandemian ajan.

Pääministerin suosion hiipuminen on Kantar TNS:n tutkimusjohtajan Sakari Nurmelan mukaan johtunut siitä, että aiemmin Marinin työtä kehuneet kokoomuslaiset ja osa perussuomalaisistakin suhtautuvat häneen nyt kriittisemmin.

Silti useampi kuin joka kolmas kokoomuslainen kertoi yhä olevansa vähintään melko tyytyväinen pääministerin koronatoimiin.

Lähelle Marinin suosiota pandemian hoidossa yltävät opetusministeri Li Andersson (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), joiden pisteet – etenkin Anderssonin – ovat myös syksystä nousseet.

Keskustalaiset elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jäävät vähemmälle suosiolle. Kurvisen koronatoimiin tyytymättömien määrä on kasvanut syksystä.

Sen sijaan juuri ennen kyselyä vanhempainvapaalle jäänyttä Kiurua arvostettiin tuoreessa kyselyssä enemmän kuin viime syksynä, vaikka hän veti tiukkaa rajoituslinjaa hallituksessa loppuun asti.

HS-gallupiin sisältynyt kysymys ravintolarajoitusten luopumisajankohdan sopivuudesta osoittaa, että kansalaisten näkemykset aiheesta vaihtelevat siinä missä ministereidenkin.

Asiaa kysyttiin näin: ”Hallitus on päättänyt luopua ravintolarajoituksista 1. maaliskuuta alkaen ja suosittaa aluehallintovirastoja luopumaan kokoontumisrajoituksista. Onko rajoituksista luopuminen mielestäsi tehty liian myöhään, liian aikaisin vai onko se oikea-aikaista?”

Oikea-aikaisuuden kannalla oli 36 prosenttia, mutta 23 prosentin mielestä rajoitukset puretaan liian aikaisin ja 27 prosentin mielestä liian myöhään. Vailla mielipidettä sanoi olevansa 14 prosenttia.

”Missä tahansa väestöryhmissä mikä tahansa näistä näkemyksistä saa sijansa”, Nurmela tiivistää vastaajien taustan mukaiset vähäiset painotuserot.

Kansalaisten koronahuolen suuruuteen näyttävät sen sijaan vaikuttavan melkoisesti niin sukupuoli kuin ikäkin.

Asiaa kysyttiin näin: ”Kuinka paljon koronavirus huolestuttaa sinua tällä hetkellä?”

Huoli on jonkin verran vähentynyt, mutta joka toinen suomalainen on yhä huolissaan koronaviruksesta vähintään jonkin verran. Miehistä huolissaan on 43 prosenttia ja naisista 57 prosenttia. Enintään 30-vuotiaista vain kolmasosa on huolissaan mutta 60 vuotta täyttäneistä yli 60 prosenttia.

Puoluekannatuksen mukaan mitattuna koronapandemia huolettaa vähiten perussuomalaisia. Heistä vajaa kolmannes on siitä huolissaan.

Alkuvuosi on vähentänyt kansalaisten koronahuolta 14 prosenttiyksikköä joulukuuhun verrattuna.

Huolta on nyt mitattu yhdeksästi. Kuudella kerralla kansalaiset ovat olleet viruksesta enemmän huolissaan kuin nyt. Huoli on ollut vähäisempää kahdesti: viime syksynä ja epidemian alussa eli alkuvuodesta 2020.