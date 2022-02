Suomen tuki Ukrainalle vuosina 2014–2021 on ollut eri muodoissaan yli 70 miljoonaa euroa.

Suomi on tehnyt kertaluonteisen päätöksen neljän miljoonan euron lisätuen myöntämisestä Ukrainalle. Ulkoministeriö tiedotti asiasta torstaina.

Summasta kolme miljoonaa euroa on kehitysyhteistyömäärärahaa ja miljoona euroa humanitaarista apua.

Uutta rahoitusta Ukrainalle on väläytelty julkisuudessa viime päivinä. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd) viittasi taloudellisen avun mahdollisuuteen Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Kehitysyhteistyömäärärahoihin tuleva lisäys menee muun muassa Suomen jo nykyisin tukemalle Euroopan neuvoston Ukrainan toimintaohjelmalle.

Ohjelma keskittyy ulkoministeriön mukaan ihmisoikeuksien, oikeusvaltiokehityksen ja demokratian vahvistamiseen.

Puoli miljoonaa euroa ohjataan puolestaan Etyjin kautta Ukrainassa toimeenpantaviin hankkeisiin.

Lisäksi uusiin, vielä selvitettäviin, kehitysyhteistyöhankkeisiin varataan miljoona euroa ja kansainvälisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kautta ohjattavaan tukeen puoli miljoonaa euroa.

Humanitaarisen avun osalta valmistellaan SPR:n kautta kulkevaa miljoonan euron rahoitusta Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean (ICRC) operaatiolle Ukrainassa. Operaatio tukee Itä-Ukrainassa muun muassa ruoka- ja vesihuoltoa sekä terveyssektoria.

Ukrainan tukeminen taloudellisesti ei ole uutta. Ulkoministeriön mukaan Suomen tuki vuosina 2014–2021 on ollut yli 70 miljoonaa euroa.

Ukrainaa on tuettu niin kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen miinatoiminnan, humanitaarisen avun kuin Euroopan neuvoston, kansalaisjärjestöjen ja Nato-rahastojen kautta.

Suomella on Ukrainassa käynnissä olevia kehitysyhteistyöhankkeita liittyen koulutukseen, oikeusvaltioon, energiaturvallisuuteen ja ilmastokestävyyteen.

Esimerkiksi koulutuksen osalta Suomi on tukenut Ukrainassa peruskoulu-uudistusta ja ammatillista koulutusta.

Neljän miljoonan uusi tukisumma on verraten pieni, jos sen suhteuttaa esimerkiksi koko vuoden kehitysyhteistyöbudjettiin, joka on 1 275 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi Ukrainalle viime vuosina myönnettyyn kehitysyhteistyörahoitukseen nähden uuden tuen määrä on merkittävämpi. Viime vuonna Ukrainaan suunnattu kehitysyhteistyörahoitus oli kuusi miljoonaa euroa ja tänä vuonna se on seitsemän miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 ja 2024 on suunniteltu kahdeksan miljoonan euron summaa.

Uusi rahoitus on tarkoitus siis antaa jo suunniteltujen summien lisäksi. Kyse on sisäisestä siirrosta, ei lisäyksestä esimerkiksi kehitysyhteistyöbudjettiin.

