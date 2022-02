Helmikuussa 2003 suurmielenosoitus keräsi 15 000 suomalaista Helsingin kaduille osoittamaan mieltään. Mielenosoitus lähti liikkeelle Rautatientorilta ja päättyi lopulta Yhdysvaltain ja Britannian suurlähetystöjen eteen.

Pysäyttäkää sota, ei iskua Irakiin -mielenosoitus vastusti Yhdysvaltain johtaman liittouman hyökkäysaikeita Irakiin. Sotaa perusteltiin muun muassa väitteillä Irakin joukkotuhoaseista. Yhdysvaltain johtamat joukot hyökkäsivät Irakiin maaliskuussa 2003 ja sota kesti vuoteen 2010. Joukkotuhoaseita ei löytynyt.

Irakin sodan vastainen mielenosoitus kokosi 15000 ihmistä osoittamaan mieltään Helsingin keskustaan 15. helmikuuta 2003.

Nyt, 19 vuotta myöhemmin, sodan uhka on Ukrainan yllä.

Venäjä on kasannut Ukrainan rajan läheisyyteen massiiviset taisteluosastot, tykistöä, ohjuksia ja panssaroituja ajoneuvoja. Yhdysvallat on varoittanut Venäjän olevan valmiudessa hyökkäämään Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Maanantaina Helsingissä järjestettiin mielenosoitus, joka vaati rauhaa Ukrainaan. Tehtaankadulla Venäjän suurlähetystön lähellä järjestettyyn mielenosoitukseen tuli poliisin mukaan noin 50 osallistujaa.

Miksi Ukrainan tilanne ei saa kansalaisia osoittamaan mieltään ollenkaan samassa mittakaavassa kuin Irakin sodan alla?

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaisen mukaan yhtä syytä sille, miksi Yhdysvaltojen Irak-politiikka sai Suomessa ihmiset paremmin liikkeelle kuin Venäjän uhittelu, ei löydy. Syytä voidaan kuitenkin lähteä hakemaan maailmanlaajuisesta Irakin sotaa vastustaneesta liikehdinnästä.

Suomalaiset eivät olleet ainoita 15. helmikuuta 2003 mieltään osoittaneita. BBC:n mukaan samalla asialla oli yhteensä kuudesta kymmeneen miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Tätä pidetään yhä maailmanhistorian suurimmista samanaikaisesti kaduilla tapahtuneista mielenosoituksista.

Teivaisen mukaan erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet olivat tuolloin nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä keskenään mielenosoituksia järjestäessään.

”Kun mielenosoituksia järjestettiin samaan aikaan eri puolilla maailmaa, mielenosoittajat kokivat suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ihmiset tunsivat olevansa osana ihmiskuntaa osoittamassa moraalipaheksuntaa Yhdysvaltojen sotapolitiikkaa kohtaan.”

Tuolloin järjestetty mielenosoitus oli myös osa 1990-luvun lopulla Maailman kauppajärjestön Seattlen huippukokouksen yhteydessä järjestetyistä mielenilmauksista alkanutta globalisaatiota ja imperialismia vastustaneiden mielenosoitusten jatkumoa.

”2000-luvun alussa mielenosoituksilla oli kova noste, jota myös media edesauttoi nostamalla niitä laajasti esille”, Teivainen toteaa.

Toinen syy voi Teivaisen mukaan löytyä Venäjän epädemokraattisuudesta. Siinä missä kansalaisjärjestöt saattavat kokea, että Yhdysvaltojen toimiin on mahdollista vaikuttaa mieltä osoittamalla, Venäjään kohdistuviin vaikutusyrityksiin suhtaudutaan pessimistisemmin.

”Yhdysvaltojen poliittisessa kulttuurissa on Vietnamin sodan vastaisen liikkeen myötä ollut sellainen ajatus, että jopa sotiin tai ainakin niitä ympäröivään poliittiseen ilmapiiriin voidaan vaikuttaa. Tällaiset kokemukset kannustavat osoittamaan mieltä myös myöhemmin”, Teivainen kuvailee.

Venäjän valtiolliseen toimintaan kohdistuvissa mielenosoituksissa ei vastaavalla tavalla ole saatu merkittäviä tuloksia aikaan. Venäjällä vapaus osoittaa mieltä ei liioin ole länsimaisella tasolla: mielenosoitukset saattavat sen sijaan johtaa pahoinpitelyihin ja kovakouraisiin kiinniottoihin.

Irakin sotaa vastustaneet mielenosoittajat eivät kerääntyneet vain Helsinkiin. Mielenosoittajia Tampereen Keskustorilla 15. helmikuuta 2003.

Kolmatta keskeistä syytä täytyy hakea mielenosoitusten tavoitteista. Kun Irakin sodan vastainen mielenosoitus helmikuussa 2003 järjestettiin, pyrittiin sillä paitsi tarjoamaan tukea Irakille Yhdysvaltoja vastaan, myös vaatimaan Suomen ulkopoliittiselta johdolta Yhdysvaltojen toimien tuomitsemista.

Teivaisen mukaan tällainen moraalipaheksunta ei ole samalla tavalla kuulunut Suomen ja Venäjän väliseen ulkopoliittiseen suhteeseen.

”Suomessa on perinteisesti ajateltu idänpolitiikan olevan sellainen osa-alue, joka on haluttu jättää harkittavaksi ulkopoliittisen johdon käsiin. Ulkopoliittisen johdon lausunnoissa on puolestaan ollut tiettyä varovaisuutta Paasikiven ja Kekkosen ajoilta lähtien: ei ole haluttu turhaan lähteä ärsyttämään”, Teivainen toteaa.

Suomessa ulkopoliittinen johtajuus varsinkin Venäjään liittyvissä kysymyksissä on pitkälti kulminoitunut tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, joka johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Kun katsoo Niinistön kannatuslukuja, voi havaita, että linjaa on kansan parissa pidetty onnistuneena. Viime vuonna kaikkiaan 90 prosenttia suomalaista arvioi, että Niinistö on onnistunut tehtävissään joko erittäin tai melko hyvin.

”Kansan parissa tunnutaan siis ajattelevan, että Suomen linja Venäjän ja Ukrainan väliseen tilanteeseen näkyy parhaiten, kun Niinistö saa toimia diplomaattisella tasolla omaan rauhalliseen tahtiinsa”, Teivainen sanoo.

”Voi olla, että jos ulkopoliittinen johto olisi Mika Niikon kommenttien linjoilla, olisi mielenosoitusintokin hieman erilaista.”

Niikko erosi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta aiemmin helmikuussa, kun hänen Ukrainaan ja Natoon liittyvistä kommenteistaan nousi kovaa kritiikkiä.

Mielenosoittajat vaativat rauhaa Ukrainaan Venäjän suurlähetystön edustalla maanantaina. Väkijoukko oli huomattavasti Irakin sotaa 2000-luvun alussa vastustaneita pienempi.

Näiden kolmen syyn lisäksi mielenosoitusintoon vaikuttavat Teivaisen mukaan lukuisat muut pienemmät syyt. Esimerkiksi huono sää ja yhä käynnissä oleva koronaviruspandemia ovat voineet vaikeuttaa mielenosoitusten järjestämistä.

”Onnistuneissa mielenosoituksissa on usein karnevaalimeininkiä mukana. Sellaista voi olla vaikeampi löytää räntäsateessa keskellä maailmanlaajuista pandemiaa. Mutta ne ovat loppupelissä pikkutekijöitä. Jos halua lähteä kadulle löytyy riittävästi, kyllä ihmiset myös lähtevät”, Teivainen toteaa.