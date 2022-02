Tutkimusjohtaja Sakari Nurmelan mukaan sekä perussuomalaisten että keskustan kannatusmuutos selittyy pitkälti tammikuun lopulla järjestettyjen aluevaalien tuloksella.

Keskiviikkona julkaistu HS:n eduskuntavaalikannatusmittaus antoi aihetta iloon erityisesti keskustalle, jonka kannatus nousi edelliseen mittaukseen nähden 2,1 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatus laski saman verran.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, ettei yllättynyt puolueen laskusta. Perussuomalaisten kannatus väheni tuntuvasti jo Ylen aikaisemmin ilmestyneessä mittauksessa. Hänen mukaansa aluevaaleilla on suuri merkitys kannatuksen laskuun.

”On aivan selvää, että perussuomalaiset ei onnistunut aluevaaleissa niin hyvin, kuin olisi pitänyt. Emme saaneet omia kannattajiamme liikkeelle. Mitä olisimme voineet tehdä toisin? Toki puolueessa nämä keskustelut on käyty, mutta emme käy niitä mediassa”, Purra totesi.

Hänen mukaansa kannatuslasku ei kuitenkaan tarkoita, että perussuomalaisten elintila olisi kaventunut tai että puolueen linjassa olisi ongelmia.

”Avainteemamme ovat hyvin ajankohtaisia, eikä meillä ole tarvetta lähteä niitä tarkastelemaan tai muuttamaan”, Purra korosti.

Sakari Nurmela

Kyselyn HS:n pyynnöstä tehneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela vahvistaa Purran näkemyksen aluevaalien vaikutuksesta. Hänen mukaansa kummankin puolueen kannatusmuutosta selittävät aluevaalit.

”Keskusta sai hyvän menestyksen aluevaaleissa ja näyttää siltä, että sieltä tullut hyvä tunne kantaa edelleen myös gallup-tuloksissa ja vahvistaa eduskuntavaalikannatusta siitä, mitä se oli ennen aluevaaleja”, Nurmela sanoo.

”Perussuomalaisilla oli vastaavanlainen tilanne viime eduskuntavaalien jälkeen, kun kannatus oli huippulukemissa. Sen jälkeen kuntavaalitulos oli jo heikompi, kuin mitä puolueessa toivottiin ja aluevaalitulos oli puolestaan varmasti pettymys.”

Nurmelan mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että äänestäjät olisivat siirtyneet keskustasta kannattamaan perussuomalaisia. Sen sijaan näyttäisi siltä, että nyt keskustaa kannattaneista moni oli katsomossa vielä ennen aluevaaleja. Vastaavalla tavalla perussuomalaisten kannattajia on nyt heikon aluevaalituloksen myötä siirtynyt entistä enemmän katsomoon.

”Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä kokoomus sen sijaan hyötyy perussuomalaisten kustannuksella”, Nurmela toteaa kokoomuksen kannatuskasvuun viitaten.

Kannatuksen vuotoa kokoomuksen suuntaan Riikka Purra ei pitänyt erityisen merkittävänä kokonaiskuvan kannalta.

”Olemme viime vuosina keränneet kannattajia kokoomuksesta, keskustasta ja Sdp:stä ja joskus siirtymiä on myös toiseen suuntaan. Kokoomus on ollut merkittävässä kannatusjohdossa jo pitkään ja aallon harjalla on helppo kulkea.”

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen kertoo puolestaan iloitsevansa puolueensa hyvästä kannatusvireestä.

”Kyllä on hyvä fiilis, kun pitkästä aikaa on tällainen reipas nousu gallupissa. Kyllähän siitä kenttä ja kaikki, ketkä tämän hyväksi työtä tekevät, ovat iloisia ja kiitollisia.”

Petri Honkonen (kesk)

Hänen mukaansa tulos kertoo erityisesti siitä, että puolueen äänestäjiä kiinnostaa ”ruisleipä­politiikka”.

”Eli lähi­palvelu- ja perus­asiat: riittääkö rahat ruokaan ja polttoaineeseen, ne selvästi kiinnostavat meidän kannattajia. Näistä aiomme jatkossakin pitää kiinni. Silloin kun politiikan keskustelun keskiössä on maahanmuuttajat ja kasvisruokapäivät, ei se keskustan kannattajia kiinnosta”, Honkonen täsmentää.

Entä miten keskustan hyvä kannatusvire vaikuttaa ajoittain vaivalloiselta vaikuttaneeseen hallitustyöskentelyyn? Honkosen mukaan ei mitenkään.

”Hallitustyöskentely ja sen haasteet ovat enemmän kiinni asioista ja asioihin liittyvistä erimielisyyksistä, kuin puolueiden sisäisistä kysymyksistä”, Honkonen väittää.

”Samanlaisella itsevarmuudella kuin tähänkin asti pidämme omista kannoistamme siis kiinni.”

Tutkimusjohtaja Sakari Nurmelan mukaan liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä muutoksista ei voi vetää, mutta hän muistuttaa, että eduskuntavaalit lähestyvät kovaa tahtia.

Erityisesti tämä voi asettaa paineita perussuomalaisille, joiden potentiaaliset kannattajat eroavat muiden puolueiden potentiaalisista kannattajista Nurmelan mukaan siten, että he eivät lähde välttämättä automaattisesti äänestämään.

”Heidän innostamisensa vaatii sellaista tunteisiin menevää argumentaatiota, jota kunta- ja aluevaaleissa ei oikein ole saatu toimimaan. Eduskuntavaaleissa se on kuitenkin vaikuttanut olevan helpompaa”, Nurmela sanoo ja viittaa puolueen aikaisempiin hyviin eduskuntavaalituloksiin.