Saksan suurlähetystö Scholzin Nato-lausunnosta syntyneestä kohusta: ”Keskustelua on käyty asiasta, joka ei vastaa Saksan poliittista linjaa”

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin Naton itälaajenemiseen liittyvät kommentit herättivät Suomessa kysymyksiä. Lähetystön mukaan vapaan liittoutumisen periaate ei ole neuvoteltavissa.

”Mitä tulee Naton itälaajenemiseen, on aika erikoinen tilanne, sillä se ei ole lainkaan päiväjärjestyksessä ja kaikki tietävät sen tarkalleen”, Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa tiistaina. Hän jatkoi Putiniin viitaten: ”Se ei ole aihe, joka meitä tulee virkaurallamme vastaan, niin kauan kuin ne jatkuvat.”

Saksan suurlähetystö Helsingissä otti keskiviikkona kantaa liittokansleri Olaf Scholzin tiistaisen Nato-lausunnon herättämään keskusteluun.

Lähetystön mielestä keskustelu on johtanut harhaan.

”Täällä on käyty keskustelua asiasta, jota ei sanottu ja joka ei vastaa Saksan poliittista linjaa”, se viestittää Twitterissä.

”Selvyyden vuoksi: Ukrainalla on suvereeni oikeus hakea Naton jäsenyyttä, kuten Saksan liittokansleri ja ulkoministeri ovat todenneet useaan otteeseen”, lähetystö kirjoittaa.

”Liittokansleri painotti jo Kiovan vierailullaan selkeästi, etteivät Helsingin perusperiaatteet, eli mm. vapaan liittoutumisen periaate, ole neuvoteltavissa.”

Liittokansleri Scholz sanoi tiistaina Moskovassa, että Naton itälaajentumista ei ole tiedossa hänen tai Putinin virkakaudella.

Tämä herätti Suomessa kysymyksiä siitä, tarkoittiko Scholtz ettei Suomellakaan olisi mahdollisuutta halutessaan päästä Naton jäseneksi lähivuosina.

Venäjä on vaatinut, että Natoon ei liittyisi uusia maita Itä-Euroopasta, Ukraina mukaan lukien. Se on kasannut huomattavan määrän joukkoja Ukrainan rajalle, minkä seurauksena sodan uhka Euroopassa on kasvanut.

Yhdysvallat ja Nato eivät ole antaneet lupauksia Naton leviämisen pysähtymisestä.

Myös Suomi on korostanut, että se säilyttää mahdollisuutensa hakea Nato-jäsenyyttä.