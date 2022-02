EU:n jäsenmaat pitivät torstaina epävirallisen kokouksen Ukrainan tilanteesta ennen EU:n ja Afrikan huippukokousta.

Bryssel

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat olivat torstaina koolla käsittelemässä sodan kasvanutta uhkaa Euroopassa. Epävirallinen kokous järjestettiin ennen EU-maiden johtajien ja Afrikan unionin jäsenmaiden välistä huippukokousta.

Kokoukseen osallistuneen pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kokouksessa käytiin läpi Ukrainan tilannetta ja Venäjän toimintaa sekä kuultiin tietoja komissiossa tehdystä pakotteita koskevasta valmistelusta.

Äskettäin Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavanneet Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävivät tapaamisten sisältöä läpi muille EU-johtajille.

”(Pakote)paketti on erittäin pitkälle valmisteltu, sanoisin että se on loppusuoralla. Kokonaisuutta on valmisteltu Yhdysvaltain ja muiden kumppaneiden kanssa, myös Suomi on aktiivisesti osallistunut valmistelutyöhön”, Marin kertoi saapuessaan EU:n ja Afrikan huippukokoukseen.

”EU-maat ovat yhtenäisiä ja on tärkeää, että mikäli Venäjä laajentaa sotilaallista toimintaansa, olemme valmiita toimimaan erittäin nopeasti ja voimakkaasti. Mielestäni yhteinen tahto tältä osin on erittäin vahva.”

Marinin mukaan torstain tiedot Itä-Ukrainasta ovat huolestuttavia.

Lue lisää: Sekä separatistit että Ukrainan armeija syyttävät toisiaan pommituksista Itä-Ukrainassa – Etyjin tarkkailijat ovat havainneet useita kranaatti-iskuja

”Oleellista on, ettei provosoiduta. Seuraamme tarkasti tilannetta, haluamme saada oikeaa tietoa eikä pelkkiä huhupuheita. Mikäli tilanne sen vaatii, EU on valmis toimimaan ja reagoimaan, mutta tässä vaiheessa ehkä vielä malttia tarvitaan.”

Huippukokouksen varsinainen syy on tapaaminen Afrikan johtajien kanssa, mitä Marinin mukaan on odotettu jo vuodesta 2020. Kokous on lykkääntynyt koronapandemian takia.

EU-johtajien ja Afrikan maiden huippukokous jatkuu perjantaina. Paikalla on 27 EU-johtajaa ja noin neljäkymmentä johtajaa Afrikan unionin maista.

Lue lisää: EU:n ja Afrikan huippu­kokous alkaa – komissaari Jutta Urpilaisen mielestä Euroopalla on ”moraalinen velvollisuus” auttaa Afrikkaa

Huippukokoukseen saapunut Italian pääministeri Mario Draghi kertoi medialle, että EU-johtajat pyrkivät edesauttamaan Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin tapaamista.

Draghin mukaan Zelenskyi oli pyytänyt tähän tukea Italialta, ja pyyntö välitettiin epävirallisessa kokouksessa myös muille EU-johtajille.