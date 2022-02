Halla-ahon vanhat tekstit nousivat jälleen esiin keskiviikkona. Rkp:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi yhdeksi syyksi äänestää tyhjää ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan vaalissa sen, mitä Halla-aho oli kirjoittanut ”vihervasemmistolaisten” raiskaamisesta Scripta-blogissaan vuonna 2006.

Mitä ulkoasiainvaliokunnan tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) kirjoitti vuosia sitten ”vihervasemmistolaisten maailmanparantajien” raiskauksista ja mitä ei?

Vanhat tekstit nousivat jälleen esiin keskiviikkona, kun Rkp:n kansanedustaja Eva Biaudet kertoi yhdeksi syyksi äänestää tyhjää ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan vaalissa sen, mitä Halla-aho oli kirjoittanut Scripta-blogissaan vuonna 2006.

Biaudet sanoi myös, että Halla-aho oli maahanmuuttoa ja raiskauksia käsittelevän kirjoituksensa yhteydessä maininnut hänet nimeltä eikä koskaan pahoitellut asiaa.

Halla-aho kiisti keskiviikkona HS:lle, että Biaudet’n nimi olisi mainittu tässä yhteydessä. Hän piti vanhojen kirjoitustensa esiin nostamista ”pakkoliikkeenomaisena refleksinä”. Hän sanoi myös, ettei ole harkinnut anteeksipyyntöä Biaudet’lle.

HS kävi läpi kirjoitusten versiot ja sen, mitä Halla-aho ja Biaudet ovat asiasta sanoneet.

Halla-ahon ”Monikulttuurisuus ja nainen” -otsikoitu teksti vuodelta 2006 löytyy yhä Scripta-blogista, mutta siinä ei ole mainittu nimeltä Biaudet’ta.

Halla-aho kirjoittaa:

Kollektiivisessa närkästyksessäni huomaan välillä, että minun on vaikea tuntea aitoa sympatiaa näiden rikosten uhreja kohtaan. Tunnen houkutusta ajatella, että naiset saavat sitä, mitä pyytävät. Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan.

HS etsi tekstin aiemman version verkkokirjasto Internet Archivesta. Samassa kohdassa on mainittu nimeltä sekä Biaudet että muita.

Näin aiemmassa versiossa lukee:

Kollektiivisessa närkästyksessäni huomaan välillä, että minun on vaikea tuntea aitoa sympatiaa näiden rikosten uhreja kohtaan. Tunnen houkutusta ajatella, että naiset saavat sitä, mitä pyytävät. Yritän kuitenkin olla ajattelematta näin. Koska kaikki naiset eivät ole sellaisia kuin Virtanen, Biaudet ja Filatov. Raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään. Koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi, toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Mieluummin he kuin joku muu. Heihin ei tehoa mikään muu kuin se, että monikulttuuri osuu omaan nilkkaan.

Blogia on editoitu Internet Archiveen jääneiden versioiden perusteella vuonna 2018.

HS haastatteli Biaudet’ta keskiviikkona.

Näin Biaudet sanoi:

”En voi sille mitään, että se vielä vaikuttaa, että hän on julkisuudessa, niissä Scripta-kirjoituksissaan toivonut hänen poliittisten vastustajiensa […] että he ansaitsevat tulla raiskatuksi. Eikä hän koskaan ole halunnut vetää takaisin tai pyytää anteeksi. Hän ei koe, että siinä on mitään ongelmaa ja on nimennyt minut ja [Sdp:n Tarja] Filatovin näihin naisiin.”

”Kyllä minun mielestäni on hyvin vaikeaa, ihan noin yhteisöllisestikin ajatella, että minun pitäisi tuntea luottamusta sellaista henkilöä kohtaan.”

Eva Biaudet (r)

HS kysyi Halla-aholta keskiviikkona: ”Kirjoituksen aiemmassa versiossa mainittiin nimeltä muun muassa Biaudet, minkä takia?”

Näin Halla-aho vastasi:

”No ei sitä ainakaan tässä yhteydessä ole mainittu, en muista että olisi mainittu ollenkaan. Onko teillä jokin semmoinen versio siitä, jossa hänet mainitaan?”

”Tiedän, että tässä yhteydessä hänen nimeään ei ole mainittu.”

HS yritti tavoittaa Halla-ahoa torstaina selventämään asiaa. Hän ei vastannut soittopyyntöön vedoten kiireiseen aikatauluunsa. Sen sijaan hän vastasi HS:lle tekstiviestitse.

HS kysyi Halla-aholta, miksi hän kiisti keskiviikkona Biaudet’n nimen mainitsemisen, vaikka blogitekstin aiemmassa versiossa se mainitaan.

Näin Halla-aho vastasi:

”Kyllä siinä mainittiin Biaudet ja eräitä muita henkilöitä, mutta ei siinä toivottu heidän raiskatuksi tulemistaan kuten väite näyttää nyt kuuluvan.”

”Siinä todettiin, että kaikki naiset eivät suhtaudu maahanmuuttoon kuten mainitut henkilöt ja ettei naisia siksi voi syyttää haittamaahanmuuton lieveilmiöistä. Toisaalta olen vuosien saatossa havainnut, että tämän asian selittäminen on turhaa, joten lopetan osaltani tähän.”

HS kysyi myös, miksi Biaudet’n nimi poistettiin vuonna 2018.

Näin Halla-aho viestitti:

”En muistanut siinä kohdassa, että olin poistanut nimet kirjoituksesta. Varmaankin siksi, että huomasin, miten tekstiä halutaan lukea.”