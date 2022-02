Hallitus pyrkii tiettävästi myös hakemaan kiinteistöveron vapautusta maatalouden tuotantorakennuksille.

STT:n tietojen mukaan hallitus on tekemässä korotuksia työmatkavähennykseen. Tarkoituksena on korottaa sekä enimmäismäärää että henkilöautojen kilometrikohtaista vähennystä. Kyse olisi määräaikaisesta korotuksesta tälle vuodelle.

Aiemmin torstaina valtiovarainministeriö tiedotti, että hallitus on linjannut keinoista, joilla pyritään vastaamaan energian hintojen nousuun. Keinoista kertoo perjantaina tarkemmin tiedotustilaisuudessa kello 10 valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana. STT:n tietojen mukaan työmatkavähennys olisi keskeinen toimi tukipaketissa.

Työmatkavähennys on verotuksen yhteydessä saatava etu palkansaajalle. Sen avulla voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakustannuksia. Tällä hetkellä ensimmäiset 750 euroa ovat palkansaajan kontolla, mutta tämän jälkeen kustannuksia voi vähentää 7 000 euroon asti. Verohallinnon mukaan maksimivähennyksen teki vajaat 26 000 suomalaista vuonna 2020.

Työmatkavähennys on tiettävästi sellainen toimi, jota on yleisesti pidetty hallituspuolueissa tehokkaana ja tämänhetkiseen tarkoitukseen sopivana.

Lisäksi hallitus pyrkii STT:n tietojen mukaan hakemaan kiinteistöveron vapautusta maatalouden tuotantorakennuksille. Vapautus koskisi tätä vuotta. Tiettävästi on epävarmaa, hyväksyykö EU muutoksen. Jos EU ei hyväksy muutosta, hallitus on STT:n tietojen mukaan valmistautunut etsimään toista vastaavaa toimenpidettä.

Hallituksen tavoitteena on ollut auttaa erityisesti niitä suomalaisia, jotka kärsivät polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta eniten. Tavoitteena on myös ollut, että mahdolliset tukitoimet saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, että on haastavaa löytää keinoja, jotka purisivat mahdollisimman nopeasti ja ettei niihin jouduttaisi käyttämään kohtuuttomasti julkisia varoja.

Hallituslähteistä kerrotaan, että myös muita toimia ryhdytään valmistelemaan. Ammattidieselin käyttöönotto on tiettävästi yksi niistä. Lisäksi hallitus tiettävästi valmistelee lainatakausmallia kotitalouksien ilmastoystävällisten investointien tukemiseen.

Hintakeskustelu on vellonut julkisuudessa jo muutaman viikon, joten poliittista painetta sen pikaiselle ratkaisemiselle on ehtinyt kertyä. Perussuomalaisten alulle laittama välikysymys polttoaineiden ja sähkön kohonneista hinnoista on hallituksen vastattavana eduskunnassa ensi viikon tiistaina.